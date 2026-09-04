Chuỗi bán lẻ từng mở dày đặc tại các TTTM bất ngờ đóng cửa hàng, "xả kho" giảm giá tới 80%

Gần đây, xuất hiện nhiều hình ảnh liên quan tới cửa hàng, quầy hàng của chuỗi bán lẻ thương hiệu OH!SOME tại Việt Nam được quan tâm trên mạng xã hội. Theo miêu tả của các khách hàng, các mặt hàng không còn được bày trên kệ, tình trạng hết hàng kéo dài cùng các chương trình giảm giá sâu, lên tới 80%.

Hình ảnh cụ thể cho thấy, nhiều kệ gần như trống, sản phẩm không được bổ sung đầy đủ và một số máy gắp thú, máy trò chơi tạm ngừng hoạt động. Mỗi điểm bán ghi nhận chỉ còn khoảng 2-3 nhân viên tại quầy.

Hình ảnh về nhiều cửa hàng của của OH!SOME được các khách hàng ghi lại (Ảnh Nartman ở Hải Phòng, Vũ Khanh)

OH!SOME chính thức đặt chân tới Việt Nam vào tháng 4/2025, với cửa hàng đầu tiên tại Crescent Mall, TP.HCM. Khi đó, thương hiệu giới thiệu mô hình mua sắm "một điểm đến", tập hợp hơn 15 nhóm sản phẩm như mỹ phẩm, đồ chăm sóc cá nhân, đồ chơi, đồ gia dụng, thực phẩm, đồ uống, văn phòng phẩm hay phụ kiện công nghệ.

Tốc độ mở rộng sau đó khá nhanh. Tháng 7/2025, OH!SOME khai trương flagship gần 2.000 m2 tại Vincom Center Đồng Khởi, nâng tổng số cửa hàng ở Việt Nam lên 7. Đến đầu tháng 10 cùng năm, thương hiệu tiếp tục công bố cửa hàng thứ 13 tại Vincom Mega Mall Royal Island, Hải Phòng. Theo thông tin OH!SOME công bố thời điểm đó, việc mở rộng được xem là một phần trong chiến lược xây dựng mạng lưới tại các thành phố lớn của Việt Nam.

Một cửa hàng của OH!SOME khi mới khai trương (Ảnh OH!SOME Vietnam)

Tuy nhiên, bức tranh vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2026 đã thay đổi đáng kể.

Theo ghi nhận ngày 3/9, các cửa hàng OH!SOME tại MM Mega Market, Vincom Smart City và Vincom Ocean Park ở Hà Nội đã đóng cửa hoặc thông báo tạm dừng hoạt động. Đáng chú ý, cửa hàng tại MM Mega Market còn đặt thông báo cho biết chính thức dừng hoạt động từ ngày 1/9/2026. Tại TP.HCM, khách hàng cũng phản ánh một số điểm bán tại Vincom Đồng Khởi, Vincom Phan Văn Trị và Vincom Thảo Điền không còn hoạt động.

Như đã nói ở trên, đi cùng việc thu hẹp một số điểm bán là các chương trình giảm giá mạnh được OH!SOME tung ra. Ghi nhận tại các cửa hàng, nhiều sản phẩm tại OH!SOME được giảm 30%, 50%; một số mặt hàng niêm yết mức ưu đãi lên tới 70-80%. Trên mạng xã hội, đông đảo người dùng bàn luận về việc tới các cửa hàng của OH!SOME để mua hàng giảm giá "sốc".

Thông báo dừng hoạt động của 1 cửa hàng (Ảnh VietnamBiz)

Thông báo 1 cửa hàng tạm đóng cửa (Ảnh Group Ăn gì ở đâu)

Chương trình giảm giá sâu thu hút đông đảo khách hàng (Ảnh chụp màn hình)

Diễn biến tương tự xuất hiện ở nhiều nước Đông Nam Á

Những thay đổi của OH!SOME không chỉ xuất hiện tại Việt Nam.

Tại Indonesia, từ cuối tháng 7, hình ảnh nhiều cửa hàng thiếu hàng cùng chương trình giảm giá mạnh đã khiến người dùng mạng xã hội đặt câu hỏi về tương lai của chuỗi. OH!SOME Indonesia sau đó triển khai chương trình "Lễ hội mua sắm đặc biệt" từ 23/7 đến 31/8, trong đó một số sản phẩm giá thông thường được giảm 50%.

Đáng chú ý hơn, giữa tháng 8, đại diện quản lý OH!SOME tại Indonesia, ông Hadi Sampurno, xác nhận doanh nghiệp đang thực hiện một số điều chỉnh hoạt động. Theo iNews Indonesia, công ty sẽ sắp xếp lại nguồn hàng, chú trọng quản lý chuỗi cung ứng và phân bổ nguồn lực nhiều hơn cho các hoạt động cốt lõi cũng như những cửa hàng có hiệu quả tốt. Đại diện doanh nghiệp cho rằng đây là một phần bình thường trong quá trình phát triển và nhằm xây dựng cấu trúc vận hành hiệu quả hơn.

Ảnh OH!SOME

Ở Singapore, cửa hàng OH!SOME tại Tampines 1 cũng được cộng đồng địa phương ghi nhận ngừng hoạt động, trong khi dữ liệu Grab từng thể hiện điểm bán ở trạng thái tạm đóng. Tại Thái Lan, cửa hàng ở The Street Ratchada, Bangkok từng triển khai mức giảm tới 80% vào tháng 6/2026.

OH!SOME thuộc Blue Origin Group, tập đoàn có trụ sở tại Singapore. Từ cửa hàng đầu tiên tại Indonesia, thương hiệu từng mở rộng nhanh sang Malaysia, Campuchia, Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Philippines. Cuối năm 2025, OH!SOME cho biết hệ thống đã có hơn 170 cửa hàng tại châu Á. Việc tạm dừng, đóng cửa một số cửa hàng, các chương trình giảm giá hay không cung cấp đầy đủ hàng trên kệ để phục vụ khách hàng hiện chưa được đại diễn hãng phản hồi cụ thể.