Mỹ nhân Việt bỏ hào quang showbiz, ở ẩn nuôi con trong biệt thự trăm tỷ

Từng là một trong những gương mặt nổi bật của showbiz Việt giai đoạn 2000-2010, Đinh Ngọc Diệp sau khi kết hôn lại lựa chọn một nhịp sống hoàn toàn khác. Từ mỹ nhân quen mặt trên màn ảnh, cô chủ động lùi về phía sau, dành nhiều thời gian chăm sóc hai con, vun vén gia đình và trở thành hậu phương đồng hành cùng đạo diễn Victor Vũ trong công việc. Không còn xuất hiện dày đặc trước công chúng, Đinh Ngọc Diệp hiện tận hưởng cuộc sống bình yên với vai trò người vợ, người mẹ, thỉnh thoảng mới góp mặt trong những dự án phù hợp. Phía sau sự kín tiếng ấy là tổ ấm mà hai vợ chồng đã dày công vun đắp - một căn biệt thự bề thế tại khu vực Thủ Đức, TP.HCM, cũng là không gian phản ánh khá rõ cuộc sống hiện tại của gia đình nữ diễn viên.

Đinh Ngọc Diệp lui về hậu phương và sống hạnh phúc bên chồng "đạo diễn trăm tỷ".

Không chỉ là nơi sinh hoạt của gia đình 4 người, căn nhà tại Thủ Đức của Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ còn phần nào phản ánh gu thẩm mỹ của hai người làm nghệ thuật. Không gian được phát triển theo phong cách tân cổ điển pha hiện đại, dung hòa giữa sở thích tối giản của Victor Vũ và nét sang trọng mà Đinh Ngọc Diệp yêu thích. Vì vậy, những gam màu khá trầm như đen, nâu gỗ được sử dụng xuyên suốt, sau đó làm nổi bật bằng các chi tiết ánh kim, đồ nội thất nhiều màu sắc và hoa tươi.

Ấn tượng rõ nhất nằm ở phòng khách với diện tích rộng rãi và cách bài trí khá bề thế. Một mảng tường lớn màu tối được thiết kế thành hệ tủ chạy gần hết chiều dài căn phòng, vừa đặt TV vừa tạo nhiều ô trưng bày sách, đồ trang trí và ảnh gia đình. Những đường viền ánh kim và tay nắm màu vàng giúp tổng thể bớt nặng nề, đồng thời tạo cảm giác sang trọng,

Ở trung tâm là hai bộ sofa mang màu sắc tương phản. Ghế sofa da nâu mang nét cổ điển được đặt cạnh sofa xanh chần nút nổi bật, kết hợp cùng những chiếc bàn trà tròn mặt kính, chân kim loại. Sàn gỗ màu nâu tiếp tục nối dài bảng màu ấm áp của căn phòng, trong khi thảm trải sàn sáng màu giúp cân bằng lại tổng thể. Đinh Ngọc Diệp cũng thường xuyên sử dụng hoa tươi để trang trí, khiến căn phòng dù sử dụng khá nhiều gam tối vẫn có cảm giác mềm mại và gần gũi.

Một chi tiết xuất hiện khá nhiều trong căn nhà là hệ cửa kính khung đen với những đường cong ở phía trên. Thiết kế này vừa tạo nét cổ điển cho không gian, vừa giúp phân chia các khu vực mà không khiến căn nhà trở nên bí bách. Trần nhà được xử lý nhiều lớp, kết hợp đèn âm trần và đèn chùm, góp phần tăng thêm vẻ chỉn chu.

Liền kề phòng khách là phòng đọc sách kiêm không gian làm việc của Victor Vũ. Đây là khu vực nam đạo diễn sử dụng khi cần sự yên tĩnh và tập trung để viết kịch bản. Không gian được tách khỏi bên ngoài bằng hệ cửa kính khung tối màu, bên trong bố trí bàn làm việc cùng hệ tủ sách. Cách thiết kế kín đáo nhưng vẫn có sự kết nối với phòng khách khá phù hợp với tính chất vừa là nhà ở, vừa là nơi hai vợ chồng dành thời gian cho công việc sáng tạo.

Nếu phòng khách thiên về những gam màu trầm thì khu vực bàn ăn lại sáng và nhẹ nhàng hơn. Một chiếc bàn lớn được đặt ở trung tâm, bao quanh bởi những ghế ăn bọc nệm màu đỏ nâu. Phía trên là đèn chùm ánh kim, trong khi những đường phào chỉ trên tường và các ô cửa bo cong tiếp tục giữ sự thống nhất với phong cách chung của căn nhà.

Đáng chú ý, khu vực này có cửa sổ lớn phủ rèm dài gần sát sàn, giúp đón ánh sáng tự nhiên. TV khung tranh The Frame được bố trí ngay gần bàn ăn, khi không sử dụng có thể hòa vào không gian như một bức tranh trang trí. Bình hoa, cành cây và hoa tươi cũng thường xuyên xuất hiện trên bàn. Đây vốn là khu vực được Đinh Ngọc Diệp đặc biệt chăm chút bởi theo cô, bếp và bàn ăn là nơi cả gia đình quây quần bên nhau.

Đi tiếp vào khu bếp, phong cách thiết kế chuyển sang hiện đại và đề cao tính tiện dụng hơn. Hệ tủ bếp cao sát trần sử dụng màu nâu xám, đồng điệu với sàn gỗ và bảng màu chung. Các thiết bị kích thước lớn được bố trí gọn vào hệ tủ, giúp mặt bằng không bị rối mắt. Chính giữa là đảo bếp kích thước lớn với mặt đá vân tự nhiên, vừa tăng diện tích chuẩn bị đồ ăn vừa trở thành điểm nhấn của căn bếp.

Không gian nấu nướng còn có cửa sổ ngay phía trên bồn rửa, giúp khu vực này sáng và thoáng hơn. Đinh Ngọc Diệp từng chia sẻ đây là một trong những nơi cô yêu thích nhất trong nhà và thường dành thời gian chuẩn bị các bữa ăn cho chồng con. Hoa tươi, trái cây cũng thường được nữ diễn viên đặt trên đảo bếp, khiến một không gian vốn thiên về công năng trở nên mềm mại hơn.

Ở các không gian riêng tư, cách bài trí được điều chỉnh để phù hợp với sinh hoạt của từng thành viên. Qua những hình ảnh Đinh Ngọc Diệp chia sẻ, phòng của các con mang màu sắc gần gũi hơn, với giường bọc nệm xanh và bộ chăn ga họa tiết xe cộ vui mắt. Đây cũng là nơi nữ diễn viên thường dành thời gian đọc sách, chơi và nghỉ ngơi cùng con.

Một điểm dễ nhận thấy khác là dù căn nhà có nhiều chi tiết mang hơi hướng sang trọng, gia chủ không biến không gian thành nơi chỉ để trưng bày. Những bức ảnh gia đình được đặt trên hệ tủ, sách và đồ lưu niệm xuất hiện trong phòng khách, còn vào các dịp đặc biệt, căn nhà lại được trang trí theo chủ đề. Hình ảnh cây thông Noel lớn hay bóng bay phủ quanh cầu thang trong những buổi tiệc gia đình cho thấy đây vẫn là một tổ ấm được sử dụng thường xuyên.

Nhìn tổng thể, cơ ngơi tại Thủ Đức không chạy hoàn toàn theo một phong cách duy nhất. Nét cổ điển nằm ở những ô cửa bo cong, đèn chùm, phào chỉ và chi tiết ánh kim; trong khi hệ tủ lớn, đảo bếp, thiết bị hiện đại và cách tổ chức không gian lại phục vụ trực tiếp cho cuộc sống của một gia đình trẻ. Chính sự pha trộn này tạo nên một căn nhà vừa có độ sang trọng, chỉn chu, vừa giữ được cảm giác ấm cúng và có dấu ấn riêng của gia đình Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ.