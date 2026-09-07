8 thế hệ Galaxy Z Fold là đủ để chứng minh vị thế tiên phong của Samsung

Hình ảnh một người rút máy trong túi áo ra rồi mở thành màn hình gần bằng máy tính bảng để đọc lại bản hợp đồng giờ quen mắt. Bảy năm trước, cùng động tác đó đủ khiến cả quán cà phê chú ý. Sự bình thường hóa ấy mới là thành tựu khó giành lấy nhất của phân khúc gập, khó hơn mọi kỷ lục về độ mỏng, bởi nó đòi hỏi người mua chuyển từ trạng thái tò mò sang coi thiết bị gập là lựa chọn mặc định cho công việc hàng ngày.

Bảy năm đi trước và những bài toán chỉ người đầu tiên phải giải

Galaxy Fold ra mắt năm 2019, ở thời điểm chưa có tiền lệ nào để tham chiếu. Toàn bộ bài toán của một loại sản phẩm chưa từng tồn tại đều đặt lên bàn Samsung trước tiên, từ cách khép kín cơ cấu bản lề, cách bảo vệ một tấm nền phải uốn cong hàng chục nghìn lần, cho tới việc kéo thân máy mỏng lại sau khi đã cộng thêm một lớp màn hình. Không hãng nào khác phải giải những bài toán đó vào lúc ấy, vì chưa hãng nào bán ra sản phẩm tương tự.

Mỗi thế hệ sau đó giải xong thêm một tầng cao hơn. Bản lề khép kín hoàn toàn, lớp bảo vệ màn hình chuyển vào bên trong kết cấu, khả năng chống bụi và chống nước được đưa vào một thiết bị vốn có bộ phận chuyển động. Đến thế hệ thứ 8, Galaxy Z Fold8 nặng 201g còn Galaxy Z Fold8 Ultra chỉ dày 4,1mm khi mở, tức thiết bị gập đã thôi bắt người dùng đánh đổi về kích thước để lấy màn hình lớn.

Thiết kế mỏng nhẹ của các điện thoại gập Samsung ở thế hệ thứ 8

Chuỗi cải tiến này không hình thành trong phòng thí nghiệm, mà từ hàng triệu thiết bị đang chạy ngoài thị trường, từ cách người dùng thật mở gập máy theo những kiểu mà không kịch bản kiểm thử nào lường trước được. Một hãng mới bước vào phân khúc có thể mua được thiết kế bản lề tốt, nhưng không mua được 7 năm dữ liệu vận hành thực tế.

Hãng làm ra tấm nền mới dám đứng ra bảo hành tấm nền

Tấm nền gập vừa là linh kiện đắt nhất trong một chiếc điện thoại gập, vừa là bộ phận người dùng lo hỏng nhất. Samsung Display, đơn vị sản xuất tấm nền cho dòng Galaxy Z, đồng thời là nơi cung cấp tấm nền gập cho nhiều hãng khác trong ngành. Samsung vì thế nắm chính xác tỉ lệ lỗi, tuổi thọ thực tế và giới hạn vật lý của linh kiện mà hãng đang bán cho người dùng.

Lợi thế đó chuyển thành cam kết cụ thể. Trong chương trình đặt trước thế hệ Galaxy Z Fold8, người mua nhận gói thay màn hình trị giá 15 triệu đồng, áp dụng một lần trong 2 năm kể từ khi kích hoạt máy. Một cam kết ở mức đó chỉ đưa ra được khi nhà sản xuất tự tin vào dữ liệu độ bền của chính mình.

Đây là chỗ khả năng tự chủ linh kiện chuyển hóa thành thứ người dùng cảm nhận được. Hãng phải mua tấm nền từ bên thứ ba sẽ khó đưa ra chính sách tương đương, vì chi phí thay thế nằm ngoài tầm kiểm soát. Rào cản tâm lý lớn nhất của phân khúc gập được gỡ bỏ bằng việc nhà sản xuất nhận phần rủi ro về mình.

Sau nỗi lo hỏng hóc là câu hỏi mở ra để làm gì

Khi người dùng thôi lo màn hình hỏng , câu hỏi còn lại là một tấm nền lớn thực sự mang lại điều gì mà máy thanh thẳng không có. Câu trả lời nằm ở phần mềm, và cũng là phần Samsung tích lũy lâu nhất. Giao diện One UI cho màn hình gập đã đi qua 8 thế hệ chỉnh sửa dựa trên hành vi người dùng thật, thay vì được thiết kế một lần rồi giữ nguyên.

Trên Galaxy Z Fold8 Ultra, màn hình mở chia thành hai vùng làm việc 6,5 inch, đủ để chạy song song hai ứng dụng ở kích thước gần bằng một chiếc điện thoại thông thường. Tính năng Now Nudge đưa gợi ý theo ngữ cảnh vào ngay cửa sổ đang mở, cho phép đặt lời nhắc hoặc ghim địa điểm mà không phải rời việc đang làm. Trên Galaxy Z Flip8, cùng lớp AI đó thu vào màn hình phụ FlexWindow dưới dạng Now Brief, tóm tắt thông tin cần biết ngay khi người dùng liếc nhìn máy.

Màn hình mở chạy song song các ứng dụng trên Galaxy Fold8

Không thể thiết kế đúng những thứ này ngay từ bản vẽ, vì cách bố trí phụ thuộc vào việc người dùng mở máy ra để làm gì. Hãng chưa từng bán máy gập ở quy mô lớn thì chưa có dữ liệu để trả lời, và phần mềm sẽ dừng ở mức phóng to giao diện của điện thoại thanh thẳng.

Ba lớp lợi thế này nối vào nhau thành một vòng khép kín. Kinh nghiệm 8 thế hệ cho Samsung biết cần sửa gì, năng lực tự sản xuất linh kiện cho phép hãng sửa được và dám bảo hành phần mình sửa, còn phần mềm biến tấm nền lớn thành lý do để người dùng trả thêm tiền.

Thị trường điện thoại gập năm 2026 đông đúc hơn bao giờ hết, nhưng những hãng vừa bước vào đều đang bán hàng cho một nhóm khách hàng đã hết nghi ngờ về nguyên lý sản phẩm, và phần nghi ngờ ấy do Samsung gỡ bỏ suốt 7 năm trước đó. Vị trí tiên phong của hãng này sẽ được quyết định lại trong khoảng hai năm tới, khi thị trường biết tấm nền của các đối thủ còn non trẻ thực sự có thể gánh chịu được bao lâu ngoài đời thực.