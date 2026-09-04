Nhà hàng vợ chồng Tuấn Hưng đang kinh doanh ở Việt Nam

Cuối tháng 8/2026, Tuấn Hưng đưa Hương Baby và ba con sang Mỹ. Nam ca sĩ muốn các con có thêm trải nghiệm tại môi trường mới, đồng thời anh cũng phát triển công việc nghệ thuật ở Mỹ. Trong khi đó, Hương Baby được cho là sẽ thường xuyên trở về Việt Nam để giải quyết các công việc kinh doanh còn dang dở của gia đình.

Một trong những dự án đáng chú ý của vợ chồng Tuấn Hưng tại Việt Nam là nhà hàng chay Làng Ta tại TP.HCM. Nhà hàng được hai vợ chồng nam ca sĩ khai trương vào tháng 8/2024, sau hơn một năm ấp ủ và chuẩn bị. Đây là nhà hàng chay đầu tiên của vợ chồng nam ca sĩ tại TP.HCM.

Không gian rộng rãi, mang phong cách đồng quê trong nhà hàng của vợ chồng Tuấn Hưng

Làng Ta được xây dựng theo hướng gần gũi, mộc mạc, lấy cảm hứng từ hình ảnh làng quê Việt Nam. Không gian nhà hàng có những chi tiết gợi nhớ cuộc sống thôn quê như bông lúa, bụi tre, chum nước cùng gam màu nâu gỗ ấm áp. Nơi đây cũng có khu vực sân vườn xanh mát và không gian bên trong được thiết kế tạo cảm giác ấm cúng.

Theo Hương Baby, việc mở nhà hàng xuất phát từ niềm yêu thích ăn chay của cô. Nữ doanh nhân cho biết đã ăn chay trong nhiều năm, sau đó chuyển sang ăn chay trường. Cô muốn thông qua nhà hàng mang đến những món ăn vừa sạch, đủ dinh dưỡng, vừa lan tỏa tinh thần sống tích cực.

Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby

Tuấn Hưng không chỉ đứng phía sau hỗ trợ vợ về tài chính, mà còn tham gia vào quá trình xây dựng dự án. Hương Baby từng cho biết trước khi bắt đầu công việc, cô thường hỏi ý kiến chồng để cả hai cùng lên kế hoạch. Tuấn Hưng cũng góp ý tưởng và tư vấn cho vợ về các món ăn. Hương Baby chia sẻ dù là ca sĩ nhưng chồng cô vẫn am hiểu nhiều lĩnh vực và có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích trong quá trình cô phát triển công việc kinh doanh.

Nhà hàng Làng Ta gây chú ý với thực đơn khá phong phú, gồm các món chay quen thuộc như bún chả, bánh hỏi, bún đậu, cơm, mì, miến, xôi chiên và nhiều món từ nấm. Giá món ăn tại đây dao động khoảng 70.000-390.000 đồng.