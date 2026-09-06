Hiếm có ở Việt Nam: Robot hình người làm MC, đồng diễn cùng 30 mỹ nhân trong 1 đêm chung kết hoa hậu

Tối 5/9, đêm Chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 - Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026 - diễn ra tại Quảng trường 8/5, Mộc Châu, Sơn La. Bên cạnh những phần thi quen thuộc như áo dài, bikini, dạ hội hay ứng xử, chương trình gây chú ý bởi việc đưa robot hình người và trí tuệ nhân tạo vào nhiều hoạt động trên sân khấu.

Đây được xem là một trong những chi tiết khá hiếm gặp tại các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam hiện nay.

Robot hình người vừa làm MC, vừa đồng diễn với 30 thí sinh

Một trong những khoảnh khắc khác biệt của đêm chung kết là màn đồng diễn giữa Top 30 thí sinh và robot hình người. Thay vì chỉ đóng vai trò như một đạo cụ công nghệ, robot trực tiếp xuất hiện trong phần trình diễn cùng các người đẹp trên sân khấu.

Đáng chú ý hơn, robot mang tên Mornine còn đảm nhận vai trò MC, đồng hành cùng MC Danh Tùng trong chương trình. Đây là hình thức dẫn dắt hiếm thấy tại một sân khấu chung kết hoa hậu ở Việt Nam.

Theo nội dung được Ban tổ chức công bố, yếu tố công nghệ không chỉ được đưa vào đêm cuối để tạo điểm nhấn mà đã xuất hiện xuyên suốt hành trình Miss Galaxy Vietnam 2026. Trong các vòng thi truyền hình thực tế trước đó, thí sinh được tham gia những hoạt động gắn với công nghệ, môi trường số và việc quảng bá thiên nhiên, con người, đặc sản Mộc Châu.

Ngay cả thiết kế sân khấu chung kết cũng sử dụng nhiều đường nét, họa tiết và hiệu ứng thị giác mang màu sắc công nghệ.

Robot hình người đứng giữa, tham gia đồng diễn cùng dàn thí sinh

Miss Galaxy Vietnam 2026 khởi động từ tháng 4/2026, hướng tới việc tìm kiếm hình ảnh phụ nữ Việt Nam thế hệ mới, bên cạnh vẻ đẹp còn có tri thức, bản lĩnh và khả năng thích ứng trong kỷ nguyên số.

Đêm chung kết diễn ra trong điều kiện Mộc Châu có mưa khá lớn. Tuy nhiên, theo tài liệu của chương trình, đông đảo khán giả vẫn ở lại theo dõi các phần thi.

Top 30 lần lượt trình diễn áo dài của NTK Cao Thu Vân, bikini và trang phục dạ hội. Sau các vòng loại, Ban giám khảo lần lượt công bố Top 20, Top 10 trước khi lựa chọn 5 thí sinh bước vào phần ứng xử.

Top 5 cùng nhận câu hỏi về AI và công nghệ

Không chỉ có robot trên sân khấu, công nghệ còn trở thành chủ đề xuyên suốt phần ứng xử của Top 5.

Các câu hỏi tập trung vào những vấn đề gần gũi với người trẻ hiện nay như sử dụng AI thế nào để không phụ thuộc, nguy cơ lừa đảo trên môi trường số, tác động của công nghệ tới kết nối gia đình, sự thay đổi của nghề nghiệp trong tương lai hay áp lực ngoại hình từ các ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh.

Thí sinh Dương Phương Thảo nhận câu hỏi về việc trí tuệ nhân tạo đang ngày càng hỗ trợ người trẻ trong học tập và công việc, vậy con người cần sử dụng AI ra sao để không trở nên lệ thuộc.

Cô cho biết bản thân vẫn sử dụng AI như một trợ lý hỗ trợ công việc, song cho rằng người tạo ra giá trị sáng tạo cuối cùng vẫn phải là con người.

Dương Ngọc Trâm lại đề cập tới vấn đề lừa đảo công nghệ. Từ câu chuyện người thân từng trở thành nạn nhân và chịu thiệt hại cả về vật chất lẫn tinh thần, cô cho biết mong muốn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để góp phần bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương trước các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Trong khi đó, Trần Bảo Nhi cho rằng công nghệ không nhất thiết tạo khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình, bởi điều quan trọng nằm ở cách mỗi người sử dụng nó.

Tân hoa hậu

Á hậu 1

Á hậu 2

Nguyễn Thị Thanh Thảo gây chú ý khi thực hiện phần ứng xử bằng ba ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung. Trước câu hỏi về việc một số ngành nghề có thể thay đổi hoặc biến mất khi công nghệ phát triển, cô nhấn mạnh người trẻ cần chủ động làm chủ công nghệ và AI một cách có trách nhiệm.

Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên nhận câu hỏi về các ứng dụng, bộ lọc chỉnh ảnh đang ngày càng phổ biến. Theo cô, đây là một “con dao hai lưỡi”: có thể giúp người dùng tự tin hơn nhưng cũng dễ tạo nên những tiêu chuẩn sắc đẹp thiếu thực tế nếu bị lạm dụng.

Nữ sinh 20 tuổi đến từ Hà Nội đăng quang

Sau các phần thi, Dương Phương Thảo, SBD 196, đến từ Hà Nội được xướng tên ở ngôi vị cao nhất Miss Galaxy Vietnam 2026.

Tân Hoa hậu sinh năm 2006, hiện là sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội. Ngoài vương miện, cô còn nhận giải phụ Người đẹp hình thể.

Vương miện dành cho người chiến thắng mang tên “Ngân hà Uyển mỹ”, sử dụng hình ảnh hoa mẫu đơn làm điểm nhấn, kết hợp những đường nét mô phỏng mạng lưới công nghệ.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Dương Ngọc Trâm, đại diện Cần Thơ. Á hậu 2 là Trần Thị Bảo Nhi đến từ Đồng Tháp. Nguyễn Thị Thanh Thảo, đại diện Nghệ An, giành danh hiệu Á hậu 3, trong khi Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên đến từ Cần Thơ trở thành Á hậu 4.

Khoảnh khắc công bố tân hoa hậu

Chân dung tân hoa hậu

Đáng chú ý, cả 5 người đẹp trong Top 5 đều đồng thời giành thêm các giải phụ. Dương Ngọc Trâm là Người đẹp Tài năng Nghệ thuật, Trần Bảo Nhi nhận giải Người đẹp Nhân ái, Nguyễn Thị Thanh Thảo là Người đẹp Du lịch và Nguyễn Ngọc Khôi Nguyên giành giải Người đẹp AI Avatar.