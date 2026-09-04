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Đám cưới Phương Mỹ Chi hot nhất MXH Việt Nam

| | Lifestyle

Đám cưới Khmer Nam Bộ của Phương Mỹ Chi đã tạo nên một cơn sốt thực thụ.

Theo SocialTrend Ranking của YouNet Media, trong giai đoạn 18/08 - 31/08/2026, Thiên Đường Với Người Thương của Phương Mỹ Chi kết hợp DTAP chính thức giành Top 1 bảng xếp hạng Âm nhạc, với 404,95 nghìn lượt thảo luận. Vị trí thứ hai là chương trình Tổ Quốc Trong Tim - "Concert Quốc gia" của lòng yêu nước với 145,78 nghìn lượt thảo luận. Trong Top 10 SocialTrend Ranking kỳ này, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt ở vị trí thứ 8 với album Dân Chơi Dân Ca, đạt 18,34 nghìn lượt thảo luận. Như vậy, riêng hai dự án liên quan đến Phương Mỹ Chi đã chiếm hai vị trí trong bảng xếp hạng thảo luận các chủ đề âm nhạc tuần cuối tháng 8.

MV Thiên Đường Với Người Thương xếp #1 thảo luận

Phát hành ngày 12/08/2026, Thiên Đường Với Người Thương là đĩa đơn mở đường cho album phòng thu Dân Chơi Dân Ca. Sản phẩm đánh dấu bước tiếp nối trong hành trình theo đuổi âm nhạc dân gian của Phương Mỹ Chi, nhưng lần này nữ ca sĩ và DTAP mở rộng chất liệu sang văn hóa Khmer Nam Bộ. Ca khúc kết hợp Pop hiện đại với âm hưởng ngũ âm, điệu lý cùng những nhạc cụ đặc trưng của đồng bào Khmer. Phần hình ảnh được đầu tư để tái hiện không gian văn hóa miền Tây một cách sinh động, từ nghệ thuật múa Rô-băm, nghi lễ cột tay truyền thống đến những địa danh nổi tiếng như chùa Vàm Ray, chùa Cò, Ao Bà Om (Trà Vinh), rừng tràm Trà Sư và những cánh đồng thốt nốt tại An Giang.

Phương Mỹ Chi tạo trend thăm thú các địa danh theo văn hóa Khmer Nam Bộ

Một trong những yếu tố khiến Thiên Đường Với Người Thương tạo được hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội là câu chuyện tình được xây dựng xuyên suốt MV. Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định tạo nên một cặp đôi có "chemistry" được khán giả đặc biệt yêu thích. Từ những ngày còn nhỏ, cùng nhau trưởng thành, nên duyên và đi qua nhiều giai đoạn của cuộc đời, câu chuyện tình trong MV được kể bằng những lát cắt bình dị thay vì mô-típ tình yêu hào nhoáng thường thấy trong các sản phẩm giải trí.

Hình ảnh "đám cưới" trong MV vì thế cũng trở thành một điểm nhấn được khán giả quan tâm. Đó không đơn thuần là một phân cảnh tình cảm mà nằm trong mạch câu chuyện về một tình yêu bền bỉ, đi cùng con người từ tuổi thơ cho tới khi về già. Chính cách kể gần gũi này góp phần giúp sản phẩm tạo được sự đồng cảm và lan truyền tự nhiên trên các nền tảng trực tuyến.

Đám cưới của Phương Mỹ Chi gây sốt

Bên cạnh đó, câu hát "Cõi thiên đường là ngồi đáy giếng với người mình thương" nhanh chóng trở thành một trong những câu hát được nhắc lại nhiều trên mạng xã hội. Câu thoại tiếng Khmer "បងមានស្រឡាញ់អូនទេ?" (anh có yêu em không) cũng được cộng đồng mạng sử dụng và biến thành nội dung viral trên MXH nư TikTok, Facebook,...

Về mặt thành tích, Thiên Đường Với Người Thương từng vươn lên Top 1 xu hướng YouTube Charts Việt Nam trong nhiều ngày, đồng thời giữ vị trí #1 video âm nhạc hàng đầu. MV hiện đã thu về hơn 23 triệu lượt xem và tiếp tục tăng trưởng. Sức lan tỏa của sản phẩm cũng kéo theo sự quan tâm dành cho những địa danh, không gian văn hóa xuất hiện trong MV, góp phần tạo thêm sức hút cho xu hướng khám phá Trà Vinh, An Giang và Sóc Trăng.

Ngay sau Thiên Đường Với Người Thương, Phương Mỹ Chi ra mắt album phòng thu Dân Chơi Dân Ca

Với 404,95 nghìn lượt thảo luận, Thiên Đường Với Người Thương không chỉ là sản phẩm âm nhạc đứng đầu bảng xếp hạng SocialTrend kỳ này. Thành công của dự án còn cho thấy một hướng đi rõ ràng của Phương Mỹ Chi: đưa những câu chuyện và chất liệu văn hóa Việt vào đời sống âm nhạc đương đại, theo cách đủ gần gũi với Gen Z nhưng vẫn giữ được bản sắc. Và giữa một Vpop ngày càng cạnh tranh về độ viral, "đám cưới" của Phương Mỹ Chi trong Thiên Đường Với Người Thương đã trở thành một trong những câu chuyện được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội Việt Nam trong nửa cuối tháng 8.

Theo Tuyết Anh

Đời sống & Pháp luật

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