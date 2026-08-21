Việt Anh chiều Quỳnh Nga thế nào?

Mới đây, Việt Anh gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên Quỳnh Nga trên trang cá nhân. Trong video, hai diễn viên đứng sát nhau, thoải mái tạo dáng trước ống kính. Đáng chú ý hơn cả là lời nhắn có phần trêu đùa của nam diễn viên dành cho bạn gái: “Chiều lắm đấy nhé”, đồng thời tiết lộ Quỳnh Nga bình thường “rất ghét chụp ảnh”.

Ngay sau đó, Quỳnh Nga cũng nhanh chóng chia sẻ ngay bộ ảnh hoàn chỉnh trên trang cá nhân. Có thể thấy, cả 2 giờ đây đã rất thoải mái thể hiện những cử chi thân mật khi bên nhau, ngầm khẳng định rằng: Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc trong mối quan hệ.

Việt Anh hài hước chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh FBNV)

Khi chính thức công khai chuyện tình cảm vào tháng 7/2026, Quỳnh Nga từng chia sẻ với truyền thông về chuyến đi kéo dài 20 ngày tại Nga của hai người. Nữ diễn viên cho biết cô nhìn thấy một trend trên TikTok, cảm thấy thích thú nên đề nghị Việt Anh cùng thực hiện. Nam diễn viên đồng ý và hai người ghi lại những cảnh quay tại nhiều địa điểm trong suốt hành trình.

Đáng chú ý, Quỳnh Nga khi đó tiết lộ: “Anh Việt Anh rất thích quay, chụp cho tôi. Anh ấy có thể không chụp bức ảnh nào nhưng sẵn sàng quay, chụp cho tôi trong cả chuyến đi”.

Chi tiết này phần nào lý giải vì sao những video, hình ảnh chung của cặp đôi thời gian gần đây mang màu sắc khá tự nhiên. Việt Anh không chỉ đứng cạnh bạn gái để có một tấm hình kỷ niệm mà còn nhiều lần đảm nhận việc ghi lại những khoảnh khắc Quỳnh Nga muốn lưu giữ.

Ngay cả từ thời điểm hai người chưa công khai hẹn hò, Việt Anh từng được bắt gặp chụp hình cho Quỳnh Nga khi cả hai cùng chơi pickleball. Quỳnh Nga sau đó chỉ chia sẻ rằng đó là những lần họ đi chơi thể thao cùng nhau.

Một vài hình ảnh được Quỳnh Nga chia sẻ sau đó (Ảnh FBNV)





Đồng hành từ những sở thích nhỏ

Trước khi trở thành người yêu, Việt Anh và Quỳnh Nga đã có nhiều năm quen biết, cùng hoạt động nghệ thuật và chơi trong một nhóm bạn thân. Quỳnh Nga khẳng định hai người không yêu nhau suốt 7 năm như những đồn đoán trước đây, mà mới chính thức bước vào mối quan hệ tình cảm hơn một năm.

Trong quãng thời gian đó, những hoạt động chung của cả hai cũng không chỉ xoay quanh công việc. Họ cùng chơi thể thao, đi du lịch, quay những đoạn video vui vẻ và ngày càng thoải mái xuất hiện trong cuộc sống của nhau.

Quỳnh Nga từng chia sẻ điều cô coi trọng trong mối quan hệ hiện tại là sự vui vẻ, hạnh phúc và khả năng mang lại niềm vui cho nhau. Sau những trải nghiệm riêng trong quá khứ, cả hai cũng không đặt nặng chuyện phải nhanh chóng định danh mối quan hệ bằng một bước tiến nào đó.

Ảnh FBNV

Ở chiều ngược lại, Quỳnh Nga cũng góp phần thay đổi Việt Anh. Nữ diễn viên tiết lộ từ khi hẹn hò, cô chủ động tư vấn để bạn trai ăn mặc trẻ trung, hiện đại hơn, thay vì luôn đóng khung trong phong cách chững chạc của một người đàn ông U50.

Có lẽ vì thế, câu chuyện của Việt Anh - Quỳnh Nga hiện tại không chỉ nằm ở những khoảnh khắc tình tứ trước ống kính. Từ một bức ảnh đẹp, một trend trên mạng xã hội, một buổi chơi thể thao đến hành trình thi khiêu vũ kéo dài nhiều tháng, hai người đang cho thấy cách họ bước vào thế giới của đối phương bằng những việc rất nhỏ.