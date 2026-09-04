Ngày mai (5/9), Hà Nội có một lễ hội cưới đặc biệt: Diễn ra tại 1 khách sạn 5 sao, quy tụ gần 30 thương hiệu, khách tham dự còn được phát “hộ chiếu cưới”

Từ ngày 5-6/9, Fairmont Hanoi lần đầu tổ chức Fairmont Wedding Fest 2026 - “Written For Two: Một chuyện tình được viết giữa trái tim Hà Nội”.

Lấy cảm hứng từ những bức thư tình viết tay và ý niệm mỗi câu chuyện tình đều có ngôn ngữ, dấu ấn riêng, Fairmont Hanoi xây dựng Wedding Fest như một hành trình liền mạch qua bốn chương Gặp gỡ - Cảm hứng - Hẹn ước - Chung vui, tương ứng với những khoảnh khắc khác nhau của một lễ cưới.

Một triển lãm cưới được kể qua bốn chương

Thay vì đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, mỗi khách tham dự nhận một tấm Wedding Passport (hộ chiếu cưới) và lần lượt khám phá các không gian được thiết kế qua từng chương của câu chuyện.

Chương đầu tiên - Gặp Gỡ, mở đầu tại sảnh đón tiếp, được tái hiện như không gian chào đón của một lễ cưới thực tế. Từ đây, hành trình dẫn đến Chương hai - Cảm hứng tại Grand Ballroom không cột rộng 1.100 m², nơi gần 30 thương hiệu và chuyên gia trong lĩnh vực tổ chức cưới (wedding planning), thời trang, trang sức, nghệ thuật, ẩm thực và phong cách sống cùng hội tụ.

Hai chương đầu tiên, cũng là không gian chính của Wedding Fest, được kiến tạo cùng Lutèce - Exclusive Luxury Wedding Design, nơi ý tưởng, câu chuyện và không gian được kết nối để truyền tải tinh thần Written For Two xuyên suốt từ khu vực đón tiếp đến Grand Ballroom.

Rời Grand Ballroom, đến với Chương ba - Hẹn ước, đưa khách đến khu vườn và Junior Ballroom. Với ý tưởng “A Love Letter” của đơn vị 7799 Wedding Storyteller, hai không gian được hình dung như hai thế giới song song kết nối bởi một lá thư tình, tạo bối cảnh để các cặp đôi trực tiếp trải nghiệm nghi thức trao lời hẹn ước (The Vow).

Hành trình khép lại với Chương bốn - Chung vui, khi Signature Ballroom chuyển thành một Wedding After Party (Tiệc mừng sau lễ cưới) với live DJ, cocktail và ẩm thực, tái hiện không khí sôi động của một buổi tiệc sau những nghi lễ trang trọng.

Từ hỷ sự truyền thông đến thời trang cưới đương đại

Xuyên suốt hai ngày là chuỗi trình diễn, trò chuyện và trải nghiệm để các cặp đôi khám phá thêm những ý tưởng cho ngày trọng đại.

Một trong những điểm nhấn là show thực cảnh về lễ cưới truyền thống Việt Nam, đưa những nghi thức và nét văn hóa của hỷ sự Việt vào không gian đương đại. Yếu tố văn hóa Việt cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng trong cách Written For Two kết nối giá trị truyền thống với những cách tiếp cận mới trong tổ chức lễ cưới.

Thời trang cưới được giới thiệu qua hai show diễn. CALLA Bridal ra mắt CALLA COLLECTION 2027 - L’HÉRITAGE, trong khi Văn Hùng Tailor trình diễn bộ sưu tập âu phục nam “The Thread of Legacy”, kết nối kỹ nghệ may đo với ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Bên cạnh đó là các workshop và phiên trò chuyện cùng những chuyên gia trong ngành. Hà Đỗ, Giám đốc Sáng tạo Đẹp Magazine, tham gia phiên đối thoại với chủ đề “Ngôn ngữ mới của đám cưới xa xỉ - Từ cảm hứng đến dấu ấn riêng”, chia sẻ góc nhìn về thời trang, thẩm mỹ và cách các cặp đôi định hình phong cách riêng cho ngày cưới.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, một trong những tên tuổi tiên phong của thời trang Việt Nam, sẽ mang đến những lời khuyên về cách lựa chọn lễ phục và định hình phong cách cá nhân, để mỗi cặp đôi tìm thấy diện mạo phù hợp nhất cho ngày trọng đại.

Một "wedding hub" kết nối Việt Nam với thế giới

Ngay từ năm đầu tiên tổ chức, Fairmont Hanoi định hướng Wedding Fest không chỉ là sự kiện dành cho các cặp đôi mà còn là một “Wedding Hub”, nơi các thương hiệu, chuyên gia và những người làm nghề trong nước, quốc tế có cơ hội gặp gỡ và chia sẻ chuyên môn.

Ông Jean-François Brun, Tổng Quản lý Fairmont Hanoi, cho biết: “Với sự đồng hành của những đối tác cưới uy tín, các giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế hàng đầu, chúng tôi mong muốn đưa những ý tưởng, tài năng và chuyên môn cùng hội tụ, đồng thời mở rộng kết nối giữa ngành cưới Việt Nam và quốc tế.”

Cụ thể, trong khuôn khổ sự kiện, Fairmont Hanoi kết nối 10 wedding planner quốc tế với các đối tác tại Việt Nam, tạo cơ hội tìm hiểu thị trường, trao đổi chuyên môn và mở ra những hợp tác mới trong lĩnh vực cưới.

Qua đó, Fairmont Hanoi mong muốn góp phần giới thiệu Việt Nam như một điểm đến cưới giàu tiềm năng trong khu vực. Từ Hà Nội, hành trình có thể mở rộng đến Hạ Long, Ninh Bình và những điểm đến khác, kết hợp cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm địa phương cho các lễ cưới điểm đến.

Với Written For Two, Hà Nội trở thành điểm khởi đầu cho hành trình kết nối các cặp đôi, những người làm nghề và những ý tưởng mới trong ngành cưới.