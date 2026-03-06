Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công Phượng khiến anh tài xế taxi vừa mừng vừa hoang mang

06-03-2026 - 07:19 AM | Lifestyle

Màn tương tác của Công Phượng và anh tài xế taxi gây sốt MXH.


Mới đây, một đoạn hội thoại ngắn nhưng cực kỳ dễ thương giữa tiền đạo Nguyễn Công Phượng và một anh tài xế taxi đang viral khắp cõi mạng và được bàn luận rôm rả. Không chỉ gây cười vì tình huống “nhận nhầm người quen”, câu chuyện còn hé lộ tính cách gần gũi, hài hước của ngôi sao bóng đá Việt Nam.

Theo đoạn clip được chia sẻ, khi nhận ra khách lên xe là cầu thủ Công Phượng, anh tài xế cười không khép được miệng vì vui mừng, còn tự nhận là người hâm mộ đã dõi theo Công Phượng từ lâu. Công Phượng cũng rất niềm nở đáp lại anh tài xế. Plot twist là Công Phượng bất ngờ nhìn kĩ anh tài xế với vẻ rất nghiêm túc rồi đặt câu hỏi: “Ủa, anh có phải cầu thủ không?”. Anh tài xế đáp lại, “Không em".

Màn tương tác đáng yêu của Công Phượng và anh tài xế. Ảnh: Nghĩa Phạm

Dù vậy, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn chưa chịu “bỏ cuộc”. Anh tiếp tục nhìn kỹ gương mặt người lái xe rồi nói với vẻ băn khoăn: “Ủa, sao quen vậy. Anh không phải cầu thủ thật hả?”.

Câu hỏi khiến anh tài xế bật cười, còn Công Phượng thì bắt đầu… lục lại trí nhớ. Không dừng ở đó, cầu thủ này còn lấy điện thoại ra tìm Google ngay trên xe để kiểm chứng xem mình có đang nhớ nhầm ai không.

Sau một hồi tra cứu, Công Phượng cuối cùng cũng “bắt được đúng người” mà mình liên tưởng tới: đó là Nguyễn Thanh Hải - cầu thủ từng thi đấu cho CLB Long An. Phượng "núi" liền đưa tấm ảnh của Thanh Hải cho anh tài xế xem và xác nhận.

Khi nhìn thấy hình ảnh trên mạng, cả hai cùng bật cười vì… đúng là giống thật. Anh tài xế cũng phải thừa nhận gương mặt mình có nét hao hao với cầu thủ này nên không ít lần bị nhầm.

Khoảnh khắc trò chuyện tự nhiên, vui vẻ giữa hai người nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người nhận xét rằng Công Phượng ngoài đời rất thoải mái, hài hước và gần gũi, khác hẳn hình ảnh khá trầm lặng khi xuất hiện trước truyền thông.

Không có khoảng cách ngôi sao - người hâm mộ, chỉ là một cuộc nói chuyện giản dị trên xe taxi, nhưng chính sự chân thành và hóm hỉnh ấy lại khiến Công Phượng ghi thêm điểm trong mắt người hâm mộ.

Nhiều bình luận còn đùa rằng: “Đi taxi mà gặp Công Phượng nói chuyện vui thế này chắc anh tài xế nhớ cả đời!”.

Nhan sắc Viên Minh lúc chưa cưới Công Phượng: Không xinh kiểu xuất sắc nhưng ai nhìn cũng phải xuýt xoa, học vấn mới đỉnh

Theo Tú

Báo văn hoá

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 1/4, hãng hàng không 15 năm tuổi của Việt Nam ngừng bay hành trình này

Từ ngày 1/4, hãng hàng không 15 năm tuổi của Việt Nam ngừng bay hành trình này Nổi bật

Thêm 1 thương hiệu thời trang 15 năm tuổi bất ngờ nói lời tạm biệt

Thêm 1 thương hiệu thời trang 15 năm tuổi bất ngờ nói lời tạm biệt Nổi bật

"Nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân 4 con chia sẻ sự mệt mỏi, nhắc tới mẹ ruột

"Nữ hoàng nhạc đỏ" là mẹ đơn thân 4 con chia sẻ sự mệt mỏi, nhắc tới mẹ ruột

06:50 , 06/03/2026
Phú bà mua quần jeans 5 tỷ mà không biết: Câu chuyện viral cực độ vì phản ứng choáng váng của giới siêu giàu

Phú bà mua quần jeans 5 tỷ mà không biết: Câu chuyện viral cực độ vì phản ứng choáng váng của giới siêu giàu

06:10 , 06/03/2026
Mỗi ngày mở mắt ra là tốn 26.000 đồng, khách Tây khiến dân mạng bật cười khi tiết lộ cuộc sống ở Việt Nam

Mỗi ngày mở mắt ra là tốn 26.000 đồng, khách Tây khiến dân mạng bật cười khi tiết lộ cuộc sống ở Việt Nam

00:15 , 06/03/2026
Tình trạng Lan Phương sau nửa năm ly hôn chồng Tây: "Tôi mệt rã rời"

Tình trạng Lan Phương sau nửa năm ly hôn chồng Tây: "Tôi mệt rã rời"

23:20 , 05/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên