Nhan sắc Á khôi SN 1999 sở hữu loạt thành tích ấn tượng, tốt nghiệp Đại học Ngoại thương

Á khôi 1 Hoa khôi Hà Nội 2026 Nguyễn Thu Trà sinh năm 1999 tại Ninh Bình. Người đẹp sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, sống mũi cao, đôi mắt to và nụ cười duyên dáng. Cô cũng có khả năng biến hóa hình ảnh khá linh hoạt qua cách lựa chọn trang phục và phong cách, từ dịu dàng, nữ tính đến trẻ trung, gợi cảm.

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Thu Trà còn có thành tích học tập đáng kể. Trong 12 năm học phổ thông, cô duy trì danh hiệu học sinh giỏi trước khi thi vào khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngoại thương.

Sau khi tốt nghiệp, Thu Trà lựa chọn hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên và người mẫu tự do. Cô cho rằng việc chuyển hướng nghề nghiệp không khiến những năm tháng học tập tại Ngoại thương trở nên vô nghĩa.

“Tôi nghĩ một người phụ nữ không chỉ cần nhan sắc mà còn cần tri thức và nền tảng học vấn. Được học tập tại một ngôi trường như Đại học Ngoại thương giúp tôi có thêm kiến thức, sự tự tin và nhiều cơ hội hơn trong công việc cũng như cuộc sống”, Thu Trà chia sẻ.

Theo người đẹp, kiến thức chuyên ngành cùng kỹ năng được rèn luyện trong môi trường đại học vẫn có thể trở thành lợi thế trong nhiều công việc về sau.

“Biết đâu sau này tôi sẽ có cơ hội làm những công việc liên quan đến chuyên ngành đã học. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ quãng thời gian học ở Ngoại thương là điều mình bỏ lại phía sau”, cô nói.

Thu Trà đến với nghệ thuật từ mong muốn khám phá bản thân. Quá trình làm diễn viên, người mẫu giúp cô rèn luyện sự tự tin, khả năng trình diễn và bản lĩnh khi làm việc trước công chúng.

Trước khi giành Á khôi 1 Hoa khôi Hà Nội 2026, Thu Trà từng lọt Top 15 và nhận giải phụ “Người đẹp có khuôn mặt khả ái” tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2025. Kinh nghiệm từ sân chơi này giúp cô có thêm sự tự tin khi tiếp tục thử sức tại Hoa khôi Hà Nội.

Danh hiệu Á khôi 1 là một dấu mốc mới trong hành trình của Thu Trà. Sau cuộc thi, cô dự định tiếp tục công việc diễn xuất, người mẫu và tham gia các hoạt động cộng đồng, đồng thời duy trì việc học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng.

Với nền tảng học vấn, kinh nghiệm nghệ thuật và dấu ấn từ các sân chơi nhan sắc, Thu Trà hướng đến hình ảnh người đẹp có tri thức, chủ động trong lựa chọn nghề nghiệp và tiếp tục phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực.