Mã gen đỉnh từ mẹ đến con của mỹ nhân Hà Nội nổi tiếng suốt 14 năm với hình tượng “bạch nguyệt quang” học đường

Mới đây, Trâm Anh thu hút sự chú ý khi khoe hình ảnh trẻ trung, xinh đẹp của mẹ lên MXH. Theo đó, ở tuổi ngoài 50, mẹ của cựu hot girl Hà Nội khiến dân tình dành nhiều lời khen ngợi bởi visual cuốn hút, gu thời trang hiện đại. Thậm chí, không ít người còn cho rằng mẹ của Trâm Anh nhìn chỉ giống như chị gái bởi diện mạo vô cùng trẻ đẹp.

Phía dưới phần bình luận, netizen liên tục thể hiện sự ngưỡng mộ, bày tỏ rằng “mã gen” nhà Trâm Anh “đỉnh của chóp”. Bởi từ mẹ đến con đều sở hữu visual cực phẩm, ai nhìn cũng ấn tượng.

Trâm Anh khoe ảnh mẹ ruột khiến netizen rần rần khen ngợi vì sắc vóc trẻ trung, sành điệu

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ôi mẹ trẻ quá, nhìn như hai chị em”.

- “Thì ra visual cực phẩm của Trâm Anh là thừa hưởng từ đây”.

- “Chị mẹ trẻ quá, nhìn lướt qua còn tưởng nhầm là ảnh Trâm Anh luôn”.

- “Mẹ vừa đẹp, vừa sành điệu. Bao nhiêu năm nhìn nhan sắc vẫn đỉnh chóp”.

- “Mê quá, gen nhà cực phẩm đẹp từ mẹ đến con”.

Đây không phải lần đầu tiên mẹ của Trâm Anh “gây bão” cộng đồng mạng với sắc vóc của mình. Trước đó, Trâm Anh thỉnh thoảng cũng đăng tải những hình ảnh chụp chung cùng mẹ lên trang cá nhân. Cô cũng dành nhiều lời khen ngợi, thể hiện vẻ ngoài hack tuổi của mẹ.

Ở tuổi ngoài 50, mẹ của Trâm Anh vẫn giữ được sự tươi tắn, chăm chút từ trang phục đến cách trang điểm. Thậm chí với những ai đã theo dõi Trâm Anh từ lâu còn bày tỏ mẹ cô ngày càng thăng hạng, nhan sắc không thay đổi mà còn có phần “lão hóa ngược”.

Mỗi khi đăng tải ảnh chụp cùng mẹ, Trâm Anh đều gây sốt MXH vì visual của 2 mẹ con đều đẹp

Điều thú vị là Trâm Anh vốn không thường xuyên đăng ảnh chụp chung với mẹ. Tuy nhiên, mỗi lần xuất hiện cùng nhau, hai mẹ con lại dễ dàng thu hút sự chú ý bởi ngoại hình có nhiều nét tương đồng. Từ gương mặt, nụ cười đến phong cách ăn mặc, mẹ Trâm Anh được nhận xét là bà ngoại xì tin nhất nhì hiện tại.

Nhan sắc của Trâm Anh cũng từng là chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội từ hơn một thập kỷ trước. Sinh năm 1995 tại Hà Nội, cô nổi tiếng vào năm 2013 sau loạt ảnh chụp trong lễ bế giảng tại THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Vẻ ngoài trong trẻo, nữ tính giúp Trâm Anh được gọi với biệt danh "hot girl bế giảng". Sau đó, cô theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cũng trong năm 2013, Trâm Anh công khai chuyện tình cảm với JustaTee. Khi ấy, cô mới là sinh viên năm nhất còn nam ca sĩ đã được biết đến trong giới underground. Hai người có khoảng 5 năm hẹn hò trước khi tổ chức lễ ăn hỏi và chính thức về chung một nhà vào năm 2018.

Bức ảnh khiến tên tuổi của Trâm Anh viral, là "bạch nguyệt quang" học đường trong lòng nhiều người hâm mộ

Nhan sắc hiện tại của Trâm Anh, mẹ 3 con vẫn biết cách gây sự chú ý với visual cực phẩm

Sau khi kết hôn, Trâm Anh dần rút khỏi các hoạt động giải trí và dành nhiều thời gian cho gia đình. Cô lần lượt đón con gái đầu lòng Anh Chi (Cici) vào năm 2018, con trai Anh Minh (Mino) vào năm 2021. Cuối năm 2025, vợ chồng cô thông báo chuẩn bị đón thêm em bé thứ ba.

Đáng chú ý, sau lần sinh thứ ba, Trâm Anh nhanh chóng trở lại với nhịp sống thường ngày. Chỉ 18 ngày sau sinh, cô đã khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn, thần sắc tươi tắn. Khoảng hai tháng sau, bà mẹ 3 con trở lại sân pickleball và tiếp tục duy trì phong cách năng động, khỏe khoắn.

Hiện tại, Trâm Anh vẫn khá kín tiếng về đời tư nhưng thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng gia đình, bạn bè và các con. Sau 8 năm kết hôn, cô và JustaTee đã có một gia đình với 3 nhóc tỳ. Nam ca sĩ cũng ngày càng bận rộn với vai trò nhà sản xuất âm nhạc, giám đốc âm nhạc của nhiều chương trình lớn, trong khi Trâm Anh chủ yếu tập trung vào cuộc sống gia đình và chăm sóc các con.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV