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NSƯT Cát Tường đăng ảnh bên Trung Dũng: Chuẩn bị cho một "kế hoạch" mới nhé anh!

| | Lifestyle

Động thái của NSƯT Cát Tường nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Mới đây, Cát Tường đăng tải 2 bức ảnh thân thiết bên diễn viên Trung Dũng trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy úp mở: "Thứ 2 đầu tuần .. chuẩn bị cho một "kế hoạch" mới nhé anh! Thành công nhé! Hy vọng là quý khán giả sẽ thích sự phối hợp này!".

Động thái của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Việc Cát Tường nhắc đến một "kế hoạch" mới cùng Trung Dũng khiến nhiều khán giả tò mò, đồng thời thích thú "đẩy thuyền" hai nghệ sĩ.

Bên dưới bài đăng, một số khán giả để lại những bình luận như: "Mình thích anh Trung Dũng với Cát Tường là vợ chồng lắm luôn"; "Chúc 2 bạn luôn thành công trong sự nghiệp và phát triển tình cảm, mong 2 bạn hạnh phúc"; "Rất tuyệt vời và trân quý hai người"... Bên cạnh những lời chúc và màn "đẩy thuyền", cũng có người bán tín bán nghi trước sự thân thiết của cả hai: "Như thiệt nhỉ".

NSƯT Cát Tường đăng ảnh thân thiết bên Trung Dũng: Chuẩn bị cho một "kế hoạch" mới nhé anh! - Ảnh 1.

NSƯT Cát Tường và diễn viên Trung Dũng có mối quan hệ thân thiết kéo dài hơn 30 năm. Cả hai cùng quê Vĩnh Long, từng là bạn học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và sau này nhiều lần đồng hành trong các dự án nghệ thuật. Hai nghệ sĩ được nhắc đến như những người bạn thân, tri kỷ, luôn dành cho nhau sự thấu hiểu và gắn bó đặc biệt.

Cát Tường và Trung Dũng cũng nhiều lần tạo sự chú ý khi kết hợp trên màn ảnh và sân khấu. Năm 2020, Trung Dũng từng gây xôn xao khi dành cho Cát Tường một nụ hôn trong chương trình Tình Bolero 2020. Đến Hạnh phúc bị đánh cắp, cả hai tiếp tục vào vai một cặp vợ chồng. Ngoài đời, Cát Tường cũng thoải mái gọi Trung Dũng là "ông xã", càng khiến khán giả thích thú và nhiều lần "đẩy thuyền" hai người.

Dù thường xuyên có những màn tương tác thân mật và được khán giả nhiệt tình ghép đôi, Cát Tường và Trung Dũng vẫn được biết đến với mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và tri kỷ lâu năm.

Theo A Ly

Thanh Niên Việt

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