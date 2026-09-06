Gin Tuấn Kiệt khoe ảnh ngày nhỏ, giống con gái hiện tại đến 100%

Mới đây, Gin Tuấn Kiệt chia sẻ hình ảnh anh ngày bé để so sánh với bé Anya trong thời điểm hiện tại. Ông xã Puka viết: "Bản photocopy không cần công chứng". Bức ảnh của anh ngay lập tức nhận về "bão like" từ mạng xã hội.

Nhiều người cảm thán cô bé Anya quá giống với bố Gin Tuấn Kiệt hồi nhỏ, từ đôi mắt, đến nụ cười. Trong khi đó, Puka cũng đã lên tiếng sau khi bị nhắc tên quá nhiều. Cô viết: "Có vô và xem nhà đừng ai tag tôi nữa".

Gin Tuấn Kiệt gây chú ý khi chia sẻ ảnh chụp hồi nhỏ với ảnh của con gái Anya bây giờ.

Nhiều sao Việt cũng bày tỏ thích thú khi xem tấm hình 2 bố con Gin Tuấn Kiệt: "Mực xịn và máy in chuẩn có khác", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bình luận.

Diễn viên Lê Giang cũng cảm thán: "Mạnh quá!"

Puka sinh con vào tháng 3/2025 nhưng gần đây, khi con gái hơn 1 tuổi và cứng cáp, vợ chồng nữ diễn viên mới chia sẻ nhiều hơn về con gái trên mạng xã hội.

Gia đình Puka chia sẻ ảnh nhân dịp Quốc Khánh 2/9.

Mùa hè 2026, Puka và Gin Tuấn Kiệt đưa con gái về Đồng Tháp thăm ông bà.Diện áo bà ba, đội nón lá, bé Anya thích thú khám phá vườn cây, ao cá, hái trái cây và nằm võng tận hưởng gió mát. Puka cho biết vì con gái lớn lên ở thành phố nên mỗi lần về quê, bé rất thích không gian xanh mát và yên bình.

Mùa hè 2026, Puka và Gin Tuấn Kiệt đưa con gái về Đồng Tháp thăm ông bà.

Khi không có lịch diễn, vợ chồng Puka thường đưa Anya về quê, mong con có thêm nhiều trải nghiệm và kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ.

Cả Puka và Gin Tuấn Kiệt luôn đặt gia đình và những năm tháng đầu đời của con lên hàng đầu. Khi Anya còn nhỏ, vợ chồng nữ diễn viên từng chủ động tạm gác công việc, thậm chí Gin Tuấn Kiệt chia sẻ cả hai có thời gian “cùng thất nghiệp” để dành trọn thời gian chăm sóc con.

Vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt mừng con gái tròn 1 tuổi.

Trong cuộc sống hằng ngày, Gin cũng tích cực phụ giúp Puka chăm bé, từ đó tạo nên sự gắn kết giữa hai bố con. Anya vì thế rất quấn bố, thậm chí Puka còn hài hước trêu rằng cô bị con gái “cho ra rìa”.

Bên cạnh việc dành thời gian cho con, cặp đôi cũng chú trọng bảo vệ sự riêng tư của Anya khi không công khai gương mặt bé trong năm đầu đời. Đến dịp thôi nôi, khi Anya tròn một tuổi, Puka và Gin mới chính thức chia sẻ hình ảnh cũng như tên ở nhà của con.

Qua cách chăm sóc và nuôi dạy Anya, có thể thấy cặp đôi mong muốn con được lớn lên trong sự yêu thương, gần gũi của cả bố lẫn mẹ nhưng vẫn có một tuổi thơ bình yên và được bảo vệ.



