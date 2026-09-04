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Đỗ Mỹ Linh bế ái nữ Chủ tịch CLB Hà Nội đến dự tiệc nhà Ngọc Hân, nhan sắc nàng dâu hào môn hậu sinh con thứ 2 gây sốt

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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi xuất hiện rạng rỡ, bế con gái đầu lòng Tuệ An đến dự tiệc sinh nhật con trai Hoa hậu Ngọc Hân. Sau khi sinh con thứ hai, nàng dâu hào môn được nhận xét ngày càng đằm thắm, trẻ trung.

Trong loạt ảnh được Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ sau tiệc sinh nhật tròn một tuổi của con trai, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện nổi bật bên các nàng hậu và những người bạn thân thiết. Người đẹp sinh năm 1996 diện váy đen đơn giản, mái tóc dài màu nâu buông thẳng, gương mặt trang điểm nhẹ, bế con gái đầu lòng Tuệ An (biệt danh Titi) trên tay và nở nụ cười tươi trước ống kính.

Ái nữ của Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang diện một chiếc váy trắng họa tiết hoa nhỏ, tóc buộc hai bên với phần mái ngắn đáng yêu. Cô bé được mẹ ôm gọn trong vòng tay, gương mặt nhỏ nhắn xinh yêu và biểu cảm tinh nghịch khiến người xem thích thú bởi vẻ ngoài điệu đà, đúng chuẩn một "công chúa nhỏ" nhà Hoa hậu.

Bên cạnh hai mẹ con Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu Ngọc Hân diện áo dài xanh pastel, đang bế con trai. Cả hai bà mẹ Hoa hậu cùng hướng về máy ảnh, tạo nên khung hình nhẹ nhàng, gấp đôi visual.

Đỗ Mỹ Linh bế con gái đến dự tiệc sinh nhật nhà Ngọc Hân (Ảnh: Ngọc Hân Đặng)

Đỗ Mỹ Linh đưa con gái Tuệ An, tên ở nhà là Titi, đến chung vui trong tiệc sinh nhật một tuổi của bé Pi, con trai đầu lòng của Hoa hậu Ngọc Hân. Titi hiện đã hơn 3 tuổi và được mẹ nhận xét là một cô bé lém lỉnh, hài hước, khá hòa đồng. Trước giờ nhập tiệc, Đỗ Mỹ Linh còn hài hước chia sẻ rằng dù con gái mặc váy công chúa nhưng lại thích tạo dáng giống Spider-Man.

Điều khiến hình ảnh mới của Đỗ Mỹ Linh nhận được nhiều sự chú ý là diện mạo của nàng hậu sau khi sinh con thứ hai. Không cần trang phục cầu kỳ, người đẹp vẫn nổi bật với gương mặt tươi tắn, nụ cười rạng rỡ và thần thái thanh lịch. Mái tóc dài buông tự nhiên càng làm vẻ ngoài của cô thêm nữ tính, mềm mại.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, con trai bầu Hiển và hiện giữ vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội, Đỗ Mỹ Linh dành phần lớn thời gian cho gia đình. Người đẹp cũng ngày càng kín tiếng hơn, hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí mà chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng con.

Nhan sắc Đỗ Mỹ Linh hậu sinh con thứ hai cho Chủ tịch Hà Nội FC (Ảnh: My Linh Do)

Lần này, nàng hậu cùng con gái hòa vào buổi gặp gỡ của hội bạn thân gồm nhiều hoa hậu, á hậu và người đẹp. Trong bức ảnh tập thể, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ vẻ dịu dàng với bộ váy đen, đứng giữa dàn mỹ nhân cùng các nhóc tỳ. Ở tuổi 30 và đã là mẹ của hai con, Đỗ Mỹ Linh vẫn duy trì hình ảnh kín đáo, thanh lịch. Khoảnh khắc ôm ái nữ trong vòng tay tại tiệc nhà Ngọc Hân một lần nữa cho thấy vẻ đẹp nhẹ nhàng, đằm thắm của nàng dâu hào môn, đồng thời khiến nhiều người bất ngờ trước diện mạo trẻ trung của cô sau lần sinh nở thứ hai.

Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc bên chồng - doanh nhân Đỗ Vinh Quang (Ảnh: My Linh Do)

Tú Tú.

Theo Tú Tú.

Đời sống & Pháp luật

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