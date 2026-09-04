Chiêu hút khách lạ đời của trung tâm thương mại: con ngồi sảnh thi làm bài tập, bố mẹ rảnh tay mua sắm

Cuộc thi làm bài tập giữa sảnh trung tâm thương mại

Từ ngày 24 tới 30/8/2026, Trung tâm thương mại Trung Nguyên Cẩm Nghệ Thành tổ chức chương trình mang tên Kế hoạch giải cứu kỳ nghỉ hè, hay còn gọi là Cuộc thi làm bù bài tập. Địa điểm đặt tại sảnh phía đông, tầng một khu C.

Dù mang tên cuộc thi, thực chất không ai chấm điểm hay so kè thành tích. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở chỉ cần mang bài tập cùng bút vở tới, đăng ký tại chỗ, nhận thẻ thử thách rồi ngồi vào bàn cắm cúi làm. Toàn bộ miễn phí.

Theo Jimu News, sự kiện mở cửa từ 10 giờ tới 12 giờ trưa và từ 14 giờ tới 19 giờ, có hơn 100 chỗ ngồi. Học sinh tập trung làm bài đủ một tiếng được nhận một con dấu, mỗi người tối đa 5 dấu một ngày. Số dấu này đổi được quà gồm phiếu trà sữa, vé xem phim và vé khu vui chơi trong trung tâm thương mại.

Điểm khiến dân mạng thích thú nhất là sự xuất hiện của các giáo viên có chuyên môn thật, đóng vai trò giữ trật tự và tái hiện không khí lớp học bình thường. Giữa các khoảng nghỉ, họ còn hướng dẫn học sinh làm bài thể dục cho mắt, một bài tập xoa bóp quanh mắt quen thuộc trong trường học Trung Quốc, giúp giảm mỏi mắt sau nhiều giờ ngồi viết.

Kín chỗ, phụ huynh đạp xe cả tiếng đưa con tới

Sức hút vượt xa dự tính. Tổng cộng hơn 1.000 lượt học sinh đăng ký chỉ trong bảy ngày. Một tiểu thương kinh doanh gần khu vực tổ chức nói với phóng viên rằng hoạt động rất đông, từ 9 giờ sáng đã có nhiều học sinh xếp hàng quanh khu vực, và trước mỗi buổi chiều cũng có tốp xếp hàng chờ sẵn.

Lưu Thông, chuyên viên kế hoạch của trung tâm thương mại, cho biết mục đích chương trình là giúp các em hoàn thành bài tập hè, đồng thời giảm bớt áp lực kèm con học cho phụ huynh.

Phụ huynh phản hồi rất tích cực. Có người đạp xe gần một tiếng để đưa con tới tham gia. Nhiều người kể con mình làm bài nhanh hơn hẳn so với ở nhà, vì xung quanh toàn bạn cùng trang lứa đang cắm cúi viết. Thậm chí có em hoàn thành toàn bộ phần bài tập còn tồn ngay trong ngày đầu, và bắt đầu làm thêm những bài được giao thêm.

Vì sao đây là nước cờ marketing hút khách khôn ngoan

Nhìn dưới góc kinh doanh, chương trình này giải cùng lúc nhiều bài toán.

Thứ nhất, nó đánh trúng "painpoint" có thật. Cuối hè là thời điểm phụ huynh vừa lo con chưa xong bài tập, vừa mệt mỏi vì phải ngồi kèm. Trung tâm thương mại nhận luôn phần việc đó.

Thứ hai, nó biến một khoảng sảnh vốn chỉ là lối đi thành nam châm hút khách. Trong khi con ngồi làm bài vài tiếng, phụ huynh rảnh tay đi mua sắm, ăn uống hoặc nghỉ ngơi ngay trong trung tâm. Đây là dạng khách ở lại lâu và chi tiêu thật, không phải khách ghé qua rồi đi.

Thứ ba, cơ chế đổi dấu lấy quà thực chất là một chương trình tích điểm khách hàng thân thiết. Điều đáng nói là toàn bộ phần thưởng đều tiêu dùng được trong chính trung tâm thương mại, từ phiếu trà sữa, vé xem phim tới vé khu vui chơi. Tiền thưởng ra rồi lại quay về trong nhà.

Thứ tư, chi phí gần như bằng không so với hiệu quả lan tỏa. Video quay cảnh hàng chục học sinh ngồi kín sảnh nhanh chóng lan khắp mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo hàng loạt bình luận kiểu đáng để nhân rộng toàn quốc, hay tận dụng không gian công cộng thế này quả là ý tưởng thiên tài.

Điều thú vị nhất có lẽ nằm ở chỗ, cả chương trình không cần ngôi sao đại diện, không cần chiến dịch quảng cáo tốn kém, cũng chẳng cần ý tưởng cao siêu nào. Chỉ cần nhìn ra một nhu cầu rất thật của khách hàng, vào đúng lúc họ cần nhất.