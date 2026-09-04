Ảnh cưới của mỹ nhân Việt được đề cử đẹp nhất thế giới

9 giờ tối ngày 9/9 tới đây, Pháo chính thức trở lại đường đua âm nhạc với EP CtrlX. Đây là dự án dài hơi đầu tiên của nữ rapper sau khi gây chú ý tại Em Xinh Say Hi và phủ sóng làng phim Việt hồi đầu năm với vai diễn trong Thỏ Ơi!! của Trấn Thành.

Trước thềm comeback, Pháo liên tục khiến mạng xã hội xôn xao khi cập nhật loạt hình ảnh trong trang phục cô dâu, sánh đôi bên TikToker Khuyến Dương, còn được biết đến với tên gọi Chị Phiến. Đáng chú ý, đoạn video khoe hình ảnh "chú rể" được Pháo đăng tải trên Facebook cá nhân đã thu về hơn 20.000 lượt tương tác, cho thấy sức hút của màn "công khai" đặc biệt này.

Theo những hình ảnh được hé lộ, Pháo và Khuyến Dương sẽ cùng xuất hiện trong một đám cưới được thực hiện cho MV mới. Việc nữ rapper bất ngờ công khai "chú rể" khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về màu sắc của sản phẩm sắp ra mắt. Với hình ảnh hài hước, duyên dáng vốn có của Khuyến Dương, nhiều khán giả dự đoán MV lần này có thể mang màu sắc vui nhộn.

Tạo hình cô dâu của Pháo

MV nhiều khả năng có màu sắc hài hước

Video trước đó thu về hơn 20 nghìn lượt tương tác

Trước đó, nữ rapper cũng từng đăng tải những hình ảnh úp mở liên quan đến đám cưới, đúng thời điểm Phương Mỹ Chi gây sốt với hình ảnh đám cưới Khmer Nam Bộ trong MV Thiên Đường Với Người Thương.

Màn "công khai chú rể" của Pháo cũng nhận được phản ứng đặc biệt từ nhiều đồng nghiệp. Tiến Luật, Phương Mỹ Chi, Lamoon, Lê Hoàng Phương... lần lượt để lại những bình luận đầy bất ngờ dưới các bài đăng của nữ rapper nhưng ... không ai tin.

Pháo công khai chú rể nhưng không ai tin

Bên cạnh sự tò mò dành cho EP CtrlX, thời gian gần đây Pháo còn liên tục được nhắc đến trong các cuộc bàn luận về nhan sắc. Mới đây, nữ rapper được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới do TC Candler bình chọn. Pháo xuất hiện trong danh sách đề cử cùng nhiều gương mặt nổi tiếng quốc tế ở các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và giải trí.

Việc được góp mặt trong danh sách đề cử này càng khiến hình ảnh của Pháo nhận được sự quan tâm. Từ một rapper gây chú ý bởi cá tính âm nhạc, nữ nghệ sĩ thời gian qua liên tục mở rộng phạm vi hoạt động và tạo dấu ấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mới đây, nữ rapper được đề cử vào Top 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới do TC Candler bình chọn

Trước đó, vào tháng 5, Pháo từng gây bất ngờ khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026. Sự xuất hiện của nữ rapper tại cuộc thi với phong cách trưởng thành, táo bạo nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, hành trình của Pháo tại đấu trường nhan sắc không kéo dài. Đến cuối tháng 6, cô chủ động xin rút khỏi cuộc thi.

Pháo từng gây bất ngờ khi ghi danh Miss Grand Vietnam 2026 nhưng rút vào phút chót

Đầu năm nay, Pháo cũng thử sức với điện ảnh khi đảm nhận vai Nhật Hạ trong Thỏ ơi!!

Đầu năm nay, Pháo cũng thử sức với điện ảnh khi đảm nhận vai Nhật Hạ trong Thỏ ơi!! của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim tạo hiệu ứng mạnh tại phòng vé, vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau khoảng 2,5 ngày và cán mốc hơn 400 tỷ đồng trước khi rời rạp. Đây là một trong những dự án đáng chú ý khi Pháo mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất, thay vì chỉ tập trung vào âm nhạc.

Trước đó, năm 2025, Pháo tham gia Em Xinh Say Hi và liên tục tạo dấu ấn qua những tiết mục như Em Xinh Em Bling, Hề, Duyên, Morse Code, Bad Liar và ca khúc solo Đi Về, Dù có các tiết mục ấn tượng nhất định, Pháo không góp mặt trong đội hình 5 thành viên của Best 5.