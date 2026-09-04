Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phú Thọ thu 370 tỷ đồng từ du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

| | Lifestyle

Các điểm du lịch ở Phú Thọ thu hút khoảng 350.000 lượt khách tham quan trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, doanh thu ước tính khoảng 370 tỷ đồng.

Ngày 3/9, theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, doanh thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 370 tỷ đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch tại địa phương diễn ra an toàn, ổn định, không xảy ra tình trạng quá tải, ép giá, chèo kéo khách hoặc mất an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch.

Điểm du lịch săn mây tại xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ hút du khách dịp nghỉ lễ.

Các điểm đến như khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Đồi chè Long Cốc, Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc… thu hút đông đảo du khách tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm ẩm thực địa phương được nhiều du khách lựa chọn. Hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng kết hợp thể thao, nhất là golf, tiếp tục duy trì ổn định.

Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cơ bản thực hiện tốt việc niêm yết giá, bán đúng giá, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng phục vụ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy trì đường dây nóng, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách.

Tổng lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt khoảng 350.000. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng trên 68% (tại một số khu resort nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao như khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Tam Đảo , Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc... công suất phòng đạt 90% đến 95%).

Theo Minh Tuệ

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây 1 công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Nằm giữa Vịnh Tiên ở Nam Bộ, học theo mô hình Singapore, Mỹ đã làm từ lâu

Ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục cho xây 1 công trình thuộc dạng "lớn nhất thế giới": Nằm giữa Vịnh Tiên ở Nam Bộ, học theo mô hình Singapore, Mỹ đã làm từ lâu Nổi bật

Vì sao Steve Jobs không bao giờ vay nợ, còn Tim Cook thì có? Nghiên cứu đoạt giải "Ig Nobel" hé lộ bí mật nằm ở... tuổi thơ của CEO

Vì sao Steve Jobs không bao giờ vay nợ, còn Tim Cook thì có? Nghiên cứu đoạt giải "Ig Nobel" hé lộ bí mật nằm ở... tuổi thơ của CEO Nổi bật

Công Phượng đang làm gì?

Công Phượng đang làm gì?

12:35 , 04/09/2026
Có một cách làm thịt băm ngon hơn hẳn, đặt vào mâm cơm mà cả nhà khen tới tấp

Có một cách làm thịt băm ngon hơn hẳn, đặt vào mâm cơm mà cả nhà khen tới tấp

12:30 , 04/09/2026
Việt Nam có sân bay từng chỉ khai thác duy nhất 1 đường bay: Sắp thay đổi hoàn toàn sau 2.400 tỷ đồng nâng cấp, đường băng đủ sức đón Airbus A321

Việt Nam có sân bay từng chỉ khai thác duy nhất 1 đường bay: Sắp thay đổi hoàn toàn sau 2.400 tỷ đồng nâng cấp, đường băng đủ sức đón Airbus A321

12:28 , 04/09/2026
Madam Pang không giấu được cảm xúc

Madam Pang không giấu được cảm xúc

12:16 , 04/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên