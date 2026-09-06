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Google bất ngờ có tin vui cho tất cả người dùng iPhone

| | Lifestyle

Google bất ngờ có tin vui cho tất cả người dùng iPhone

Google vừa khiến một tính năng vốn quen thuộc trên iPhone trở nên hữu dụng hơn trong thực tế.

Google đã bổ sung chế độ nghe cho tính năng Dịch trực tiếp (Live Translate) trên iPhone, cho phép người dùng nghe bản dịch qua loa điện thoại thay vì phải kết nối tai nghe.

Với cập nhật mới, người dùng iPhone có thể sử dụng điện thoại như một thiết bị phiên dịch trong các cuộc hội thoại với người nói ngôn ngữ khác. Khi kích hoạt chế độ “đang nghe”, người dùng chỉ cần đưa iPhone gần tai để nghe nội dung đã được dịch theo thời gian thực.

Google Dịch trên iPhone được bổ sung chế độ nghe, cho phép người dùng nghe nội dung đã dịch trực tiếp qua loa điện thoại mà không cần kết nối tai nghe. (Ảnh minh hoạ: MakeUseOf)

Tính năng này trước đó đã được Google triển khai trên Android từ mùa hè. Việc đưa lên iPhone giúp mở rộng khả năng sử dụng Dịch trực tiếp, đặc biệt trong những trường hợp người dùng không có sẵn tai nghe.

Theo Google, Dịch trực tiếp hiện có khả năng xử lý âm thanh và cung cấp bản dịch gần như theo thời gian thực giữa hơn 70 ngôn ngữ. Công ty cho biết các cập nhật mới được thiết kế để quá trình dịch diễn ra liền mạch hơn trong những tình huống giao tiếp thực tế.

Trong quá trình sử dụng, người dùng có thể cầm điện thoại gần tai và nghe bản dịch phát ra từ loa. Cách thức này phù hợp với những cuộc trao đổi ngắn như hỏi đường, đặt phòng khách sạn hoặc giao tiếp khi đi du lịch nước ngoài, khi việc đeo tai nghe không phải lúc nào cũng thuận tiện.

Google tiếp tục mở rộng khả năng dịch trên điện thoại

Cùng với chế độ nghe trên iPhone, Google cũng bổ sung khả năng chạy Google Dịch trong nền trên Android. Nhờ đó, người dùng có thể chuyển sang ứng dụng khác, chẳng hạn bản đồ hoặc thông tin đặt phòng, trong khi cuộc hội thoại vẫn tiếp tục được dịch.

Tuy nhiên, tính năng dịch trong nền hiện mới dành cho Android. Google chưa công bố thời điểm đưa chức năng này lên iPhone.

Trong khi đó, chế độ “đang nghe” đã được triển khai cho người dùng iPhone, trong đó có Việt Nam. Người dùng không còn phải liên tục nhìn vào màn hình để theo dõi bản dịch mà có thể nghe trực tiếp từ điện thoại và tiếp tục cuộc trò chuyện.

Việc loại bỏ yêu cầu tai nghe cũng khiến Dịch trực tiếp trở nên linh hoạt hơn trong các tình huống di chuyển hoặc giao tiếp ngoài trời. Thay vì phụ thuộc vào một phụ kiện bên ngoài, iPhone có thể đảm nhiệm cả việc thu âm, xử lý và phát lại nội dung đã dịch ngay trên thiết bị.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

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