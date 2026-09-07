Trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo hé lộ sự thật về Trọng Đại - lứa U23 Thường Châu

Những ngày qua, thông tin cựu tiền vệ U23 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại chủ động đăng tải bài viết tìm kiếm công việc mới trên mạng xã hội Facebook sau khi không có đội bóng chuyên nghiệp nào nhận đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận cùng cộng đồng bóng đá Việt Nam. Dưới bài đăng, nhiều đồng đội, người hâm mộ và các đồng nghiệp cũ đã để lại những lời nhắn nhủ, động viên tới tiền vệ sinh năm 1997.

Đáng chú ý, trợ lý ngôn ngữ Vũ Anh Thắng - người từng gắn bó và đồng hành cùng HLV Park Hang-seo ở các cấp độ Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam đã chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ về tài năng thiên bẩm của Trọng Đại trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 30 vào năm 2019:

"Anh nhớ hôm ấy là 1 buổi tập của U23 Việt Nam trước khi đi SEA Games 30 cuối năm 2019. Đội tập sút xa cuối buổi, em (nói với Trọng Đại) luôn đứng xa nhất tầm 30m. Bùm cái, Bùi Tiến Dũng vào lưới nhặt, xong Đại quay ra cười bảo anh là em sút quả y thế chân trái cho anh xem nhé, bùm phát, dội xà. Anh há mồm ko nói đc câu nào luôn. Đại tài năng lắm em ạ. Dù ở đâu hay làm gì, cố gắng làm và sống cho tốt nhé em trai".

Đình Trọng từng khoác áo U23 Việt Nam (Ảnh: Sport5)

Bình luận của trợ lý Vũ Anh Thắng không chỉ khắc họa khả năng xử lý bóng tự nhiên, tư duy chơi bóng hiện đại cùng sự tự tin hiếm có của cựu đội trưởng U19 Việt Nam, mà còn thể hiện sự tiếc nuối lẫn kỳ vọng dành cho một tài năng từng cùng U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup 2017 và giành Á quân U23 châu Á 2018 tại Thường Châu.

Đáp lại tình cảm và lời động viên chân thành từ người anh từng sát cánh ở đội tuyển, Nguyễn Trọng Đại thể hiện quyết tâm làm lại sự nghiệp:

"Em đang làm lại anh ơi, chỉ lo em không cố gắng thôi, em làm lại là ổn anh ạ".

Sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Long An ở giải Hạng Nhất Quốc gia, Trọng Đại hiện đang cân nhắc chuyển hướng thi đấu ở sân chơi bóng đá 7 người phong trào để duy trì phong độ và tìm kiếm những cơ hội mới trong tương lai. Sự đón nhận tích cực cùng tinh thần quyết tâm của Trọng Đại đang nhận được nhiều sự chia sẻ, đồng cảm từ giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Nguyễn Trọng Đại sinh năm 1997 tại Hải Dương (hiện tại là Hải Phòng), tiền vệ sở hữu chiều cao 1,84 m này từng mang đầy đủ tố chất của một ngôi sao bóng đá hiện đại: tư duy chơi bóng thông minh, khả năng thu hồi bóng thanh thoát và bọc lót xuất sắc ở cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm. Đeo tấm băng thủ quân lứa U19 Việt Nam (thế hệ hội tụ những Quang Hải, Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng), Trọng Đại khi ấy được HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá là gương mặt toàn diện và mang tố chất thủ lĩnh bậc nhất. Anh tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi dẫn dắt đồng đội giành tấm vé lịch sử tham dự VCK FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc, đồng thời góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam làm nên kỳ tích "Tuyết trắng Thường Châu" năm 2018. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh là nhân tố quan trọng cùng Thể Công - Viettel thăng hạng và bước lên đỉnh cao vô địch V.League 2020.



