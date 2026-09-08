Những ngày qua, Nguyễn Trọng Đại trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm sau một dòng trạng thái ngắn trên Facebook cá nhân: “Mọi người ơi, ai có công việc gì tốt dễ làm không cho em xin tham khảo giúp em với ạ!”.

Bài đăng được Trọng Đại chia sẻ tối 6/9, nhanh chóng nhận nhiều lời hỏi thăm, động viên và cả những lời giới thiệu công việc từ bạn bè, người hâm mộ. Ở thời điểm mùa giải mới đã bắt đầu, tiền vệ sinh năm 1997 chưa có bến đỗ chuyên nghiệp mới.

Sau sự chú ý dành cho bài đăng tìm việc, Trọng Đại tiếp tục viết một tâm sự dài, lần đầu kể khá chi tiết về hành trình từ những ngày đầu theo đuổi bóng đá cho tới hoàn cảnh hiện tại.

“Từ hôm qua đến giờ, em Đại nhận được rất nhiều sự quan tâm, động viên và cả những câu hỏi của mọi người. Em Đại thật sự rất xúc động, vì đã có lúc em nghĩ rằng mình bị cả thế giới bỏ lại phía sau rồi”, Trọng Đại viết trên Facebook cá nhân.

Trọng Đại chia sẻ trên trang cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Theo lời cầu thủ 29 tuổi, khó khăn dồn đến khi anh gặp chấn thương, chưa có công việc, trong túi có lúc “chỉ còn vài chục nghìn”. Cùng thời điểm, anh cho biết nhận tin mẹ mắc bệnh. Trọng Đại thừa nhận đây là một trong những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời mình.

Dẫu vậy, điều cựu cầu thủ Viettel nhấn mạnh là anh không muốn nhận tiền từ mọi người.

“Mong mọi người giúp đỡ và cho mình cơ hội làm việc, đừng cho mình tiền”, Trọng Đại chia sẻ. Anh cho biết muốn lao động để tự lo cho cuộc sống, đồng thời khẳng định sẽ chứng minh sự thay đổi bằng “từng ngày sống tử tế và nỗ lực của mình”.

Hoàn cảnh hiện tại tạo nên sự tương phản lớn nếu đặt cạnh hành trình của Trọng Đại hơn một thập kỷ trước - khi anh từng được xem là một trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam.

Từng là niềm tự hào của gia đình, dự U20 World Cup và Thường Châu

Nguyễn Trọng Đại sinh năm 1997, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Viettel. Theo lời kể của chính anh, gia đình không khá giả nhưng bố mẹ vẫn cố gắng để con trai theo đuổi bóng đá sau khi anh sớm bộc lộ năng khiếu.

Năm 11 tuổi, Trọng Đại bắt đầu rời nhà theo bóng đá; một năm sau anh được tuyển vào trung tâm đào tạo trẻ Viettel. Những năm tiếp theo gần như chỉ xoay quanh sân cỏ với các cấp độ U13, U15, U17, U19 rồi U21.

“Tuổi trẻ của mình gần như chỉ có bóng đá”, Trọng Đại nhìn lại.

Sự tiến bộ nhanh chóng giúp cầu thủ cao 1,84 m từng mang băng đội trưởng U19 Việt Nam. Tại VCK U19 châu Á 2016, VFF ghi nhận Trọng Đại là đội trưởng trong trận U19 Việt Nam hòa UAE 1-1. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn sau đó làm nên lịch sử khi giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup 2017.

Chia sẻ của Trọng Đại

Trọng Đại có mặt trong đội hình U20 Việt Nam đến Hàn Quốc dự World Cup, cùng thế hệ với Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng... Anh sau đó tiếp tục góp mặt trong danh sách U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, dù không được sử dụng tại giải.

Ở cấp CLB, Trọng Đại cũng từng trải qua một cột mốc đáng nhớ khi cùng Viettel vô địch V.League 2020. Đáng chú ý, chính anh ghi bàn duy nhất giúp Viettel thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 trong giai đoạn quyết định của cuộc đua vô địch. VPF xác nhận Viettel sau đó đăng quang V.League mùa giải này.

Đó là quãng thời gian Trọng Đại tự mô tả mình từng “có tất cả mọi thứ trong tay”: nhà, xe, tiền bạc, các mối quan hệ và sự nổi tiếng.

“Có thể nói tôi đã chạm đến đỉnh cao của cuộc đời”, anh viết.

"Nếu không giữ được kỷ luật, ngày mai tất cả đều có thể biến mất"

Nhìn lại những năm tháng ấy ở tuổi 29, Trọng Đại không né tránh những sai lầm của bản thân.

Anh cho rằng danh vọng, tiền bạc và các mối quan hệ đến quá nhanh khi mình còn rất trẻ, trong khi bản thân chưa đủ trưởng thành. Có thời điểm, cầu thủ này từng nghĩ rằng chỉ cần đá bóng tốt thì cuộc sống sẽ mãi ổn.

“Người ta có thể tung hô mình hôm nay, nhưng nếu mình không giữ được kỷ luật, ngày mai tất cả đều có thể biến mất”, Trọng Đại viết.

Sự nghiệp của tiền vệ từng được kỳ vọng sau đó không diễn ra như những năm đầu. Rời Viettel, anh lần lượt khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng rồi Long An. Nam Định thanh lý hợp đồng với Trọng Đại vào năm 2023; trước đó anh cũng chia tay Viettel và sau đó không được Hà Tĩnh gia hạn.

Mùa gần nhất, Trọng Đại vẫn thi đấu cho Long An tại giải hạng Nhất quốc gia 2025/26. Theo dữ liệu VPF, anh ra sân 13 trận, ghi 1 bàn, bên cạnh 2 lần xuất hiện tại Cúp Quốc gia. Nhưng khi mùa bóng mới bắt đầu, cầu thủ từng bước ra sân chơi World Cup trẻ chưa tìm được bến đỗ tiếp theo.

Có thể thấy, từ một cậu bé rời nhà theo bóng đá, từng được gọi là tài năng của một thế hệ, đến lúc phải công khai hỏi tìm việc ở tuổi 29, Trọng Đại thừa nhận bản thân đã đánh mất nhiều thứ. Lần này, điều anh mong muốn không phải một khoản tiền hỗ trợ, mà là một cơ hội để tự bắt đầu lại.