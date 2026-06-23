Người phụ nữ của Messi - "đệ nhất phu nhân làng bóng" xinh đẹp và giỏi giang ra sao?

Nếu Lionel Messi là người đàn ông sở hữu gần như mọi danh hiệu cao quý nhất trong lịch sử bóng đá thì Antonela Roccuzzo lại được xem như "đệ nhất phu nhân" của thế giới túc cầu.

Suốt hơn hai thập kỷ qua, cô luôn xuất hiện bên cạnh Messi trong những cột mốc quan trọng nhất của sự nghiệp, từ cậu bé Rosario nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cho đến ngày nâng cao chiếc cúp World Cup danh giá. Nhưng phía sau danh xưng "vợ của Messi", Antonela còn là một nữ doanh nhân thành công, người mẫu, influencer và biểu tượng phong cách có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Từ cô gái nhà bên đến biểu tượng sắc đẹp của làng bóng đá thế giới

Antonela Roccuzzo sinh năm 1988 tại Rosario, Argentina trong một gia đình khá giả. Cha cô là chủ một chuỗi siêu thị địa phương có tiếng tại thành phố này, điều đó Antonela lớn lên trong môi trường ổn định và đủ đầy. Khác với hình ảnh hào nhoáng thường thấy của các nàng WAGs nổi tiếng, Antonela Roccuzzo không phải người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc hay làng giải trí.

Trong những bức ảnh thời tuổi thơ khi còn là bạn đồng hương với chồng tương lai, Antonela Roccuzzo sở hữu vẻ đẹp rất đặc trưng của các cô gái Argentina với làn da nâu cuốn hút, nụ cười rạng rỡ và đường nét mềm mại. Nhan sắc của Antonela không quá sắc sảo hay mang cảm giác "bombshell" như nhiều người mẫu Nam Mỹ cùng thời, nhưng lại tạo thiện cảm nhờ vẻ gần gũi và tự nhiên.

Theo thời gian, cùng với việc duy trì chế độ tập luyện nghiêm túc và lối sống lành mạnh, ngoại hình của Antonela ngày càng thăng hạng. Từ một cô gái kín tiếng đứng phía sau Messi, cô dần trở thành một trong những gương mặt được săn đón nhất trong giới WAGs quốc tế.

Bà xã Messi cũng gần như không chạy theo những xu hướng làm đẹp cực đoan. Hình ảnh của cô nhiều năm qua luôn gắn liền với mái tóc nâu dài đặc trưng, phong cách trang điểm tự nhiên và vóc dáng săn chắc nhờ tập luyện thể thao thường xuyên.

Trên mạng xã hội, mỗi lần xuất hiện cùng Messi tại World Cup, các gala trao giải hay những sự kiện thời trang lớn, cô đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ thần thái sang trọng nhưng không phô trương.

Ở tuổi 38, bà mẹ ba con vẫn duy trì vóc dáng săn chắc cùng nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Trên Instagram, Antonela hiện sở hữu gần 40 triệu người theo dõi - con số đủ để biến cô trở thành một trong những người phụ nữ có sức ảnh hưởng lớn nhất khu vực Mỹ Latinh.

Không chỉ là "vợ Messi"

Tên tuổi của Antonela dĩ nhiên luôn gắn liền với Messi. Tuy nhiên, cô đã tận dụng sức ảnh hưởng từ sự nổi tiếng đó để phát triển con đường riêng trong lĩnh vực kinh doanh.

Không dựa vào những cuộc phỏng vấn gây tranh cãi hay sự xuất hiện dày đặc trước truyền thông, Antonela từng bước biến hình ảnh của mình thành một thương hiệu toàn cầu gắn liền với phong cách sống, thời trang và sức khỏe.

Chiến lược của cô từ đầu đến cuối luôn rất rõ ràng: duy trì sự nhất quán, giữ hình ảnh kín đáo và tập trung vào những dự án có giá trị lâu dài.

Hiện tại, Antonela sở hữu nhiều dự án cá nhân và các hợp đồng hợp tác với những thương hiệu lớn, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang và lifestyle.

Với gần 40 triệu người theo dõi trên Instagram, cô là một nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn trên toàn cầu. Nguồn thu nhập của Antonela cũng đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Enfans: Dự án thời trang giúp Antonela xây dựng sự độc lập tài chính

Trái tim trong đế chế kinh doanh của Antonela chính là Enfans - thương hiệu thời trang trẻ em được cô sáng lập vào năm 2014 cùng em các chị em gái trong gia đình.

Đây được xem là dự án mang tính cá nhân nhất của Antonela. Cô tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn và định hướng cho từng bộ sưu tập. Các thiết kế của Enfans tập trung vào sự tối giản, bảng màu trung tính và chất liệu cao cấp.

Phong cách của thương hiệu cũng phản ánh đúng gu thẩm mỹ mà Antonela lựa chọn cho ba người con Thiago, Mateo và Ciro.

Có trụ sở tại Rosario (Argentina), Enfans hiện đã mở rộng quy mô với sự hiện diện tại hơn 30 cửa hàng đa thương hiệu. Nhãn hàng này không chỉ được nhiều gia đình yêu thích mà còn được các "nhí influencer" lựa chọn, nhờ phong cách tinh tế, thực dụng nhưng vẫn thời trang.

Thời trang, thể hình và những thương hiệu xa xỉ toàn cầu

Sau khi chuyển tới Miami sinh sống, hình ảnh của Antonela trong vai trò một biểu tượng lifestyle và wellness ngày càng được củng cố. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là màn hợp tác cùng Alo Yoga - thương hiệu thời trang thể thao đình đám. Đây được đánh giá là một thỏa thuận kinh doanh có giá trị lớn, vượt xa khuôn khổ của những bài đăng quảng cáo thông thường trên mạng xã hội.

Trong những năm gần đây, Antonela tiếp tục mở rộng danh mục kinh doanh bằng hàng loạt dự án hợp tác có sức ảnh hưởng lớn. Nổi bật trong số đó là bộ sưu tập Stanley 1913 x Anto, nơi cô kết hợp văn hóa uống mate truyền thống của Argentina với phong cách sống hiện đại của Mỹ. Bên cạnh đó, cô cũng ra mắt bộ sưu tập capsule cùng CASETiFY, dự án kết hợp giữa yếu tố thiết kế và các hoạt động thiện nguyện.

Khoảng thời gian sinh sống tại Paris cũng mở ra cho Antonela nhiều cơ hội trong lĩnh vực làm đẹp cao cấp. Cô lần lượt trở thành gương mặt đại diện cho các thương hiệu mỹ phẩm danh tiếng như Guerlain và Lancôme, trước khi tiếp tục hợp tác với nhà kim hoàn đình đám Tiffany & Co., hay vai trò đại sứ thương hiệu hãng mỹ phẩm Anastasia Beverly Hills vào đầu 2026, qua đó củng cố vị thế như một ngôi sao có sức ảnh hưởng quốc tế.

Ngoài ra, Antonela cũng thường xuyên đồng hành cùng adidas - thương hiệu tài trợ lâu năm của Lionel Messi. Cô từng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí lớn, trong đó có phiên bản Mỹ Latinh của Vogue vào năm ngoái.

Từ thời trang, mỹ phẩm, lifestyle đến các dự án kinh doanh riêng, Antonela Roccuzzo đã xây dựng được nguồn thu nhập đa dạng và một hình ảnh độc lập với người chồng nổi tiếng. Đó cũng là lý do vì sao ngày càng nhiều người cho rằng cô không còn đơn thuần được biết đến với danh xưng "vợ của Messi", mà đã trở thành một nữ doanh nhân và biểu tượng phong cách theo đúng nghĩa.

Với khối tài sản cá nhân được cho là hơn 20 triệu đô la. Dù con số này vốn dĩ quá khiêm tốn với mức 1 tỷ đô từ sự nghiệp bóng đá của Messi nhưng Antonela thừa nhận bản thân cô cũng từng gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình: Trong cuộc phỏng vấn với Elle vào tháng 2/2026, cô thừa nhận bản thân từng gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và gia đình:

"Thật khó để tìm được sự cân bằng khi vừa là một người mẹ, vừa là doanh nhân, lại còn phải tham dự các sự kiện. Trước đây tôi thường cảm thấy có lỗi mỗi khi rời khỏi nhà và không ở bên các con. Nhưng khi trở về, mọi thứ vẫn hoàn toàn ổn. Không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả. Lúc đó tôi nhận ra mình hoàn toàn có thể cho phép bản thân làm điều đó thường xuyên hơn."

Ảnh: IGNV, Internet