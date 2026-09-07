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Lý Nhã Kỳ ẩn ý sắp tổ chức đám cưới trong biệt thự xa hoa như cung điện?

| | Lifestyle

Động thái của Lý Nhã Kỳ thu hút sự chú ý.

Mới đây, Lý Nhã Kỳ khiến mạng xã hội xôn xao khi chia sẻ một đoạn clip cô đứng giữa bối cảnh đặc biệt. Trong clip, cô đứng giữa khung cảnh được bài trí sang trọng, phía sau nổi bật hình ảnh một cặp đôi trong hôn lễ, với không gian mang dáng dấp một biệt thự hay tòa lâu đài cổ điển, lộng lẫy.

Clip Lý Nhã Kỳ chia sẻ trên trang cá nhân khiến dân mạng xôn xao

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều khán giả không khỏi tò mò. Không ít người suy đoán liệu Lý Nhã Kỳ đang khéo léo "bật mí" về một sự kiện trọng đại của chính mình, thậm chí cho rằng người đẹp có thể đang chuẩn bị tổ chức đám cưới với một bạn trai vẫn được cô giữ kín danh tính.

Sự tò mò này không phải không có cơ sở. Hồi tháng 7/2026, trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Lý Nhã Kỳ lần đầu úp mở về một "chương mới" trong cuộc đời. Cô chia sẻ: "Có lẽ mọi người sẽ sớm nhận được một tin vui", đồng thời hy vọng năm nay trở thành cột mốc đặc biệt không chỉ trong công việc mà còn ở cuộc sống cá nhân.

Trước đó, Lý Nhã Kỳ cũng từng khiến dư luận chú ý khi đăng dòng trạng thái nhắc đến chuyện cưới trong năm nay và gắn hashtag "Happy Wedding". Động thái này lập tức làm dấy lên những suy đoán rằng nữ diễn viên có thể chuẩn bị công bố một bước tiến mới trong chuyện tình cảm.

Cuộc sống riêng của Lý Nhã Kỳ luôn thu hút sự chú ý

Chuyện tình cảm của Lý Nhã Kỳ vốn được cô giữ khá kín. Năm 2019, người đẹp xác nhận chia tay bạn trai sau 9 năm gắn bó. Sau mối tình này, cô nhiều lần chia sẻ về cuộc sống độc thân và quan niệm tình yêu.

Ở tuổi 44, người đẹp cũng có xu hướng giảm xuất hiện tại các sự kiện giải trí để tập trung cho những dự án riêng. Cô đang hướng đến cuộc sống nhẹ nhàng, dành nhiều sự quan tâm hơn cho công việc và những kế hoạch cá nhân.

Theo PV

Phụ Nữ Mới

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