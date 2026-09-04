Công Phượng đang làm gì?

Đội tuyển Việt Nam vừa giành chức vô địch ASEAN Cup 2026, trong khi những cầu thủ cùng lứa U23 Việt Nam giành chức Á quân U23 châu Á năm 2018 vẫn tiếp tục thi đấu và lên ngôi vô địch Đông Nam Á năm 2026 như Quang Hải, Thành Chung... trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ đặt ra câu hỏi vậy những Xuân Trường, Công Phượng... đang ở đâu?

Nếu bạn là một người hâm mộ thường xuyên theo dõi các giải đấu trong nước thì chắc chắn sẽ có câu trả lời dễ dàng. Nhưng nếu một người hâm mộ chỉ xem đội tuyển Việt Nam và biết đến Công Phượng thì sẽ đặt ra câu hỏi. Thực chất, Công Phượng vẫn đang thi đấu, mùa giải 2026/27, Công Phượng cùng Xuân Trường và các đồng đội ở Trường tươi Đồng Nai sẽ lên chơi ở V.League. Đội bóng tân binh sẽ có cuộc chạm trán với Thể công Viettel trên sân nhà ở vòng 1 vào lúc 18h00 hôm nay 4/9.

Công Phượng sẽ trở lại thi đấu ở sân chơi V.League hôm nay (Ảnh: Trường tươi Đồng Nai)

Sân khấu V.League chờ Công Phượng bùng nổ

Sau ba năm bôn ba thi đấu và phải vật lộn với những chấn thương kéo dài, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang đứng trước cột mốc quan trọng khi chính thức trở lại với đấu trường V.League. Sự tái xuất của chân sút xứ Nghệ ở sân chơi cao nhất Việt Nam không chỉ thu hút sự chú ý của giới chuyên môn mà còn gieo vào lòng người hâm mộ nhiều hy vọng về sự bùng nổ của một trong những ngôi sao được yêu thích nhất.

Những gì Công Phượng thể hiện ở giai đoạn cuối mùa giải ở hạng Nhất vừa qua là cơ sở để niềm tin ấy được củng cố. Dù chấn thương khiến anh chỉ ra sân vỏn vẹn 5 trận tại giải Hạng Nhất, trong đó duy nhất 1 lần xuất phát ở đội hình chính, tiền đạo này vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét với 3 bàn thắng. Việc đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị cho thấy bản năng săn bàn và cảm giác không gian của cựu sao HAGL chưa hề mai một.

Công Phượng vẫn ghi bàn ở giải hạng Nhất mùa giải 2025/26 (Ảnh: Trường tươi Đồng Nai)

Trở lại V.League ở tuổi 31, Công Phượng rõ ràng khó lòng duy trì thể lực để cày ải suốt 90 phút trước những hàng thủ được tổ chức kỷ luật và giàu kinh nghiệm. Dù vậy, dưới góc nhìn chiến thuật của HLV Nguyễn Việt Thắng, anh hoàn toàn có thể trở thành một "quân bài chiến thuật" đắt giá trong hiệp 2. Trong bối cảnh Trường Tươi Đồng Nai vừa chia tay trụ cột Minh Vương và khả năng hòa nhập của các ngoại binh vẫn còn là dấu hỏi, sự kinh nghiệm cùng khả năng tạo đột biến của Công Phượng từ ghế dự bị hứa hẹn sẽ mang đến lời giải bất ngờ cho hàng công đội bóng.

Dẫu biết V.League sở hữu tốc độ, cường độ tranh chấp khắc nghiệt hơn hẳn giải Hạng Nhất, nhưng tinh thần và khát khao của chân sút 31 tuổi vẫn rất mạnh mẽ. Lên tiếng tại lễ xuất quân của đội bóng, Công Phượng khẳng định chỉ có những chiến thắng mới mang lại sự tự tin cho toàn đội và bản thân anh sẽ nỗ lực hết mình trong từng trận đấu. Cuộc đối đầu sắp với Thể Công Viettel vì thế không chỉ là bài kiểm tra thể lực, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình tìm lại chính mình của Công Phượng tại V.League.