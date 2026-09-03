Nên để bồn nước trong nhà hay ngoài trời?

Trong việc thi công đặt bồn nước, có gia đình chọn đặt bồn nước ở ngoài trời, lại cũng có gia đình chọn đặt bồn nước ở trong nhà. Vậy các lựa chọn này có những ưu điểm và nhược điểm gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu để đưa ra được lựa chọn phù hợp nhất cho gia đình mình nhé.

Để bồn nước ngoài trời có ưu, nhược điểm gì?

Việc đặt bồn nước ngoài trời trên mái nhà hoặc sân thượng mang lại áp lực nước tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ và ổn định cho tất cả các tầng phía dưới mà không cần phụ thuộc quá nhiều vào máy bơm tăng áp. Phương án này giúp tối ưu hóa diện tích sinh hoạt trong nhà, giải phóng không gian cho các khu vực như nhà tắm, nhà kho hay tầng tum vốn rất chật hẹp.

Vị trí ngoài trời cũng giúp cho việc thi công lắp đặt, kiểm tra định kỳ và sửa chữa bảo trì bồn nước trở nên vô cùng dễ dàng, thuận tiện nhờ không gian thông thoáng xung quanh.

(Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, nếu xảy ra sự cố rò rỉ hoặc tràn nước ngoài ý muốn, nước sẽ thoát thẳng ra hệ thống thoát nước sân thượng chứ không gây thấm dột, hư hại trần nhà hay làm ẩm ướt đồ đạc nội thất bên trong.

Ngoài ra, việc đặt bồn ngoài trời còn cho phép các gia đình linh hoạt lựa chọn các mẫu bồn Inox hoặc bồn nhựa có dung tích lớn lên tới vài ngàn lít để thoải mái tích trữ nước, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt của các gia đình đông thành viên.

Tuy nhiên, việc đặt bồn nước ngoài trời khiến nguồn nước bên trong dễ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết, dẫn đến tình trạng nước nóng ran vào mùa hè và lạnh buốt vào mùa đông. Việc hứng chịu nắng mưa liên tục làm cho bồn chứa nhanh bị xuống cấp, dễ gây rỉ sét chân đế Inox hoặc làm phai màu, giòn vỡ các loại bồn nhựa.

Vị trí trên cao lộng gió cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lật đổ hoặc xô lệch nguy hiểm khi có giông bão lớn nếu không được gia cố chuồng cọp chắc chắn. Ngoài ra, việc bồn nhựa tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời sẽ kích thích rong rêu phát triển nhanh chóng, đòi hỏi gia đình phải thau rửa định kỳ thường xuyên hơn để bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt.

Để bồn nước trong nhà có ưu, nhược điểm gì?

Việc đặt bồn nước trong nhà mang lại khả năng giữ nhiệt độ nước vô cùng ổn định giúp nguồn nước sinh hoạt không bị nóng ran vào mùa hè hay lạnh buốt vào mùa đông nhờ có trần nhà che chắn hoàn toàn khỏi ánh nắng mặt trời. Phương án này còn giúp kéo dài tuổi thọ tối đa cho bồn chứa cùng hệ thống phao điện và đường ống kỹ thuật đi kèm nhờ được bảo vệ tuyệt đối khỏi tác động oxy hóa của mưa nắng, sương muối hay hiện tượng rỉ sét chân đế.

(Ảnh minh họa)

Bạn sẽ hoàn toàn an tâm trước các rủi ro thiên tai vào mùa mưa bão lớn vì bồn nước đặt trong không gian kín sẽ không bao giờ lo bị gió lốc dập dồn, xô lệch hay làm lật đổ gây nguy hiểm cho công trình.

Do không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, lòng bồn chứa sẽ hạn chế tối đa sự phát triển của rong rêu và vi khuẩn quang hợp, giữ cho nguồn nước sinh hoạt luôn sạch sẽ và kéo dài thời gian giữa các kỳ thau rửa. Ngoài ra, việc lựa chọn vị trí trong nhà còn giúp gia đình tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể do không cần phải đầu tư xây dựng thêm mái che chống nóng hay làm chuồng cọp gia cố chịu lực như khi lắp đặt trên sân thượng mở.

Tuy nhiên, đặt bồn nước trong nhà khiến áp lực nước tự nhiên xuống các vòi sinh hoạt bị giảm đáng kể, buộc gia đình thường phải tốn thêm chi phí lắp đặt máy bơm tăng áp để dòng nước chảy mạnh hơn.

Việc bồn chứa cũng sẽ chiếm dụng diện tích, làm thu hẹp không gian sinh hoạt quý giá của các khu vực như gác lửng, tầng tum hoặc nhà kho chật hẹp. Nếu hệ thống phao cơ bị hỏng hoặc đường ống rò rỉ, nước có thể tràn ra ngoài gây thấm dột trần nhà và hư hại nghiêm trọng đồ đạc nội thất phía dưới.

Ngoài ra, việc vận chuyển bồn nước cồng kềnh qua các lối cầu thang chật hẹp trong nhà để lắp đặt hoặc thay thế định kỳ gặp rất nhiều khó khăn và mất thời gian so với không gian thông thoáng ngoài trời.

Vậy nên đặt bồn nước ở ngoài trời hay trong nhà?

Sẽ không thể có đáp án duy nhất cho câu hỏi này. Vì việc lựa chọn đặt bồn nước ngoài trời hay trong nhà phụ thuộc lớn vào kết cấu công trình, diện tích không gian và nhu cầu kiểm soát nhiệt độ nguồn nước của từng gia đình.

Bạn nên đặt bồn ngoài trời (trên mái nhà) nếu nhà từ hai tầng trở lên để tận dụng áp lực nước tự nhiên mạnh mẽ và giải phóng diện tích sinh hoạt bên trong. Ngược lại, phương án đặt bồn trong nhà (trong tầng tum, gác lửng) sẽ tối ưu hơn cho nhà cấp bốn hoặc nhà một tầng nhằm giữ nước luôn mát mẻ và bảo vệ bồn khỏi gió bão.

Tuy nhiên, dù chọn vị trí nào thì bạn vẫn cần tính toán kỹ tải trọng chịu lực của sàn bê tông để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ ngôi nhà. Tốt nhất, hãy căn cứ vào thực tế công trình của mình để đưa ra quyết định phù hợp nhất nhằm dung hòa giữa hiệu suất sử dụng nước và độ bền dài hạn của thiết bị.