Mặt mộc không thể làm khó mỹ nhân 20 năm chưa hề flop, đặt ra "lời nguyền" khiến cả showbiz khiếp sợ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền mạnh mẽ loạt ảnh mặt mộc của Suzy, khiến mỹ nhân đình đám trở thành tâm điểm chú ý. Dù không phải ảnh mới, những khoảnh khắc này mỗi lần được cư dân mạng "đào lại" đều nhanh chóng gây bão. Sau hơn một thập kỷ hoạt động trong showbiz, visual của cô vẫn giữ nguyên phong độ: dịu dàng, trong trẻo và đầy sức hút, ngay cả khi không cần đến lớp son phấn cầu kỳ.

Mặt mộc của Suzy viral trên mạng xã hội Hàn Quốc

Chính nhan sắc ngọt ngào, gần gũi này đã giúp cô nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ công chúng ngay từ những ngày đầu gia nhập showbiz. Sự bùng nổ của vai diễn trong tác phẩm Architecture 101 (2012) sau đó đã chính thức đưa Suzy lên đỉnh cao danh vọng, trao cho cô danh xưng "Tình đầu quốc dân".

Năm 2010, Suzy chính thức ra mắt với tư cách là mảnh ghép của nhóm nữ đình đám Miss A dưới trướng JYP Entertainment. Ngay lập tức, nhóm đã tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giật cú đúp Daesang danh giá chỉ sau vài tháng ra mắt với siêu phẩm Bad Girl Good Girl. Sau Bad Girl Good Girl, Miss A tiếp tục thành công với các ca khúc như Breathe, Goodbye Baby, Touch, Hush , Only You..

Năm 2010, Suzy chính thức ra mắt với tư cách là mảnh ghép của nhóm nữ đình đám Miss A

Tuy nhiên, bước ngoặt thực sự bùng nổ vào năm 2011, khi Suzy lấn sân sang diễn xuất với bộ phim Dream High. Cơn sốt của bộ phim, nối tiếp là thành công vang dội của Architecture 101, đã đẩy danh tiếng của cá nhân Suzy lên một tầm cao mới.

Hào quang cá nhân của Suzy lấn át hoàn toàn 3 thành viên còn lại là Fei, Jia và Min

Sự nổi tiếng vượt bậc của cô vô tình tạo ra một sự chênh lệch nghiệt ngã. Hào quang cá nhân của Suzy lấn át hoàn toàn 3 thành viên còn lại là Fei, Jia và Min. Tình trạng "nhóm nhạc A và những người bạn" bắt đầu xuất hiện và ngày càng rõ rệt. Suzy phủ sóng dày đặc từ âm nhạc, phim ảnh đến truyền hình thực tế và trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón.

Mức độ nổi tiếng vượt bậc của một cá nhân đã tạo nên điều mà truyền thông Hàn gọi là "trường hợp của Suzy", một bài toán đau đầu và là "lời nguyền" mà các công ty giải trí Kpop

Mức độ nổi tiếng vượt bậc của một cá nhân đã tạo nên điều mà truyền thông Hàn gọi là "trường hợp của Suzy", một bài toán đau đầu và là "lời nguyền" mà các công ty giải trí Kpop luôn phải khiếp sợ khi đào tạo nhóm nhạc.

Sự mất cân bằng nghiêm trọng về spotlight kéo theo vô số tin đồn rạn nứt nội bộ, bất hòa hay nghi vấn Suzy bị các thành viên "ghét bỏ", xa cách vì nhận được sự ưu ái vượt trội. Dù người trong cuộc chưa từng lên tiếng xác nhận, hình ảnh của miss A đã bị ảnh hưởng nặng nề cho đến khi JYP chính thức tuyên bố nhóm tan rã vào tháng 12/2017.

Ở thời điểm hiện tại, bước sang năm 2026, Suzy vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và vị thế của một ngôi sao hạng A hàng đầu xứ kim chi

Khép lại chặng đường cùng miss A, Suzy tiếp tục tiến bước trên con đường nghệ thuật với tư cách diễn viên chuyên nghiệp. Mỹ nhân ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm đình đám như While You Were Sleeping (2017), Vagabond (2019) hay Start-Up (2020), Anna (2022),...

Ở thời điểm hiện tại, bước sang năm 2026, Suzy vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và vị thế của một ngôi sao hạng A hàng đầu xứ kim chi. Cô tiếp tục là đại sứ và người mẫu đại diện được hàng loạt thương hiệu cao cấp quốc tế săn đón.

Ảnh: topstarnews/ X