Có mẹ xinh đẹp cỡ này, bảo sao Lưu Diệc Phi là đại mỹ nhân!

Mới đây, hình ảnh một phụ nữ trung niên thanh lịch qua ống kính tình cờ của đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Bà toát lên khí chất thanh cao, dáng người thẳng tắp, thần thái điềm đạm và nhan sắc mặn mà theo năm tháng. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhận ra đó chính là mẹ của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi – bà Lưu Hiểu Lợi. Năm nay bà đã 67 tuổi, nhưng vẻ đẹp và cốt cách của bà khiến ai cũng phải thốt lên: Có mẹ xinh đẹp, khí chất đến thế này, bảo sao Lưu Diệc Phi lại trở thành đại mỹ nhân của màn ảnh Hoa ngữ.

Bà Lưu Hiểu Lợi qua ống kính tình cờ. Clip: Weibo

Bà toát lên khí chất thanh cao, dáng người thẳng tắp, thần thái điềm đạm và nhan sắc mặn mà theo năm tháng. Ảnh: Weibo

Bà Lưu Hiểu Lợi sinh năm 1959 tại Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc trong một gia đình cán bộ có truyền thống văn hóa. Từ nhỏ bà đã yêu nghệ thuật và sớm bộc lộ năng khiếu múa. Năm 11 tuổi, bà theo gia đình đến Vũ Hán và được nhận vào Học viện Ca vũ kịch Vũ Hán, chuyên sâu về múa dân gian, múa cổ điển và ba lê. Sau khi tốt nghiệp, bà trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp, từng biểu diễn nhiều vở nổi tiếng như Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, Hái nho, Cái chết của phượng hoàng và đặc biệt thành công với vai Tương Phu Nhân trong vở Sở Vận. Năm 1989, bà tổ chức buổi biểu diễn múa solo tại Vũ Hán. Bà được phong nghệ sĩ múa cấp quốc gia và từng giảng dạy múa.

Nhan sắc của bà thời trẻ đã vô cùng nổi bật với khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, khí chất đài các điển hình của vẻ đẹp phương Đông. Ngay cả ở tuổi U70, bà vẫn giữ được vóc dáng thanh thoát, lưng thẳng, bước đi nhẹ nhàng nhờ nền tảng luyện múa nhiều năm. Những bức ảnh gần đây bắt gặp trên phố hay khi bà xuất hiện bên con gái đều khiến netizen xuýt xoa khen ngợi.

Thời trẻ, mẹ Lưu Diệc Phi là diễn viên múa. Ảnh: Weibo

Nữ diễn viên bên mẹ ngày nhỏ. Ảnh: Weibo

Cuộc đời Lưu Hiểu Lợi không chỉ gắn với sân khấu. Bà kết hôn với An Thiếu Khang (giáo sư tiếng Pháp, từng công tác đối ngoại) và sinh Lưu Diệc Phi năm 1987 tại Vũ Hán, Trung Quốc. Khi con gái khoảng 10 tuổi, hai người ly hôn. Bà quyết định từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao, đưa con sang Mỹ sinh sống và học tập. Tại đây, bà từng mở lớp dạy múa để trang trải cuộc sống, đồng thời tận tâm chăm sóc và định hướng cho con.

5 năm sau, 2 mẹ con trở về Trung Quốc. Lưu Hiểu Lợi trở thành người quản lý, đồng hành sát sao với con trên trường quay, trực tiếp chỉ bảo kỹ năng múa để hỗ trợ các vai diễn cổ trang. Cách nuôi dạy của bà mang tính đồng hành hơn là áp đặt. Bà khuyến khích con tự quyết định, cho phép sai lầm và làm điều mình thích. Lưu Diệc Phi từng chia sẻ rằng mẹ chưa bao giờ dạy bảo cứng nhắc mà chỉ động viên, nuôi dưỡng sự tự tin và bản lĩnh. Nhờ vậy, cô lớn lên với tính cách điềm đạm, tôn trọng đồng nghiệp và giữ được sự chân thành giữa showbiz đầy cám dỗ.

Ảnh: Weibo

Lưu Hiểu Lợi trở thành người quản lý, đồng hành sát sao với con trên trường quay. Ảnh: Weibo

Nhà sản xuất Trần Lam từng kể rằng khi gặp Lưu Diệc Phi lúc cô mới 14 tuổi, bà đã gây ấn tượng bởi cách nói chuyện lễ phép, bình tĩnh và phong thái chững chạc hơn tuổi. Theo nhận xét của Trần Lam, Lưu Hiểu Lợi chú trọng bồi dưỡng khí chất, kiến thức và cách ứng xử cho con gái, để cô không dễ bị choáng ngợp trước sự hào nhoáng của thế giới giải trí.

Đó cũng có thể là lời giải thích cho một Lưu Diệc Phi khá khác biệt so với hình dung thông thường về một ngôi sao hạng A. Cô nổi tiếng từ khi còn rất trẻ nhưng nhiều năm qua vẫn giữ đời tư tương đối kín tiếng, ít phô bày cuộc sống cá nhân và thường xuất hiện với phong thái khá điềm tĩnh. Một người mẹ từng là nghệ sĩ múa, có trải nghiệm sống riêng, lại trực tiếp đồng hành cùng con trong những năm tháng quan trọng, rõ ràng đã để lại dấu ấn không nhỏ với Lưu Diệc Phi.

Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi được nhận xét có giáo dưỡng tốt từ mẹ. Ảnh: Weibo

Một chi tiết thú vị mà Lưu Diệc Phi nhiều lần nhắc đến là cô tự nhận mình là người xấu nhất trong nhà. Cô nói mình không thừa hưởng trọn vẹn nhan sắc của bà ngoại và mẹ. Nhiều người từng nghĩ đây chỉ là sự khiêm tốn, nhưng khi hình ảnh bà ngoại, dì và đặc biệt là mẹ được lan truyền, ai cũng phải thừa nhận gen đẹp của gia đình. Mẹ sở hữu vẻ đẹp thanh cao, khí chất thanh tú, bà ngoại và dì cũng đều là những mỹ nhân điển hình. Lưu Diệc Phi thừa hưởng đôi mắt to, sống mũi cao, khuôn miệng nhỏ cùng thần thái thanh thoát từ mẹ, nhưng cô luôn giữ thái độ khiêm nhường trước vẻ đẹp của thế hệ trước.

Lưu Diệc Phi từ nhận bản thân "xấu nhất nhà". Ảnh: Facebook

Lưu Diệc Phi sinh ngày 25/8/1987 tại Vũ Hán, Trung Quốc với tên khai sinh An Phong. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô theo họ mẹ, đổi tên thành Lưu Tây Mỹ Tử, sau này lấy nghệ danh Lưu Diệc Phi. Năm 10 tuổi Lưu Diệc Phi cùng mẹ sang Mỹ, cô học tại New York, tiếp nhận nền giáo dục song ngữ. Năm 15 tuổi, cô quyết định trở về Trung Quốc theo đuổi diễn xuất và được đặc cách vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành một trong những sinh viên trẻ nhất khóa.

Cô bước vào làng giải trí khi mới 14 tuổi với vai Bạch Tú Châu trong Kim phấn thế gia. Sau đó, người đẹp liên tiếp ghi dấu ấn với các tác phẩm như Thiên Long Bát Bộ, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện và đặc biệt là Thần điêu đại hiệp. Vai Tiểu Long Nữ đưa tên tuổi Lưu Diệc Phi lên một tầm cao mới, đồng thời tạo nên biệt danh “Thần tiên tỷ tỷ” gắn liền với hình ảnh của cô suốt nhiều năm.

Góc nghiêng giống nhau của 2 mẹ con. Ảnh: Weibo

Trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên từng tham gia Vua Kungfu, Tứ đại danh bổ, Hồng môn yến truyền kỳ, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa và nhiều tác phẩm khác. Đặc biệt, năm 2020, cô đảm nhận vai Hoa Mộc Lan trong bộ phim cùng tên của Disney, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi có màn trở lại mạnh mẽ với truyền hình. Bộ phim Mộng hoa lục giúp cô lấy lại sức hút trên màn ảnh nhỏ, sau đó là Đi đến nơi có gió và Câu chuyện hoa hồng. 3 tác phẩm liên tiếp cho thấy nữ diễn viên không còn bị đóng khung trong hình tượng mỹ nhân cổ trang, mà ngày càng lựa chọn những nhân vật trưởng thành, có đời sống nội tâm và hành trình tình cảm phức tạp hơn.

Ảnh: Weibo

Mẹ luôn đồng hành với Lưu Diệc Phi trong sự nghiệp. Ảnh: Weibo

Về chuyện tình cảm, Lưu Diệc Phi từng có mối quan hệ công khai với nam diễn viên Hàn Quốc Song Seung Hun. 2 người xác nhận hẹn hò từ năm 2015 và chia tay vào năm 2018. Sau đó, nữ diễn viên gần như không công khai thêm mối quan hệ tình cảm nào. Sau hơn 8 năm kể từ khi chia tay Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi được cho là vẫn độc thân và tập trung cho công việc, du lịch, đọc sách cùng cuộc sống bên thú cưng. Cô cũng thường xuất hiện cùng mẹ trong đời sống thường ngày.

Ở tuổi gần 40, Lưu Diệc Phi dường như không còn quá bận tâm đến việc phải chứng minh điều gì với công chúng. Cô làm phim khi gặp được vai diễn phù hợp, xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Nhìn lại hành trình ấy, có lẽ “di sản” mà bà Lưu Hiểu Lợi để lại cho con gái không chỉ là một gương mặt đẹp. Đó còn là dáng đứng thẳng, cách nói chuyện điềm tĩnh, sự tự tin nhưng không phô trương và khả năng giữ mình giữa thế giới showbiz đầy hào nhoáng.

Vậy nên, khi những bức ảnh đời thường ở tuổi 67 của bà Lưu Hiểu Lợi khiến dân mạng xuýt xoa, người ta không chỉ nhìn thấy một bà mẹ có nhan sắc vượt thời gian. Họ còn nhìn thấy phần nào nguồn gốc của “Thần tiên tỷ tỷ” Lưu Diệc Phi – một mỹ nhân được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, nhưng khí chất và vị thế hôm nay lại là kết quả của cả một quá trình được nuôi dưỡng, rèn giũa và tự mình trưởng thành.