Tình hình hiện tại của HLV Park Hang Seo

Ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên tại Thai League 2 mùa giải 2026/27, HLV Park Hang Seo đã để lại dấu ấn khi giúp Kanchanaburi Power FC tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng trước PT Satun.

Thi đấu trên sân khách ở vòng mở màn, Kanchanaburi Power FC giành chiến thắng 4-2 sau khi trải qua thời điểm không thuận lợi. Kết quả này giúp đội bóng tạm đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sau lượt trận đầu tiên, đồng thời tạo khởi đầu thuận lợi cho mục tiêu trở lại Thai League 1.

Điều khiến người hâm mộ Thái Lan chú ý không chỉ là số bàn thắng mà còn nằm ở cách Kanchanaburi Power FC thay đổi thế trận. Sau khi gặp khó khăn trong thời gian đầu, đội bóng của HLV Park Hang Seo chơi chủ động hơn, duy trì cường độ cao và liên tục gây sức ép lên đối thủ.

Màn trình diễn này nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực trên mạng xã hội Thái Lan. Một số CĐV đặc biệt đánh giá cao khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Có ý kiến nhận xét HLV Park Hang Seo đã thể hiện đúng “đẳng cấp của một HLV châu Á” khi đưa ra những thay đổi hợp lý để giúp đội bóng xoay chuyển cục diện.

Bên cạnh chiến thuật, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Kanchanaburi Power FC cũng được người hâm mộ đánh giá cao. Nhiều bình luận cho rằng chiến thắng không đến từ may mắn mà là thành quả của khả năng di chuyển liên tục, tranh chấp quyết liệt và sự hỗ trợ giữa các vị trí. Một số CĐV thậm chí tin rằng nếu duy trì được nền tảng thể lực cùng lối chơi tổ chức tốt, Kanchanaburi Power FC có thể trở thành ứng viên đáng chú ý cho cuộc đua vô địch Thai League 2.

Trước mùa giải, phương pháp huấn luyện của HLV Park Hang Seo từng gây ra những ý kiến trái chiều tại Thái Lan. Chiến lược gia người Hàn Quốc đặc biệt đề cao tính kỷ luật, thể lực và cường độ vận động, khiến một bộ phận lo ngại các cầu thủ địa phương cần thời gian để thích nghi. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến ủng hộ cách tiếp cận này và cho rằng đó là những yếu tố bóng đá Thái Lan cần cải thiện.

Chiến thắng trước PT Satun đang phần nào củng cố niềm tin vào lựa chọn của Kanchanaburi Power FC. Đội bóng này đặt tham vọng trở lại Thai League 1 chỉ sau một mùa giải, và sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ tạo ra khác biệt trong cuộc đua.

(Tổng hợp)