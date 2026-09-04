Quang Lê: "Có nhiều cháu như vậy là vui rồi"





Mới đây, ca sĩ Quang Lê đã livestream cảnh gia đình anh đoàn viên, tề tựu tại nhà anh sau khi mẹ mất.

Quang Lê và cháu

Anh nói: "Xin chào mọi người, hôm nay vừa xong đám tang của má nên tối nay anh em tôi về nhà gặp nhau. Các anh tôi cũng cho các cháu về nhà thăm ông bà, thắp cho ông bà nén nhang.

Hôm nay, các anh em trong nhà tôi ở khắp nơi phương xa tề tựu lại với nhau. Mọi người thấy cháu tôi đông đúc không".

Được biết, gia đình Quang Lê có 4 anh em. Trên Quang Lê là hai anh trai Nguyên Lê, Thanh Lê, dưới anh là một em trai út tên Thông Lê.

Cả ba anh em của Quang Lê đều có gia đình, con cái đề huề. Trong đó, Thông Lê vừa kết hôn và sinh con. Các anh em của Quang Lê đều từng đi hát, làm ca sĩ nhưng chỉ có Quang Lê là nổi danh.

Các anh em còn lại đều rẽ hướng kinh doanh và làm công việc khác khá thành công, có đời sống viên mãn, thành đạt. Cả bốn anh em đều sống ở Mỹ nhưng khác tiểu bang nên không thường xuyên gặp mặt nhau.

Vì vừa lo xong đám tang cho mẹ nên các anh mới tề tựu, quây quần lại bên nhau, cùng các cháu chắt trong nhà.

Quang Lê tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi được quây quần với gia đình đông đủ của mình. Anh rất quý các cháu trong nhà, liên tục cười nói, trò chuyện, hỏi han các cháu nhỏ.

Quang Lê còn nói thẳng lý do không sinh con: "Trời ơi cưng quá! Mọi người thấy các cháu tôi dễ thương không? Đông con cháu quá!

Mọi người thấy đấy, giờ tôi không cần con cái gì hết, cứ có cháu như vậy là thương rồi. Như tôi bây giờ trên 40 tuổi rồi, bạn bè cũng bảo sinh con đi nhưng tôi cần gì, có bầy cháu dễ thương như thế này rồi. Nhìn bầy cháu của tôi dễ thương không? Cháu mình là như con mình rồi, cháu ruột mà. Có nhiều cháu như vậy là vui rồi".

Cũng tại đám tang mẹ, Quang Lê tuyên bố sẽ di chúc để lại toàn bộ tài sản cho em vợ chồng em trai Thông Lê vì đã tận tình chăm sóc mẹ trong hai năm cuối đời tại viện dưỡng lão để anh có thời gian đi làm việc, kiếm tiền.

Có thể thấy, các anh em Quang Lê tuy không ở gần nhau nhưng rất yêu thương nhau và gắn bó khăng khít. Anh trai Nguyên Lê cách đâu không lâu cũng nhượng lại cho Quang Lê một căn nhà mà không lấy tiền sửa chữa dù số tiền lên tới vài trăm nghìn đô la.