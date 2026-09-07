Tài sản 50 tỷ ở Việt Nam của Tuấn Hưng

Năm 2022, Tuấn Hưng gây chú ý khi xác nhận mua một căn biệt thự sát biển An Bàng, Hội An, để dành tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Giá trị căn nhà được thông tin lên tới 50 tỷ đồng. Sau vài năm, khi nam ca sĩ đưa vợ và ba con sang Mỹ sinh sống, căn biệt thự ven biển này trở thành một trong những tài sản đáng chú ý của gia đình anh tại Việt Nam.

Được biết, với mong muốn có một nơi nghỉ dưỡng để cả gia đình, đặc biệt là bố mẹ hai bên và các con, có thể cùng nhau tận hưởng những chuyến đi biển, Tuấn Hưng đã quyết định bán chiếc ô tô hạng sang từng yêu thích để dồn tiền cho căn nhà ở Hội An.

Biệt thự của vợ chồng Tuấn Hưng ở Hội An

Điểm nổi bật của bất động sản này nằm ở vị trí sát biển. Những hình ảnh từng được công bố cho thấy căn villa sở hữu tầm nhìn rộng hướng ra biển An Bàng, không gian mở, nhiều cây xanh và thiết kế kết hợp nét hiện đại với cảm hứng kiến trúc Hội An. Biệt thự có hai tầng, hồ bơi riêng và các không gian sinh hoạt được bố trí để tận dụng tối đa tầm nhìn biển.

Đáng chú ý, Tuấn Hưng từng gọi đây là "ngôi nhà hạnh phúc" của hai vợ chồng. Với anh, giá trị của căn biệt thự không chỉ nằm ở con số hàng chục tỷ đồng mà còn ở ý nghĩa tạo ra một nơi để gia đình nhiều thế hệ có thể nghỉ ngơi, vui chơi cùng nhau.

Bước sang năm 2026, cuộc sống của Tuấn Hưng có sự thay đổi đáng kể. Nam ca sĩ đã đưa 3 con sang Mỹ để trải nghiệm môi trường học tập và rèn luyện tính tự lập. Anh ký hợp đồng với công ty giải trí của bầu show Thomas Tâm, ông xã ca sĩ Hồng Ngọc, để phát triển công việc tại thị trường hải ngoại.

Tuấn Hưng cho biết ban đầu Hương Baby khá quyết liệt phản đối việc thay đổi môi trường sống vì công việc kinh doanh tại Việt Nam đang thuận lợi. Tuy nhiên, sau thời gian thuyết phục, gia đình quyết định cùng các con trải nghiệm cuộc sống mới.

Tuấn Hưng hiện đang ở Mỹ cũng vợ con

Hiện tại, các con của Tuấn Hưng đã bắt đầu năm học tại Mỹ. Gia đình sống trong một căn nhà do công ty quản lý thuê ở California. Những ngày không đi diễn, nam ca sĩ chủ động dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đưa con đến trường rồi dành thời gian cho việc sáng tác, học thanh nhạc hoặc thu âm.

Đây cũng là một thay đổi khá lớn với Tuấn Hưng. Nam ca sĩ cho biết anh chấp nhận tạm gác cuộc sống sung túc với nhiều người hỗ trợ ở Việt Nam để cùng các con trải nghiệm một nếp sống chủ động hơn. Anh muốn các con tự làm những việc nhỏ như dọn nhà, rửa bát, lau bàn, qua đó hình thành tính tự lập.

Trong khi đó, Hương Baby vẫn thường xuyên về Việt Nam để giải quyết công việc kinh doanh và các dự án của gia đình. Khi các con ổn định hơn, Tuấn Hưng dự kiến đi lại giữa Việt Nam và Mỹ để cân bằng công việc với gia đình.