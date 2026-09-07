Diễn viên Minh Tiệp nhập viện

Trên trang cá nhân, người đẹp Thùy Dương - bà xã Minh Tiệp thông báo tình hình sức khỏe của chồng. Cô viết: "Có được chiếc Cup thì nhập viện từ Đà Nẵng về đến Hà Nội luôn. