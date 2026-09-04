Phú Thọ thu 370 tỷ đồng từ du lịch trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

Ngày 3/9, theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, doanh thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt khoảng 370 tỷ đồng.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch tại địa phương diễn ra an toàn, ổn định, không xảy ra tình trạng quá tải, ép giá, chèo kéo khách hoặc mất an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch.

Điểm du lịch săn mây tại xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ hút du khách dịp nghỉ lễ.

Các điểm đến như khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đền Mẫu Âu Cơ, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Đồi chè Long Cốc, Tam Đảo, Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc… thu hút đông đảo du khách tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Các loại hình du lịch văn hóa, tâm linh, nghỉ dưỡng sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm ẩm thực địa phương được nhiều du khách lựa chọn. Hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng kết hợp thể thao, nhất là golf, tiếp tục duy trì ổn định.

Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cơ bản thực hiện tốt việc niêm yết giá, bán đúng giá, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng phục vụ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch duy trì đường dây nóng, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh của du khách.

Tổng lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch ước đạt khoảng 350.000. Công suất sử dụng phòng bình quân đạt khoảng trên 68% (tại một số khu resort nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao như khu du lịch nước khoáng nóng Thanh Thủy, Vườn quốc gia Xuân Sơn, Tam Đảo , Đại Lải, Mai Châu, Đà Bắc... công suất phòng đạt 90% đến 95%).