VFF động viên Duy Mạnh

Rạng sáng 5/9 (theo giờ Việt Nam), tin vui với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi trung vệ Đỗ Duy Mạnh phẫu thuật thành công chấn thương sụn chêm gối trái. Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng gửi những lời chúc tốt đẹp và động viên tinh thần tới trụ cột ĐTQG.

Trên các kênh thông tin chính thức, VFF chia sẻ bức ảnh Duy Mạnh tươi tắn trên giường bệnh cùng thông điệp ấm áp:

"Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã trải qua ca phẫu thuật thành công và hiện đang trong quá trình hồi phục. Chúc Duy Mạnh phục hồi thật tốt và sớm trở lại với sân cỏ!".

VFF động viên cầu thủ Duy Mạnh

Trước đó, dù gặp tổn thương sụn chêm và không thể cùng các đồng đội thi đấu, tinh thần và sự hiện diện của cựu đội trưởng tuyển Việt Nam luôn là điểm tựa lớn cho toàn đội. Sự quan tâm kịp thời từ VFF cùng tình cảm của tập thể ĐTQG chính là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp anh vững tâm bước vào giai đoạn điều trị.

Trải qua không ít biến cố và thử thách nghiệt ngã trong sự nghiệp đỉnh cao, trung vệ sinh năm 1996 tỏ ra rất bản lĩnh và chín chắn khi đối diện với quãng thời gian dưỡng thương phía trước. Trên trang cá nhân, Duy Mạnh bộc bạch những dòng tâm sự đầy cảm xúc:

"Mạnh cũng đã từng gặp rất nhiều khó khăn từ trước, đây sẽ là khoảng khó khăn nữa trong sự nghiệp. Nhưng bằng tất cả sự cố gắng nỗ lực Mạnh sẽ sớm vượt qua được thôi."

"Mạnh xin gửi lời cám ơn tất cả mọi người luôn yêu thương quan tâm động viên ủng hộ cổ vũ Mạnh ạ. Love you so much".

Bên cạnh sự đồng hành tận tình của bà xã Nguyễn Quỳnh Anh trong chuyến đi Mỹ, Duy Mạnh còn nhận được sự hỗ trợ tối đa về điều kiện y tế từ phía CLB Hà Nội. Theo đánh giá từ các bác sĩ chuyên khoa, anh sẽ cần từ 6 đến 9 tháng tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng trước khi đạt thể trạng tốt nhất để trở lại thi đấu.

Dù phải bỏ lỡ giai đoạn lượt đi V/League 2026/2027 cũng như một số đợt tập trung quan trọng sắp tới của Đội tuyển Quốc gia, sự kiên trì, nỗ lực cùng tình cảm từ VFF và người hâm mộ chắc chắn sẽ là bệ phóng giúp Đỗ Duy Mạnh sớm tái xuất mạnh mẽ trên sân cỏ.