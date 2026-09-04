Danh tính cô giáo dạy múa ballet khiến 1 sao Việt phải liên tục xin số thoại

Trong tập 9 Tinh Hà Say Hi vừa lên sóng, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm cho mỹ nhân xuất hiện tại “Đảo hoang” trong chương trình.

Theo đó khi phải ra “Đảo hoang”, các anh trai trong tập này sẽ được trải nghiệm bộ môn múa ballet. Ngay lập tức, những tương tác đáng yêu giữa các anh trai IVAN, WEAN và Cody Nam Võ với cô giáo dạy múa nhanh chóng khiến netizen thích thú. Bên cạnh đó, nhan sắc của cô giáo cũng khiến dân tình liên tục “thả tim”, dành lời khen ngợi và “săn lùng” thông tin.

Cô giáo dạy múa đang được cộng đồng mạng tìm kiếm nhiều nhất hiện tại (Ảnh: Tinh Hà Say Hi)

Nhan sắc của cô giáo dạy múa khiến nhiều người "luỵ" (Clip: TikTok Ling Cam)

Nhiều người cho rằng, cô giáo dạy múa không chỉ xinh đẹp, chuyên môn tốt mà khả năng trò chuyện, tương tác với các anh trai cũng rất tự nhiên, dễ thương. Cũng chính bởi vậy mà trong khi tập luyện, WEAN liên tục thể hiện sự tập trung, thậm chí ngỏ ý muốn xin số điện thoại của cô giáo.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Công nhận cô giáo xinh thật đấy, mới nhìn là thấy ấn tượng luôn”.

- “Giáo viên dạy múa xinh quá, còn nói chuyện khéo nữa”.

- “Coi vì các anh trai học múa mắc cười nhưng cuối cùng lại ‘lọt hố’ với cô giáo. Xinh xắn, dễ thương quá chừng”.

- “Hiểu sao WEAN xin số điện thoại của cô luôn, mình cũng muốn tìm thông tin của cô giáo nữa, mê quá”.

- “Thích visual cô giáo thật. Từ gương mặt đến vóc dáng đều đúng gu mình luôn”.

Thực tế, mỹ nhân này không phải gương mặt quá xa lạ trong giới biểu diễn. Cô giáo ballet xuất hiện đang được mọi người tìm kiếm là Ling Cam (tên thật Đinh Nữ Khánh Linh, SN 1997) hiện sinh sống tại TP.HCM. Cô đang làm việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen, đồng thời hoạt động ở nhiều vai trò liên quan đến múa như diễn viên, huấn luyện viên và biên đạo.

Tại Nhà hát Bông Sen, Khánh Linh từng đảm nhận vai diễn solist trong nhiều vở múa như Yến Lam, Sen Trắng, Khát Vọng Sen, Khát Vọng Sinh Sôi… Đây cũng là công việc đòi hỏi nghệ sĩ phải duy trì quá trình tập luyện nghiêm túc, bởi mỗi tiết mục đều cần sự chính xác về kỹ thuật, hình thể và khả năng biểu cảm trên sân khấu.

Ling Cam hiện là diễn viên múa, huấn luyện viên, biên đạo (Ảnh: IGNV)

Nữ nghệ sĩ cũng từng được lựa chọn là văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên trẻ tiêu biểu TP.HCM. Cô có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực múa và từng tham gia các chuyến lưu diễn tại Pháp, Đức, Ý, Bỉ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà Lan, Ấn Độ...

Bên cạnh công việc biểu diễn, thành tích của Khánh Linh cũng khá dày. Cô từng giành Huy chương Bạc Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc, Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc lần 2, cùng Huy chương Bạc Liên hoan Múa Quốc tế. Cô cũng có Giải A với tác phẩm Gánh Hát Cù Lao và giải thưởng dành cho tác phẩm Nghệ thuật Múa.

Năm 2025, Ling Cam tiếp tục thử sức ở vai trò phía sau sân khấu khi đảm nhận vị trí huấn luyện viên - biên đạo tại cuộc thi Sắc màu cảm xúc 2025 của Đại học Kinh tế TP.HCM. Đội của cô sau đó giành ngôi Quán quân.

Cô từng đảm nhận vai trò vũ công trong nhiều sân khấu của Anh Trai Say Hi (Ảnh: Anh Trai Say Hi)

Ling Cam cũng là nữ chính trong MV của buitruonglinh (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh đó, nếu thường xuyên theo dõi các chương trình âm nhạc, khán giả có thể đã bắt gặp Ling Cam từ trước. Cô từng hợp tác với nhiều ca sĩ, tham gia biểu diễn với vai trò vũ công trong nhiều tiết mục và xuất hiện ở các mùa Anh Trai Say Hi. Không chỉ hoạt động trên sân khấu, Khánh Linh còn từng thử sức với diễn xuất. Cô chính là nữ chính trong MV Sớm Như Vậy của buitruonglinh. Trong sản phẩm này, nữ nghệ sĩ gây chú ý với ngoại hình sáng cùng những biểu cảm khá tự nhiên trước ống kính.

Ngoài đời, Ling Cam cũng gây chú ý với diện mạo thu hút, vóc dáng thanh mảnh. Trên trang cá nhân của mình, Ling Cam thường xuyên chia sẻ về công việc, cuộc sống đời thường của mình và hành trình theo đuổi đam mê. Song, mỹ nhân sinh năm 1997 cũng khá kín tiếng, hiếm khi tiết lộ về đời tư hay chuyện tình cảm dù được netizen “đẩy thuyền” với nhiều bạn diễn nổi tiếng.

Nhan sắc cuốn hút khiến nhiều người mê mẩn của Ling Cam (Ảnh: IGNV)



