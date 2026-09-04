Mercedes-Benz V-Class 2026: Chuẩn mới cho MPV hạng sang tại Việt Nam

Không chỉ là một chiếc MPV hạng sang

Trong danh mục Mercedes-Benz, V-Class luôn là một sản phẩm đặc biệt. Xe mang vóc dáng của một mẫu MPV cỡ lớn, nhưng được phát triển để có sự thoải mái, tiện nghi và tính chỉn chu thường thấy trên các dòng sedan và SUV của thương hiệu ngôi sao ba cánh.

Ra mắt lần đầu vào năm 1996, V-Class bắt đầu từ ý tưởng kết hợp tính linh hoạt của một mẫu van với sự thoải mái của xe du lịch Mercedes-Benz. Gần 30 năm sau, triết lý đó vẫn được giữ lại, nhưng đã được nâng cấp theo hướng cao cấp và hiện đại hơn.

Ở thế hệ 2026, V-Class mở rộng cách hiểu về MPV hạng sang. Đây không chỉ là xe chở nhiều người. Đây còn là không gian di chuyển cho gia đình, doanh nhân hoặc những chuyến đưa đón đối tác cần sự trang trọng.

Tại Việt Nam, V-Class 2026 được phân phối với hai phiên bản V 300 Avantgarde và V 300 AMG, có giá niêm yết lần lượt 3,399 tỷ đồng và 3,999 tỷ đồng.

Khoảng cách 600 triệu đồng giữa hai phiên bản không chỉ nằm ở danh sách trang bị. Nó phản ánh hai cách dùng xe: một bản cân bằng cho nhu cầu hằng ngày, một bản cao cấp hơn cho trải nghiệm hàng ghế sau.

Không gian vẫn là lợi thế lớn nhất

Với một chiếc MPV hạng sang, không gian luôn là yếu tố quan trọng nhất. V 300 Avantgarde có chiều dài 5.140 mm và chiều dài cơ sở 3.200 mm. Trong khi đó, V 300 AMG sử dụng cấu hình Extra Long, dài 5.390 mm và có chiều dài cơ sở 3.430 mm.

Kích thước của 2 phiên bản V-Class

Phần kích thước tăng thêm trên bản AMG tạo lợi thế rõ rệt cho khoang hành khách, nhất là hàng ghế sau. Đây là điểm ngày càng quan trọng, khi khách hàng Việt không chỉ cần đủ chỗ ngồi, mà còn muốn mỗi hành trình phải thoải mái.

V-Class cũng cho phép tổ chức khoang nội thất linh hoạt, từ ghế độc lập, hàng ghế ba chỗ đến cấu hình ghế thương gia. Các hàng ghế sau có thể trượt, gập hoặc tháo rời tùy nhu cầu, giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa không gian chở người và không gian chở hành lý.

Khoang chứa đồ rộng là một trong những ưu điểm nổi bật trên Mercedes-Benz V 300.

Lợi thế này giúp V-Class khác biệt hẳn với các xe cỡ lớn khác. Xe không chỉ rộng cho hành khách, mà còn linh hoạt khi cần chở hành lý, phục vụ các chuyến đi gia đình dài ngày hoặc đưa đón sân bay với nhiều vali.

Khoang lái sang trọng theo đúng chuẩn Mercedes-Benz

Nhìn từ bên ngoài, V-Class 2026 vẫn giữ dáng vẻ quen thuộc của một mẫu MPV cỡ lớn. Nhưng bên trong, khoang lái đã thay đổi rõ rệt.

Xe được trang bị Widescreen Cockpit với màn hình 12,3 inch, hệ thống MBUX và vô-lăng đa chức năng thế hệ mới. Cách bố trí này giúp V-Class tiến gần hơn tới trải nghiệm của các dòng xe du lịch Mercedes-Benz, thay vì tạo cảm giác như một mẫu xe thương mại được nâng cấp thêm tiện nghi.

Không gian lái sang trọng bên trong xe V-Class

Đây là điểm quan trọng. Một chiếc MPV hạng sang không chỉ chăm sóc người ngồi sau. Người lái cũng cần một không gian hiện đại, dễ quan sát và dễ làm quen trong sử dụng hằng ngày.

Cả hai phiên bản đều sử dụng động cơ xăng 2.0L, công suất 231 mã lực và mô-men xoắn 370 Nm, kết hợp hộp số tự động 9G-TRONIC và hệ dẫn động cầu sau.

