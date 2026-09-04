Tiền là thứ xuất hiện trong gần như mọi quyết định hàng ngày của chúng ta, từ những việc đơn giản như mua ly cà phê, trả tiền gửi xe hay thuê nhà,... đến cả những mục tiêu lớn như tiết kiệm, đầu tư làm giàu. Và hiển nhiên ai cũng nghĩ có nhiều tiền hơn đồng nghĩa với cuộc sống thoải mái hơn.

Tuy nhiên thực tế đôi khi ngược lại: Kiếm nhiều hơn chưa chắc khiến bạn hài lòng hơn, một khoản phí rất nhỏ có thể ăn mòn đáng kể lợi nhuận đầu tư, còn việc “có tiền nhưng vẫn vay” đôi khi lại xuất phát từ cách con người nhìn nhận từng khoản tiền khác nhau.

Dưới đây là 18 sự thật siêu cơ bản về tiền, nhưng không phải ai cũng biết.

1. Tiền có thể mua sự an tâm, nhưng không phải mọi thứ đều mua được bằng tiền

Nhiều nghiên cứu cho thấy thu nhập và mức độ hài lòng với cuộc sống có mối liên hệ tích cực. Tuy nhiên, tiền không tự động biến mọi khía cạnh của cuộc sống trở nên tốt đẹp. Một nghiên cứu năm 2026 của NBER thậm chí phát hiện con người thường đánh giá quá cao mức độ hài lòng mà một khoản thu nhập cao hơn có thể mang lại cho mình, trong khi thực tế, thứ họ nên quan tâm là: Khoản thu nhập tăng thêm ấy có tạo ra thêm dòng tiền đầu tư, tiết kiệm hay không.

Nếu câu trả lời là không, tăng thu nhập đôi khi chỉ đồng nghĩa với bào mòn sức khỏe để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng.

2. Có thêm tiền không có nghĩa là bạn sẽ giữ được nhiều tiền hơn

Một khoản thu nhập bất ngờ thường kéo theo thay đổi trong cách chi tiêu. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu người trúng xổ số tại Mỹ cho thấy khi tài sản tăng lên, người nhận có xu hướng tăng tiêu dùng và giảm thu nhập từ lao động. Nói cách khác, thu nhập tăng có thể khiến “chuẩn sống” tăng theo, thay vì toàn bộ phần tiền thêm được đem đi tiết kiệm.

Ảnh minh họa

3. Một khoản tiền bất ngờ có thể khiến con người thay đổi cách làm việc

Nghiên cứu trên những người trúng xổ số Thụy Điển cho thấy tiền thưởng lớn có thể làm thu nhập từ lao động giảm ở mức khiêm tốn nhưng kéo dài. Điều này không có nghĩa ai có tiền cũng sẽ nghỉ việc, mà cho thấy khi áp lực tài chính giảm, con người có thể điều chỉnh lại lượng thời gian và công sức dành cho công việc.

4. “Tiền nào ra tiền đó” đôi khi là một cái bẫy tâm lý

Về mặt toán học, 1 triệu đồng vẫn là 1 triệu đồng bất kể nó đến từ lương, tiền thưởng hay quà tặng. Nhưng con người thường đối xử với chúng khác nhau. CFPB gọi hiện tượng này là “mental accounting” - kế toán tâm lý: Chúng ta tự chia tiền thành những “ngăn” như tiền tiết kiệm, tiền thưởng, tiền được cho và tiền tiêu hàng ngày, rồi đặt ra quy tắc khác nhau cho từng ngăn.

5. Con người thường coi trọng "tiền hôm nay" hơn "tiền ngày mai"

Đây là một trong những thiên kiến phổ biến trong hành vi tài chính. CFPB gọi nó là “present bias”: Con người có xu hướng đánh giá lợi ích hiện tại cao hơn lợi ích trong tương lai. Vì vậy, việc dành 2 triệu đồng để tiết kiệm hôm nay có thể khiến một người cảm thấy bất tiện, dù khoản tiền đó giúp họ có thêm một lớp an toàn trong tương lai.

