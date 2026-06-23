"Ngoại lệ" của Lee Min Ho giảm cân đến trơ xương, gầy đến độ chỉ khoảng 40kg

Từng gây ấn tượng với vẻ đẹp riêng không trộn lẫn, Kim Min Ha đang ngày càng thu hút bởi màn thay đổi ngoại hình rõ rệt sau khi giảm cân. Gương mặt nữ diễn viên trở nên thanh thoát , các đường nét cũng sắc sảo, góc cạnh và cuốn hút hơn hẳn, giúp cô được nhận xét là ngày càng thăng hạng visual. Vào năm ngoái, người đẹp từng tiết lộ đã giảm 9 kg sau khi hoàn thành vai diễn trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc Typhoon Company của đài tvN.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho diện mạo mới, những hình ảnh gần đây của Kim Min Ha cũng tạo ra không ít tranh luận khi nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đã giảm cân quá mức. Thay vì gầy khỏe gầy đẹp, phần tay và vai của minh tinh xứ Hàn ngày càng trơ xương, mất đi nét khỏe khoắn vốn có. Không ít ý kiến cho rằng Kim Min Ha vẫn rất cuốn hút với hình ảnh hiện tại, nhưng việc tăng thêm một chút cân nặng có thể giúp cô duy trì vẻ ngoài cân đối, rạng rỡ và tràn đầy sức sống hơn.

Hình ảnh gây xôn xao khiến nhiều người cho rằng Kim Min Ha đang ép cân quá mức.

Kim Min Ha trở thành đề tài bàn tán với hình ảnh đời thường để lộ cánh tay gầy guộc. So với hình ảnh trước đây, đôi tay của nữ diễn viên hiện tại nhỏ đến độ như chỉ còn da bọc xương, phần bắp tay gần như không còn, đường nét xương vai và phần cổ tay thanh mảnh cũng lộ rõ. Khi diện mẫu áo tank top, vẻ ngoài gầy gò của nữ diễn viên càng trở nên nổi bật, những đường gân ở vai và cánh tay cho thấy cơ thể cô đang rất gầy.

Nữ diễn viên trông chỉ như khoảng 40kg. (Ảnh: Instagram)

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh diện mạo gần đây của Kim Min Ha.

Trước đó, Kim Min Ha từng nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện tại sự kiện của Hermès với diện mạo thanh lịch, cuốn hút. Nữ diễn viên ghi điểm bởi vẻ ngoài trong trẻo, thần thái nhẹ nhàng cùng vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn giữ được sự cân đối. Trong bộ trang phục tôn lên bờ vai thanh thoát và vòng eo thon gọn, "ngoại lệ" của Lee Min Ho khoe đường cong cơ thể vừa phải, không quá gầy mà vẫn toát lên vẻ nữ tính, khỏe khoắn. So với những hình ảnh mới nhất, thời điểm này vóc dáng của nữ minh tinh được nhận xét hài hòa hơn khi cơ thể mảnh mai vừa đủ, tổng thể trông vẫn rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Kim Min Ha nhận được nhiều lời khen với vẻ ngoài lột xác hậu giảm cân tại sự kiện của Hermès vừa qua. (Ảnh: Instagram)

Kim Min Ha ban đầu không được đánh giá quá cao về nhan sắc trong showbiz Hàn - nơi những gương mặt V-line, sống mũi cao hay đường nét sắc sảo thường dễ dàng nhận được sự chú ý. Sở hữu vẻ đẹp mang màu sắc riêng, nữ diễn viên từng gây nhiều tranh luận khi có phần khác biệt với tiêu chuẩn visual quen thuộc. Gương mặt tròn, những nốt tàn nhang tự nhiên cùng đường nét mộc mạc từng khiến cô bị nhận xét là “lệch chuẩn” và không quá phù hợp với gu thẩm mỹ đại chúng.

Tuy nhiên, chính nét đẹp không hòa lẫn ấy lại giúp Kim Min Ha tạo dấu ấn riêng trên màn ảnh, đặc biệt khi cô được đánh giá là sở hữu gương mặt giàu cảm xúc, phù hợp với những vai diễn có chiều sâu. Bên cạnh visual đặc biệt, vóc dáng của nữ diễn viên cũng từng trở thành chủ đề bàn luận. Trong thời gian tham gia Pachinko cùng Lee Min Ho, Kim Min Ha từng xuất hiện với ngoại hình đầy đặn hơn hiện tại và nhận về nhiều ý kiến trái chiều về cân nặng.

Ngoại hình đầy đặn của nữ diễn viên từng trở thành chủ đề bàn tán. (Ảnh: Instagram)