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Có một cách làm thịt băm ngon hơn hẳn, đặt vào mâm cơm mà cả nhà khen tới tấp

| | Lifestyle

Không cần biến món cơm nhà thành những công thức cầu kỳ. Đôi khi chỉ cần thay đổi một bước trong cách nấu món quen thuộc, cả mâm cơm đã ngon hơn hẳn.

Trước đây tôi cứ cho thịt băm vào chảo là đảo liên tục, đến khi chín thì thôi. Sau này mới biết, chỉ cần đổi cách rang một chút, thịt sẽ săn, thơm và có những phần cháy cạnh rất ngon.

Tôi làm luôn một mâm cơm gồm thịt băm rang cháy cạnh, đậu phụ sốt cà chua, rau muống xào tỏi và canh bí xanh nấu tôm. Đều là món quen thuộc nhưng ăn cùng nhau rất vừa vị.

1. Thịt băm rang cháy cạnh

Ảnh minh họa

Nguyên liệu: 300g thịt băm, hành tím, hành lá, nước mắm, đường, tiêu.

Phi thơm hành tím với một chút dầu. Cho thịt băm vào chảo nhưng khoan đảo, dùng đũa dàn thịt thành lớp mỏng và để lửa vừa.

Khi thịt bắt đầu tiết nước, cứ để nguyên cho nước cạn bớt. Lúc này mới đảo và tách thịt thành từng hạt nhỏ. Rang tiếp đến khi thịt săn lại, có những phần vàng nâu và hơi cháy cạnh.

Nêm nước mắm, một chút đường rồi đảo nhanh tay. Cuối cùng thêm hành lá, tiêu và phần hành phi.

Làm theo cách này, thịt không bị mềm nhũn hay đầy nước mà có độ săn, thơm và hơi giòn ở những phần cháy cạnh.

2. Đậu phụ sốt cà chua

Đậu phụ cắt miếng, dùng khăn giấy thấm thật khô rồi chiên vàng các mặt.

Cà chua thái nhỏ, phi hành rồi cho cà chua vào xào đến khi mềm. Thêm một chút nước mắm, đường và nước để tạo thành phần sốt sánh.

Cho đậu đã chiên vào, om khoảng 5 phút cho sốt bám đều rồi rắc hành lá.

Đậu bên ngoài vàng nhẹ nhưng bên trong vẫn mềm, phần sốt cà chua chua ngọt bám quanh miếng đậu rất hợp với thịt rang.

3. Rau muống xào tỏi

Rau muống nhặt phần non, rửa sạch và để thật ráo.

Phi thơm tỏi trong chảo nóng, cho rau vào đảo nhanh trên lửa lớn. Nêm một chút nước mắm, đảo đến khi rau vừa chín thì tắt bếp.

Không cần xào quá lâu, rau vừa chín tới sẽ vẫn xanh và giòn, ăn cùng hai món mặn không bị ngấy.

4. Canh bí xanh nấu tôm

Ảnh minh họa

Tôm bóc vỏ, giã hoặc băm nhỏ. Phi hành, cho tôm vào đảo sơ rồi thêm nước.

Nước sôi thì cho bí xanh đã thái miếng vào, nêm vừa ăn. Nấu đến khi bí vừa trong, còn độ giòn nhẹ thì thêm hành lá và vài lát gừng rồi tắt bếp.

Bát canh thanh và ngọt tự nhiên, giúp cân lại vị đậm của thịt rang và đậu sốt cà.

Thịt băm rang cháy cạnh là món chính đậm vị, đậu phụ sốt cà chua mềm béo, rau muống xào tỏi xanh giòn và canh bí nấu tôm thanh nhẹ.

Không cần biến món cơm nhà thành những công thức cầu kỳ. Đôi khi chỉ cần thay đổi một bước trong cách nấu món quen thuộc, cả mâm cơm đã ngon hơn hẳn.

Theo Vỹ Đình

Phụ Nữ Mới

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