6. Lãi kép không chỉ dành cho người giàu

Lãi kép đơn giản là tiền lãi tiếp tục được cộng vào số vốn để tạo ra thêm tiền lãi ở những kỳ sau. Điều quan trọng nhất không phải chỉ là số tiền ban đầu mà còn là thời gian. FDIC minh họa rằng khi tiền lãi được nhập vào vốn, những kỳ tiếp theo sẽ tính lãi trên cả tiền gốc và phần lãi đã tích lũy.

Vậy nên chỉ cần bạn tiết kiệm đều đặn và duy trì việc tiết kiệm thay vì rút ra tiêu sạch, bạn đã tận dụng được lợi thế của lãi kép, không quan trọng số vốn ban đầu là bao nhiêu.

7. Một khoản phí đầu tư nhỏ có thể trở thành số tiền rất lớn

Phí 0,5% nghe có vẻ chẳng đáng bao nhiêu nếu nhìn trên một năm. Nhưng khi khoản phí này được tính liên tục trên danh mục đầu tư, tác động sẽ tích lũy theo thời gian. SEC minh họa rằng với 100.000 USD tăng trưởng 4% mỗi năm trong 20 năm, danh mục chịu phí 0,25% có thể đạt khoảng 208.000 USD, trong khi mức phí 1% chỉ còn khoảng 179.000 USD.

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8. Đa dạng danh mục đầu tư không phải để tối ưu lợi nhuận

Đa dạng hóa không phải công thức “đầu tư đâu cũng thắng”. Theo Investor.gov, việc phân bổ tiền vào những khoản đầu tư có đặc điểm rủi ro và lợi nhuận khác nhau có thể giúp giảm rủi ro mất tiền so với việc dồn toàn bộ tài sản vào một khoản duy nhất.

9. Tiền để trong ngân hàng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với rủi ro bằng 0

Bảo hiểm tiền gửi chỉ áp dụng cho những loại tiền gửi và tổ chức thuộc phạm vi bảo hiểm theo quy định. Chẳng hạn, FDIC của Mỹ bảo hiểm các tài khoản tiền gửi đủ điều kiện nhưng không bảo hiểm cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ hay tài sản số. Vì vậy, “để tiền ở ngân hàng” và “mọi sản phẩm tài chính mua tại ngân hàng đều được bảo hiểm” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

10. Có tiền tiết kiệm không đồng nghĩa với việc bạn nên dùng nó khi gặp chuyện

Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy trong năm 2024, 69% người trưởng thành nói họ có thể thanh toán một khoản chi khẩn cấp ít nhất 500 USD bằng tiền tiết kiệm hiện có. Nhưng chỉ 63% cho biết họ sẽ dùng tiền mặt, tiền tiết kiệm hoặc thẻ tín dụng trả hết ngay kỳ sao kê để xử lý một khoản chi bất ngờ 400 USD. Cách con người lựa chọn sử dụng tiền vì thế phức tạp hơn việc “có bao nhiêu tiền”.

11. Không nhiều người có quỹ khẩn cấp

Một trong những thước đo phổ biến về khả năng chống chịu tài chính là có đủ tiền để trang trải khoảng 3 tháng chi phí nếu mất nguồn thu nhập chính. Trong khảo sát của Fed năm 2024, 55% người trưởng thành tại Mỹ cho biết họ có khoản tiết kiệm đủ cho 3 tháng chi phí. Điều đó cũng đồng nghĩa gần một nửa chưa có lớp đệm này.

12. Nhà ở và phương tiện đi lại có thể tốn tiền hơn bạn tưởng

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ về chi tiêu năm 2024, nhà ở chiếm 33,4% tổng chi tiêu hộ gia đình, trong khi giao thông chiếm 17%. Hai nhóm này cộng lại chiếm hơn một nửa tổng chi tiêu. Điều này cho thấy những khoản chi lớn và cố định thường có ảnh hưởng tới ngân sách mạnh hơn rất nhiều so với những khoản mua sắm nhỏ lẻ.

