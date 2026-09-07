Trâm Anh - bạn gái Trương Thế Vinh phản hồi thông tin sắp cưới

Sau loạt động thái công khai chuyện tình cảm với Trương Thế Vinh, Trâm Anh tiếp tục nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Từ một đôi kín tiếng, Trâm Anh nay liên tục phát tín hiệu liên quan đến Trương Thế Vinh. Netizen cho rằng mối quan hệ này có lẽ đã bước sang một cột mốc mới.

Mới đây, nữ diễn viên có phản hồi đáng chú ý khi được một người quen hỏi thẳng về chuyện kết hôn. Cụ thể, bên dưới bài đăng công khai 6 năm yêu nhau của Trâm Anh, một cư dân mạng đã hỏi thăm: "Lấy chồng chưa em”, Trâm Anh đã trực tiếp trả lời: “Dạ chưa chị ơi".

Trâm Anh lên tiếng nghi vấn sắp lấy chồng

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn, Trâm Anh cho biết hiện tại cô chưa có kế hoạch kết hôn, qua đó phần nào phủ nhận những đồn đoán cho rằng cô và Trương Thế Vinh đã chuẩn bị về chung một nhà. Động thái này nhanh chóng được chú ý trong thời gian gần đây, chuyện tình cảm của Trâm Anh và Trương Thế Vinh liên tục trở thành tâm điểm. Sau nhiều năm vướng nghi vấn hẹn hò, cả hai gần đây có những dấu hiệu cởi mở hơn trong việc thể hiện mối quan hệ. Chuyện khi nào Trâm Anh - Trương Thế Vinh về chung một nhà có lẽ vẫn phải chờ người trong cuộc lên tiếng.

Sau 6 năm kín tiếng, Trâm Anh nay thoải mái hơn khi chia sẻ về mối quan hệ với Trương Thế Vinh

Mối quan hệ Trâm Anh và Trương Thế Vinh

Trương Thế Vinh là gương mặt đa năng của Vbiz. Xuất phát điểm là ca sĩ, nam nghệ sĩ dần ghi dấu khi lấn sân sang diễn xuất và gameshow, góp mặt trong nhiều chương trình quen thuộc như 7 Nụ Cười Xuân, Chạy Đi Chờ Chi Việt Nam, Sao Nhập Ngũ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai... Thế nhưng trái ngược với hình ảnh sôi nổi trên màn ảnh, Trương Thế Vinh lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Năm 2014, nam nghệ sĩ từng công khai hẹn hò một nữ cơ trưởng và lên kế hoạch kết hôn vào năm 2016. Cả hai thậm chí đã đặt tiệc, thông báo với bạn bè nhưng bất ngờ hủy hôn ngay sát ngày cưới. Sau đổ vỡ, Trương Thế Vinh gần như hạn chế chia sẻ về chuyện riêng tư và cũng hiếm khi để công chúng biết về những mối quan hệ tình cảm của mình.

Trương Thế Vinh kín đáo hơn trong chuyện đời tư sau 1 lần bị huỷ hôn

Trong khi đó, Trâm Anh là nữ diễn viên được chú ý qua một số dự án phim truyền hình, trong đó có Cây Táo Nở Hoa. Những năm gần đây, cô tiếp tục tạo dấu ấn với các dự án điện ảnh như Tử Chiến Trên Không, Hoàng Hậu Cuối Cùng, được kỳ vọng trở thành một trong những “ngọc nữ” thế hệ mới của màn ảnh Việt. Song song với diễn xuất, Trâm Anh còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô từng là học trò của Minh Hằng tại The Face Vietnam 2018, sau đó tham gia Face of Asia trong khuôn khổ Asia Model Festival 2019.

Trâm Anh sở hữu nhan sắc xinh xắn, tham gia nhiều dự án trăm tỷ

Mối quan hệ giữa Trâm Anh và Trương Thế Vinh bắt đầu được cư dân mạng chú ý từ năm 2021, sau khi cả hai cùng hợp tác trong Cây Táo Nở Hoa. Thời điểm đó, “thám tử mạng” liên tục soi ra những chi tiết trùng hợp giữa hai người, từ việc thường xuyên tương tác, xuất hiện cùng nhóm bạn cho đến hình ảnh một chú cún cưng được cho là giống nhau trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Dù liên tục bị đặt nghi vấn, cả hai vẫn không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Trương Thế Vinh vốn kín tiếng về đời tư, trong khi Trâm Anh cũng nhiều lần giữ im lặng trước những đồn đoán. Càng không có câu trả lời rõ ràng, dân tình lại càng tò mò và tiếp tục “đào” thêm những dấu hiệu được cho là liên quan đến mối quan hệ của cả hai.

Đặc biệt, những động thái gần đây của Trâm Anh liên tục trở thành “manh mối” để netizen nối lại các mảnh ghép. Trong một bài đăng, nữ diễn viên bất ngờ chia sẻ hình ảnh chiếc bánh kèm dòng chữ: “Số 6 trùng với thần số học của tui. Con số thiên về gia đình - together”. Đáng chú ý, Trâm Anh còn chèn hình một chú gấu vào bức ảnh. Chi tiết này lập tức lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng bởi trước đó, hình ảnh chú gấu từng được sử dụng như một cách để che mặt Trương Thế Vinh trong những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội.