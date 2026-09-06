Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh bị “tóm dính” cảnh tình tứ trên biển, nghi thời điểm này đã mang thai con đầu lòng

Mới đây, những khoảnh khắc hậu trường trong chuyến đi cùng nhóm bạn của Khả Ngân bất ngờ được chia sẻ lại, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không còn là những lần vô tình xuất hiện chung trong một khung hình, loạt ảnh mới cho thấy rõ hơn cách Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh hẹn hò, đồng hành trong đời thường.

Đáng chú ý nhất là hình ảnh nam diễn viên lăn lê trên bãi biển để chụp ảnh cho Khả Ngân. Từ phía sau ống kính, Nhan Phúc Vinh liên tục căn góc, điều chỉnh khung hình để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất cho bạn gái. Nhìn cách anh kiên nhẫn làm “phó nháy” riêng, dân tình không khỏi bật cười: Hóa ra nam thần màn ảnh cũng có ngày trở thành nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ cho người yêu.

Clip: Khoảnh khắc tình tứ trên bãi biển của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh lần đầu được hé lộ (Nguồn: @My Nuz)

Và khi soi kỹ loạt ảnh được bạn bè đăng tải, netizen còn phát hiện một chi tiết khá thú vị: phần lớn những bức hình đẹp của Khả Ngân trong chuyến đi đều do chính Nhan Phúc Vinh đứng sau máy ảnh.

Từ ảnh tạo dáng trên bãi biển đến những khoảnh khắc đời thường, Khả Ngân gần như được bạn trai “chăm” khoản hình ảnh. Trước đây nhìn vào những tấm ảnh ấy, có lẽ chẳng ai nghĩ nhiều. Nhưng sau khi cả hai công khai chuyện tình cảm, mọi thứ bỗng trở nên rất khác.

Dân tình cũng bắt đầu để lại những bình luận như “chồng yêu chiều quá”, “đẹp đôi”, “Khả Ngân được ‘chiều ông’ chăm cỡ đó”, “mê đôi này ghê, đẹp cả hai vợ chồng”,... đồng thời trêu Nhan Phúc Vinh đúng chuẩn kiểu người yêu kiêm photographer riêng của Khả Ngân.

Loạt hình thành quả Nhan Phúc Vinh chụp cho Khả Ngân (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý hơn, một số netizen cũng đặt nghi vấn rằng thời điểm này Khả Ngân đã mang thai con đầu lòng. Bởi theo những hình ảnh cô đăng tải, loạt khoảnh khắc này diễn ra vào khoảng tháng 5/2026. So với vóc dáng, chiếc bụng “lùm lùm” hiện tại của Khả Ngân, không ít những mẹ bỉm có kinh nghiệm đều bày tỏ mỹ nhân 1997 đang trong những tháng đầu tiên của thai kỳ.

Netizen bàn tán về nghi vấn thời điểm Khả Ngân mang thai con đầu lòng (Ảnh chụp màn hình)

Điều thú vị là đây không phải lần đầu Khả Ngân vô tình để lộ “dấu vết” của Nhan Phúc Vinh. Thậm chí, nữ diễn viên dường như đã “thả hint” từ khá lâu, chỉ là thời điểm đó chẳng ai đủ dữ kiện để nhận ra.

Đầu năm 2026, Khả Ngân từng đăng tải một số hình ảnh đời thường trên trang cá nhân. Trong một vài khung hình, phía sau nữ diễn viên thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đang cầm máy chụp ảnh. Khi ấy, những chi tiết này gần như không gây chú ý bởi Khả Ngân vốn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, còn danh tính người đứng sau máy ảnh cũng không được nhắc đến.

Nhưng sau màn cầu hôn và công khai mối quan hệ với Nhan Phúc Vinh, những bức ảnh cũ lập tức được “đào” lại. Nhìn kỹ hơn, cư dân mạng nhận ra người đứng sau ống kính chính là Nhan Phúc Vinh. Nói cách khác, Khả Ngân đã từng đăng ảnh có sự xuất hiện của Nhan Phúc Vinh từ trước khi chuyện tình cảm được xác nhận, chỉ là cô không hề nói người này là ai. Đến hiện tại, khi danh phận đã rõ ràng, những chi tiết tưởng như rất bình thường ấy mới được dân tình ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Dân tình "đào" lại loạt ảnh cũ và phát hiện Khả Ngân đã công khai "phó nháy" Nhan Phúc Vinh từ lâu (Ảnh chụp màn hình)

Không chỉ vậy, trong vài tháng đầu năm, cả hai cũng liên tục xuất hiện ở những khung hình chung. Nhan Phúc Vinh từng đến chúc mừng Khả Ngân trong sự kiện giới thiệu bộ phim Vạn dặm yêu em. Cả hai xuất hiện cùng nhóm bạn, khá tự nhiên nhưng vẫn không có động thái công khai chuyện tình cảm. Trước đó, họ cũng từng cùng tham gia các hoạt động thể thao và nhiều lần xuất hiện trong những dịp có chung bạn bè.

Đáng nói, loạt hint này chỉ thực sự được chú ý sau khi Nhan Phúc Vinh cầu hôn Khả Ngân vào cuối tháng 8/2026. Trước đó, cặp đôi gần như không xác nhận bất kỳ thông tin nào về chuyện hẹn hò.

Thậm chí, cuối năm 2025, Khả Ngân còn từng hài hước chia sẻ rằng cô ăn 12 quả nho đêm giao thừa với mong muốn có người yêu nhưng “tới bây giờ tôi không có bồ”. Sau đó không lâu, cả hai bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cùng một nhóm bạn và có nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ trở nên thân thiết.

Đến tháng 3/2026, cư dân mạng tiếp tục soi ra những góc không gian trong ảnh Khả Ngân đăng tải có nhiều điểm tương đồng với căn hộ của Nhan Phúc Vinh. Những chi tiết về nội thất, cách bài trí hay các món đồ xuất hiện trong khung hình khiến nhiều người đặt nghi vấn cả hai đã có khoảng thời gian gắn bó rất gần gũi.

Tháng 7, Nhan Phúc Vinh tiếp tục có mặt trong buổi sinh nhật của Khả Ngân cùng nhóm bạn thân. Đến cuối tháng 8, nam diễn viên chính thức cầu hôn và cả hai xác nhận mối quan hệ.

Từ đây, những khoảnh khắc từng bị bỏ qua lần lượt được tìm lại. Và có lẽ điều khiến dân tình thích thú nhất chính là việc chuyện tình này không hẳn “kín bưng” như mọi người vẫn tưởng. Cả hai vẫn xuất hiện bên nhau, vẫn đi chơi cùng hội bạn, vẫn có những khoảnh khắc rất tình cảm, chỉ là không công khai trước công chúng.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh xuất hiện chung nhiều hơn từ đầu năm 2026 (Ảnh: FBNV)

Dù có một số tương tác trên MXH nhưng thời điểm đó cộng đồng mạng chưa ai nhận ra mối quan hệ đặc biệt này (Ảnh: FBNV)

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh vốn không phải hai cái tên xa lạ với nhau. Cặp đôi từng hợp tác trong một dự án vào năm 2018. Sau đó, họ có chung sở thích thể thao và từng cùng tham gia các giải chạy. Năm 2024, cả hai cùng xuất hiện tại VnExpress Marathon Quy Nhơn và chụp ảnh với huy chương sau khi hoàn thành đường chạy.

Nhan Phúc Vinh sinh năm 1986, là một trong những nam diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt với hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật. Anh từng ghi dấu qua nhiều bộ phim như Đường đua, Đảo của dân ngụ cư, Ngày ấy mình đã yêu, Mộng phù hoa, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ, Anh có phải đàn ông không, Đừng làm mẹ cáu... Bên cạnh diễn xuất, nam diễn viên còn nổi tiếng với phong cách sống khá kín tiếng và niềm đam mê thể thao, đặc biệt là các môn thể thao sức bền.

Trong khi đó, Khả Ngân sinh năm 1997, từng được biết đến với hình ảnh “hot girl boxing” trước khi chuyển hướng mạnh mẽ sang diễn xuất. Cô tham gia nhiều bộ phim như Lật Mặt 2, 100 ngày bên em, Hậu duệ mặt trời bản Việt, 11 tháng 5 ngày hay Gia đình mình vui bất thình lình. Những năm gần đây, nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và liên tục thử sức với những dự án mới.

Trước Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân từng vướng tin đồn tình cảm với bạn diễn Thanh Sơn sau khi cả hai đóng chung 11 tháng 5 ngày, nhưng nữ diễn viên từng lên tiếng phủ nhận và cho biết họ chỉ là đồng nghiệp. Còn Nhan Phúc Vinh vốn được biết đến là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư và gần như chưa từng công khai một mối quan hệ tình cảm nào.

Bởi vậy, màn công khai lần này càng khiến khán giả bất ngờ.

Sau khi nhận lời cầu hôn, Khả Ngân chia sẻ về một “hành trình mới” và gọi đây là “hành trình hạnh phúc nhất” của mình. Nữ diễn viên cho biết cô và Nhan Phúc Vinh đang cùng xây dựng một mái ấm nhỏ, đồng thời xin phép được giữ lại những câu chuyện riêng tư cho gia đình.

Còn Nhan Phúc Vinh cũng có một động thái khá đặc biệt: nam diễn viên chủ động đăng tải khoảnh khắc cầu hôn và công khai người con gái đặc biệt của mình. Với một người vốn kín tiếng như anh, đây được xem là bước thay đổi đáng chú ý.