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13. Cắt giảm những khoản lặt vặt đôi khi chỉ làm bạn tốn thời gian

Các khoản chi nhỏ thường dễ được bỏ qua vì chúng không tạo cảm giác mất nhiều tiền tại một thời điểm. Nhưng dữ liệu chi tiêu cho thấy những nhóm chi phí lớn như nhà ở, giao thông, thực phẩm, y tế và bảo hiểm mới là những khoản quyết định phần lớn ngân sách. Vì thế, muốn thay đổi tình hình tài chính, cắt một khoản nhỏ đôi khi kém hiệu quả hơn việc nhìn lại một khoản chi lớn.

14. Trả nợ và tiết kiệm cùng lúc đôi khi là một nghịch lý

CFPB chỉ ra một hành vi khá phổ biến: Một người có thể vừa giữ tiền trong tài khoản tiết kiệm với mức sinh lời thấp, vừa mang khoản nợ có lãi suất cao. Về mặt tâm lý, hai khoản tiền được xếp vào hai “ngăn” khác nhau nên người đó có thể không muốn đụng vào tiền tiết kiệm dù về mặt toán học, trả khoản nợ lãi cao có thể hợp lý hơn.

15. Thẻ tín dụng không phải “tiền miễn phí”

Một chiếc thẻ tín dụng có thể giúp thanh toán thuận tiện và thậm chí không phát sinh lãi nếu người dùng trả toàn bộ dư nợ đúng hạn theo điều kiện của thẻ. Nhưng một khi khoản dư nợ được chuyển sang kỳ sau, người dùng đang vay tiền và phải chịu chi phí vay. Fed ghi nhận năm 2024 có 81% người trưởng thành tại Mỹ sở hữu thẻ tín dụng và 46% trong số những người sở hữu cho biết đã từng mang số dư nợ ít nhất một lần trong 12 tháng trước đó.

16. Tiêu tiền cho người khác khiến con người vui hơn tiêu tiền cho chính mình

Nghiên cứu trên dữ liệu từ 136 quốc gia cho thấy chi tiền cho người khác có mối liên hệ với mức độ hạnh phúc cao hơn; các thí nghiệm tại Canada và Uganda cũng tìm thấy tác động nhân quả của việc chi tiêu vì người khác đối với hạnh phúc. Vì vậy, cùng một số tiền nhưng được dùng cho mục đích khác nhau có thể tạo ra trải nghiệm tâm lý rất khác nhau.

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17. Trúng xổ số chưa chắc đã giúp một người hạnh phúc hơn

Một nghiên cứu NBER về những người trúng xổ số ở Hà Lan cho thấy 6 tháng sau khi nhận khoản tiền bất ngờ, việc trúng thưởng không tạo ra sự gia tăng hạnh phúc rõ rệt ở người thắng hoặc sự suy giảm hạnh phúc ở hàng xóm. Tuy nhiên, nghiên cứu tại Thụy Điển lại cho thấy những người trúng giải lớn có mức hài lòng với cuộc sống cao hơn trong thời gian dài. Điều này cho thấy tác động của tiền lên hạnh phúc phụ thuộc vào cách đo lường và hoàn cảnh.

18. Xổ số hấp dẫn một phần vì con người không giỏi cảm nhận xác suất

Nghiên cứu của NBER về xổ số cho thấy doanh số xổ số phản ứng mạnh với quy mô giải độc đắc và có mối liên hệ với những dấu hiệu của việc suy luận xác suất kém. Các tác giả ước tính những thiên kiến hành vi có thể giải thích một phần đáng kể nhu cầu mua xổ số. Nói đơn giản, con người thường không cảm nhận xác suất một cách “lạnh lùng” như máy tính.

18 sự thật trên cho thấy quản lý tiền không chỉ là bài toán cộng, trừ, nhân, chia. Cách con người nhìn nhận tiền, đánh giá tương lai, phản ứng trước một khoản thu nhập bất ngờ hay phân loại tiền thành những “ngăn” khác nhau đều có thể tác động đến quyết định tài chính.

Vì vậy, hiểu tiền không chỉ là biết cách kiếm nhiều hơn. Đó còn là hiểu vì sao mình tiêu, tiết kiệm, vay hoặc đầu tư theo cách mình đang làm, và nhận ra những lúc chính tâm lý của mình mới là thứ đang quyết định ví tiền.