Căn biệt thự sang chảnh của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên trẻ được quan tâm nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Bên cạnh các bộ phim và hoạt động nghệ thuật, cuộc sống riêng tư của cô cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng chú ý. Trong số những thông tin từng được chia sẻ, căn biệt thự của nữ diễn viên tại Thành Đô khiến nhiều người trầm trồ bởi không gian rộng rãi và thiết kế hiện đại. Được biết, ngôi nhà của Triệu Lộ Tư có diện tích khoảng 303m² và có giá 24 triệu tệ (khoảng 93 tỷ đồng).

Căn nhà của Triệu Lộ Tư tại Thành Đô.

Bước vào bên trong, khu vực gây ấn tượng đầu tiên chính là phòng khách rộng lớn. Phòng khách được thiết kế hệ thống cửa kính sát trần với góc nhìn rộng, giúp gia chủ có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao. Thiết kế cửa kính cũng mang ánh sáng tự nhiên vào nhà, khiến không gian vốn đã rộng lại càng trở nên thoáng đãng.

Căn phòng mang phong cách hiện đại và sang trọng, nội thất sử dụng những gam màu nhẹ, kết hợp với sofa da và thảm cùng tông màu, tạo cảm giác hài hòa nhưng vẫn rất nổi bật. Với diện tích lên tới 140m², phòng khách không chỉ là nơi sinh hoạt chung mà còn đủ rộng để Triệu Lộ Tư tiếp đón bạn bè.

Nếu phòng khách mang đến cảm giác rộng rãi và hiện đại, phòng ngủ của Triệu Lộ Tư lại theo hướng riêng tư và ấm cúng hơn. Không gian sử dụng phong cách tối giản với sàn màu tối kết hợp cùng nội thất có gam màu nhẹ.

Một chi tiết khiến căn phòng trở nên gần gũi là những món đồ thú nhồi bông được đặt ở khu vực đầu giường. Chi tiết này mang đến cảm giác trẻ trung và nữ tính, khác với vẻ sang trọng của khu vực phòng khách. Tổng thể phòng ngủ không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được không gian yên tĩnh, phù hợp để Triệu Lộ Tư nghỉ ngơi sau những ngày làm việc bận rộn.

Phòng tắm cũng là một trong những không gian đáng chú ý của căn nhà. Khu vực này sở hữu cửa kính lớn, giúp tận dụng tối đa ánh sáng và mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài. Một chiếc bồn tắm lớn được đặt gần cửa sổ, tạo thành không gian thư giãn ngay trong phòng.

Thiết kế cửa kính được tính toán để vừa mang lại tầm nhìn thoáng đãng vừa đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ. Nhờ đó, phòng tắm không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt thông thường mà còn mang đến cảm giác giống một không gian nghỉ dưỡng thu nhỏ.

Trong khi đó, khu vực bếp và phòng ăn được thiết kế theo dạng không gian mở. Việc loại bỏ những vách ngăn truyền thống giúp 2 khu vực kết nối liền mạch với nhau, đồng thời khiến tổng thể căn nhà trở nên rộng rãi hơn.

Điểm nhấn của khu vực này là đảo bếp kiểu phương Tây được đặt ở trung tâm. Không chỉ phục vụ việc chuẩn bị đồ ăn, đảo bếp còn có thể trở thành nơi mọi người ngồi trò chuyện hoặc dùng bữa. Thiết kế mở cũng giúp việc nấu nướng không còn là hoạt động tách biệt, đặc biệt phù hợp khi Triệu Lộ Tư có bạn bè hoặc người thân đến chơi.

Nhìn chung, căn nhà của Triệu Lộ Tư không đi theo hướng sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ để thể hiện sự xa hoa. Thay vào đó, không gian được thiết kế để tận dụng diện tích rộng cùng lợi thế về tầm nhìn.

Từ phòng khách rộng 140m² với cửa kính lớn, phòng ngủ mang phong cách ấm cúng đến phòng tắm và khu bếp mở, mỗi khu vực đều có cách bố trí riêng nhưng vẫn giữ được sự thống nhất về phong cách. Không chỉ là nơi để nghỉ ngơi sau lịch trình bận rộn, căn nhà còn phản ánh sở thích của cô đối với những không gian rộng rãi, hiện đại nhưng vẫn mang lại cảm giác gần gũi và thoải mái.