Căn nhà mặt tiền, cao 5 tầng của Duy Mạnh - Quỳnh Anh ở khu trung tâm Hà Nội

Đỗ Duy Mạnh (SN 1996) là trung vệ trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, nhiều năm khoác áo CLB Hà Nội và ĐT Việt Nam. Thời gian gần đây, nam cầu thủ được chú ý khi sang Mỹ điều trị chấn thương sụn chêm gối trái. Sau ca phẫu thuật hoàn tất vào ngày 5/9, Duy Mạnh sẽ cần nhiều tháng tập phục hồi trước khi có thể trở lại sân cỏ.

Sự quan tâm dành cho Duy Mạnh cũng kéo theo những chú ý về cuộc sống phía sau sân cỏ, trong đó có tổ ấm của anh và bà xã Nguyễn Quỳnh Anh tại Hà Nội. Đây là căn nhà gia đình đã chuyển về sinh sống từ dịp Tết 2026.

Vợ chồng Quỳnh Anh - Duy Mạnh.

Theo những chia sẻ của cặp đôi trên mạng xã hội thì căn nhà nằm trên một khu phố thuộc phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tổ ấm mới này của vợ chồng Duy Mạnh có thiết kế theo phong cách hiện đại. Mặt tiền cao 5 tầng, mang kiểu nhà ống quen thuộc ở khu vực trung tâm Hà Nội nhưng được thiết kế khá chỉn chu, với ban công sử dụng lan can kính hoặc sắt sơn màu tối.

Clip: Bên ngoài căn nhà của Duy Mạnh - Quỳnh Anh ở Hà Nội.

Bên ngoài căn nhà ngay mặt đường của vợ chồng Quỳnh Anh - Duy Mạnh.

Bên trong, không gian sử dụng các gam màu tương đối trầm và ấm.

Phòng khách có nội thất gỗ làm điểm nhấn, kết hợp tranh treo tường cỡ lớn, sàn đá sáng màu và hệ thống đèn âm trần. Vợ chồng Duy Mạnh còn bài trí những bức ảnh gia đình và hình ảnh ghi dấu các cột mốc trong cuộc sống, sự nghiệp của nam cầu thủ, khiến không gian mang đậm dấu ấn riêng của gia đình. Tổng thể được bài trí theo hướng gọn gàng, hiện đại nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng cho không gian sinh hoạt.

Không gian phòng khách của căn nhà.

Góc tường là nơi trưng ảnh gia đình, cùng với các thành tích của nam cầu thủ.

Căn nhà còn có thang máy để di chuyển giữa các tầng. Một điểm đáng chú ý khác là gia đình dành riêng một không gian làm khu vui chơi cho hai con. Qua những hình ảnh Quỳnh Anh chia sẻ, khu vực này được thiết kế tương đối rộng rãi, để các bé có không gian riêng chơi đùa ngay trong nhà. Đây cũng là một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều khi cơ ngơi mới của gia đình lần đầu được hé lộ.

Trong nhà có xây riêng một phòng chơi của trẻ em.

Dịp Tết đầu tiên tại nhà mới, Quỳnh Anh trang trí không gian bằng hoa đào, lan hồ điệp xanh cùng nhiều món đồ mang không khí năm mới. Sau khi hoàn thiện, vợ chồng Duy Mạnh còn tổ chức tiệc tân gia, đón những người bạn và đồng đội thân thiết như Văn Quyết, Tuấn Hải, Xuân Mạnh đến chung vui.

Qua những hình ảnh trong buổi tân gia, căn nhà đã trở thành không gian sinh hoạt thực sự của gia đình. Quỳnh Anh tự tay chuẩn bị đồ ăn, tiếp khách, trong khi Duy Mạnh cùng các đồng đội trò chuyện và dùng bữa.

Vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh Anh mời bạn bè đến tổ chức tiệc tại gia.

Duy Mạnh và Quỳnh Anh kết hôn vào đầu năm 2020. Đến nay, cặp đôi có hai con, gồm con trai Duy Minh và một bé gái có biệt danh Cony.

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu của Duy Mạnh, Quỳnh Anh xuất thân trong một gia đình có điều kiện, là con gái của ông Nguyễn Giang Đông - cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn. Sau khi kết hôn, cô duy trì công việc kinh doanh riêng. Cả hai vợ chồng cũng thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động quảng cáo, hợp tác với thương hiệu và trên mạng xã hội.

Ảnh: FBNV, TikTok NV.