Thông số này không biến V-Class thành một mẫu xe thể thao. Nhưng đó là cấu hình phù hợp với một chiếc MPV hạng sang: vận hành mượt, đủ lực khi cần vượt xe hoặc đi đường dài, đồng thời giữ được sự ổn định cho hành khách.

V 300 AMG: Khi hàng ghế sau là trung tâm

Tên gọi AMG gợi liên tưởng đến phong cách thể thao. Trên V-Class, điều đó thể hiện qua thiết kế ngoại thất, nội thất và hệ thống treo thiên hướng năng động hơn.

Tuy nhiên, điểm đáng giá nhất của V 300 AMG lại nằm ở phía sau.

Với cấu hình Extra Long, V 300 AMG có khoang sau và khu vực hành lý rộng hơn. Hàng ghế thương gia có chỉnh điện, nhớ ghế, massage, đỡ chân và thông gió. Hệ thống âm thanh Burmester 15 loa tiếp tục củng cố vai trò của phiên bản này như một không gian nghỉ ngơi, tiếp khách hoặc di chuyển theo tiêu chuẩn VIP.

Ghế Luxury Rear seat trên V 300 AMG sở hữu đầy đủ những tiện nghi hàng đầu như chỉnh điện, nhớ ghế, massage và đỡ chân

Vì vậy, V 300 AMG phù hợp với khách hàng xem hàng ghế sau là trung tâm trải nghiệm: chủ doanh nghiệp, gia đình nhiều thế hệ hoặc người cần phương tiện đưa đón đối tác theo chuẩn cao cấp. Với nhóm này, khoản chênh 600 triệu đồng mua thêm sự thoải mái, riêng tư và tính nghi thức trong mỗi chuyến đi.

Không gian bên trong V 300 AMG rộng rãi và tiện nghi cho mọi vị trí ngồi

V 300 Avantgarde: Sang trọng theo cách thực dụng hơn

V 300 Avantgarde không phải là phiên bản yếu thế hơn mà là phiên bản thực dụng hơn. Xe vẫn có cùng động cơ, hộp số và hệ dẫn động như bản AMG, đồng thời giữ lại các giá trị cốt lõi của V-Class: không gian rộng, khoang lái hiện đại, vận hành ổn định và hình ảnh sang trọng.

Khác biệt chính nằm ở cách cấu hình. Avantgarde không có gói AMG, hàng ghế thương gia cao cấp hay hệ thống âm thanh Burmester 15 loa. Bù lại, mức giá thấp hơn 600 triệu đồng giúp phiên bản này dễ tiếp cận hơn với khách hàng cần một chiếc MPV hạng sang để sử dụng hằng ngày.

Không gian rộng rãi, thoải mái với 2 ghế rời tách biệt sang trọng trên V 300 Avantgarde

Nếu chủ xe thường xuyên tự lái, chủ yếu chở gia đình và không quá cần các tiện nghi VIP ở hàng ghế sau, V 300 Avantgarde là lựa chọn hợp lý hơn. Phiên bản này cho thấy chuẩn MPV hạng sang không nhất thiết gắn với cấu hình đắt nhất, mà nằm ở sự cân bằng giữa không gian, tiện nghi, vận hành và chi phí sở hữu.

Chuẩn mới nằm ở sự linh hoạt

Điểm đáng chú ý của V-Class 2026 là mẫu xe này không chỉ cạnh tranh bằng kích thước hay số lượng chỗ ngồi. Mercedes-Benz định vị V-Class như một không gian di chuyển cao cấp, nơi cả người lái lẫn hành khách đều có vai trò quan trọng.

Nói ngắn gọn, V 300 AMG thể hiện chuẩn cao cấp nhất của V-Class, với trọng tâm là trải nghiệm hàng ghế sau. V 300 Avantgarde lại là cách tiếp cận thực tế hơn, dành cho người muốn một chiếc MPV hạng sang toàn diện, dễ sử dụng và hợp lý hơn về chi phí.

Vì vậy, "chuẩn mới" mà V-Class 2026 mang đến không nằm ở một phiên bản cụ thể. Nó nằm ở khả năng đáp ứng nhiều kỳ vọng cùng lúc: đủ sang để tiếp khách, đủ rộng cho gia đình, đủ hiện đại cho người lái và đủ linh hoạt cho nhiều cách di chuyển hằng ngày.