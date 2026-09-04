10 năm trước của Xuân Son

Nguyễn Xuân Son, tên thật Rafaelson Bezerra Fernandes, sinh năm 1997 tại Brazil. Tiền đạo cao 1m85 hiện khoác áo Thép Xanh Nam Định và đội tuyển Việt Nam. Anh là một trong những chân sút nhập tịch nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam, từng giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất ASEAN Cup 2024, đồng thời lập kỷ lục ghi 31 bàn trong một mùa giải V.League 2023/24.

Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 9/2024, Rafaelson được đăng ký thi đấu với tên Nguyễn Xuân Son từ mùa giải 2024/25.Chính vì vậy, hành trình của anh trước khi trở thành Xuân Son cũng khiến nhiều người tò mò.

Nếu quay ngược thời gian về năm 2016, lúc này vẫn chưa có tên Xuân Son mà là tên thật - Rafaelson khi ấy mới 19 tuổi và vẫn đang thi đấu tại quê nhà Brazil.

Theo Globo Esporte, Rafaelson trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Vitória, CLB có trụ sở tại Salvador, bang Bahia. Anh được đôn lên đội một từ năm 2015 và cùng đội bóng này thi đấu ở mùa giải 2016.

Thời điểm đó, Rafaelson chưa phải một cái tên được kỳ vọng quá lớn. Anh vẫn được xem là cầu thủ trẻ cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Globo Esporte từng dẫn lời HLV Vagner Mancini cho rằng tiền đạo trẻ cần được làm việc thêm để có thêm sự tự tin và cải thiện chuyên môn.

Xuân Son trong một buổi tập khi thuộc hệ thống đào tạo trẻ của Vitória. Ảnh: Francisco Galvão/EC Vitória

Cơ hội của Rafaelson ở đội một vì thế cũng đến từng bước. Đầu năm 2016, anh mới chỉ có một vài lần được sử dụng. Đến cuối tháng 6, khi Vitória thiếu hai tiền đạo chủ lực là Kieza và Marinho, Mancini mới tính đến phương án để Rafaelson đá chính. Globo Esporte khi đó mô tả anh gần như là tiền đạo đúng nghĩa duy nhất còn lại trong tay HLV này.

Ngày 29/6/2016, Rafaelson có lần đầu ra sân ở giải đấu cao nhất Brazil khi Vitória gặp Sport Recife tại Brasileirão. Anh vào sân ở phút 75 và cùng đội nhà giành chiến thắng 3-2.

Nói cách khác, 10 năm trước, Xuân Son của hiện tại vẫn chỉ là Rafaelson, một cầu thủ 19 tuổi đang tìm kiếm cơ hội trong đội một của một CLB Brazil. Khi ấy, con đường dẫn anh đến Việt Nam vẫn còn rất xa.

Và cũng từ đây, hành trình của Rafaelson bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Sau những năm đầu gây dựng sự nghiệp tại Brazil, Rafaelson bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài. Anh lần lượt có thời gian thi đấu tại Nhật Bản trước khi chuyển sang châu Âu.

Đến tháng 4/2019, Rafaelson gia nhập Næstved BK, CLB thi đấu tại giải hạng Nhì Đan Mạch. Thời điểm này, anh đã rời khỏi môi trường bóng đá Brazil và bắt đầu làm quen với một cuộc sống hoàn toàn khác. Đến tháng 10/2019, Lance! tiếp tục viết về Rafaelson sau khi anh ghi hai bàn trong một trận đấu cho Næstved. Đây cũng là giai đoạn cuối trước khi cuộc đời và sự nghiệp của anh có bước ngoặt lớn: sang Việt Nam.

Xuân Son vào các năm 2018 - 2019. Anh thi đấu cho nhiều câu lạc bộ khác nhau. Ảnh: vegalta, tổng hợp

Ngày 20/12/2019, Rafaelson lần đầu đặt chân tới Việt Nam. Không lâu sau đó, anh thử việc tại CLB Nam Định và chính thức ký hợp đồng với đội bóng thành Nam vào tháng 1/2020.

Từ đây, hành trình gắn bó với bóng đá Việt Nam của Rafaelson mới thực sự bắt đầu.

Sau những năm thi đấu cho Nam Định, Đà Nẵng và Bình Định, Rafaelson trở lại Nam Định từ năm 2023 và nhanh chóng trở thành một trong những tiền đạo đáng chú ý nhất V.League. Mùa giải 2023/24 là cột mốc đặc biệt khi anh ghi 31 bàn, phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải VĐQG Việt Nam. Sau đó, anh nhập quốc tịch Việt Nam và thi đấu cho đội tuyển quốc gia với tên Nguyễn Xuân Son.

Hiện tại, Xuân Son vẫn thuộc biên chế Thép Xanh Nam Định, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Dữ liệu của VPF cũng ghi nhận anh mang áo số 9 và được đăng ký với tên Nguyễn Xuân Son từ mùa giải 2024/25.

Xuân Son và vợ. Ảnh: FBNV.

Nếu sự nghiệp của Xuân Son trải qua nhiều lần đổi CLB và quốc gia, thì cuộc sống gia đình của anh lại khá ổn định. Anh kết hôn với Marcele Seippel năm 2018 và có hai con trai là Matteo (2021) và Lucca (2023). Cả hai đều sinh ra tại Việt Nam, lớn lên cùng bố mẹ và hiện đang sống, đi học tại đây.

Marcele cũng là người đồng hành, chăm sóc hai con và quán xuyến gia đình trong thời gian Xuân Son thi đấu. Từ một cầu thủ Brazil đến Việt Nam thử việc, sau nhiều năm, anh đã xây dựng được sự nghiệp lẫn một tổ ấm riêng tại đất nước này.

Cuộc sống của gia đình Xuân Son tại Việt Nam cũng có nhiều thay đổi theo hành trình sự nghiệp. Vợ chồng anh từng thuê một căn nhà khoảng 130m², gồm 3 tầng và 1 tum, có thiết kế hiện đại, sân rộng và bể cá Koi. Căn nhà từng được truyền thông đưa tin có giá trị hơn 7 tỷ đồng.

Ảnh: FBNV.

Sau đó, gia đình được cho là đã chuyển sang một căn nhà khác rộng rãi hơn. Đầu năm 2025, Xuân Son còn nhận món quà đặc biệt từ Chủ tịch CLB Thép Xanh Nam Định Nguyễn Văn Thiện là một căn hộ cao cấp tại Hà Nội trị giá hơn 1 triệu USD.

Từ Rafaelson 19 tuổi còn đang tìm chỗ đứng ở Vitória năm 2016, sau một thập kỷ, anh đã trở thành Nguyễn Xuân Son, tiền đạo đội tuyển Việt Nam với sự nghiệp nổi bật và một gia đình nhỏ được xây dựng trên chính hành trình gắn bó với đất nước này.