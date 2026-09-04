Công trình 900.000m2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp diễn ra 1 sự kiện đặc biệt

Golden Disc Awards lần thứ 41 đã chính thức xác nhận sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào đầu năm 2027. Theo thông báo từ Ban tổ chức, lễ trao giải sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC - Vietnam Exposition Center).

Thông tin này từng được hé lộ từ tháng 7 và nhanh chóng tạo nên sự háo hức trong cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam. Việc thời gian cùng địa điểm tổ chức được công bố chính thức càng khiến sức nóng của sự kiện được dự đoán sẽ tăng lên trong những tháng tới.

VEC là tổ hợp có quy mô hơn 900.000 m², trong đó diện tích triển lãm trong nhà lên tới 304.000 m². Đây được xem là một trong những trung tâm triển lãm có quy mô lớn hàng đầu khu vực, được xây dựng để đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và giải trí tầm cỡ quốc gia, quốc tế.

Trong số các hạng mục nổi bật của công trình có Nhà triển lãm Kim Quy và khu triển lãm ngoài trời. Hai khu vực này từng được lựa chọn phục vụ Triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đáng chú ý, các hạng mục trọng điểm của tổ hợp được hoàn thiện trong thời gian chưa đầy 10 tháng kể từ ngày khởi công.

Ngay từ khi khởi công, Vingroup đã định hướng dự án như một "thành phố triển lãm", thay vì chỉ đơn thuần là một khu hội chợ. Riêng 4 khu triển lãm ngoài trời có tổng diện tích khoảng 20,6 ha; khu triển lãm trong nhà được thiết kế với nhiều phân khu có thể vận hành linh hoạt.

Sân khấu ngoài trời VEC cũng đã từng trở thành địa điểm của một số chương trình âm nhạc đông khán giả. V-Concert từng thu hút khoảng 25.000 người, trong khi một sự kiện âm nhạc khác được tổ chức tại đây có quy mô lên tới 50.000 khán giả. Với không gian rộng lớn, việc Golden Disc Awards lựa chọn địa điểm này phần nào cho thấy kỳ vọng về quy mô của lễ trao giải khi lần đầu được tổ chức tại Hà Nội.

Golden Disc Awards lần thứ 41 cũng đánh dấu cột mốc đáng chú ý khi Hà Nội trở thành thành phố thứ 8 bên ngoài Hàn Quốc đăng cai sự kiện. Trước đó, lễ trao giải từng được tổ chức tại nhiều điểm đến lớn của châu Á như Osaka, Kuala Lumpur, Bắc Kinh, Bangkok, Jakarta, Fukuoka và Đài Bắc.

Qua nhiều năm, Golden Disc Awards không chỉ là sân khấu vinh danh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc nổi bật của Hàn Quốc mà còn trở thành sự kiện được người hâm mộ quốc tế chờ đợi. Những màn trình diễn được đầu tư riêng, sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ cùng các sân khấu đặc biệt luôn là sức hút lớn của mỗi mùa giải.

Tại Golden Disc Awards lần thứ 40, tổng cộng 18 nghệ sĩ và nhóm nhạc đã tham gia biểu diễn, với nhiều cái tên đình đám như Jennie, Stray Kids, LE SSERAFIM, IVE, NCT WISH, ENHYPEN, ALLDAY PROJECT và CORTIS...

Hiện tại, danh sách nghệ sĩ tham dự Golden Disc Awards lần thứ 41 vẫn chưa được Ban tổ chức công bố. Đây cũng là thông tin khiến người hâm mộ Kpop Việt Nam đặc biệt quan tâm, khi chỉ còn vài tháng nữa lễ trao giải sẽ diễn ra tại Hà Nội.

Năm 2026 cũng là giai đoạn thị trường Kpop chứng kiến hoạt động trở lại của nhiều tên tuổi lớn, khiến những dự đoán về line-up Golden Disc Awards 2027 càng trở nên sôi động. Bên cạnh các nghệ sĩ đang có sức hút mạnh mẽ như Stray Kids, aespa, IVE, LE SSERAFIM, ENHYPEN hay CORTIS, người hâm mộ cũng kỳ vọng những ngôi sao hàng đầu sẽ xuất hiện tại Hà Nội.

Tuy nhiên, danh sách cuối cùng vẫn sẽ phụ thuộc vào thành tích âm nhạc, sản phẩm phát hành và lịch trình của từng nghệ sĩ, bởi Golden Disc Awards lựa chọn và vinh danh dựa trên các hoạt động nổi bật trong năm.

Việc Golden Disc Awards chính thức xác nhận Hà Nội là điểm đến tiếp theo được xem là một tin vui lớn với cộng đồng Kpop Việt Nam. Với quy mô của một trong những lễ trao giải âm nhạc lâu đời và uy tín tại Hàn Quốc, cùng sức chứa lớn của sân khấu ngoài trời VEC, Golden Disc Awards 2027 hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế đáng chú ý nhất tại Việt Nam vào đầu năm sau.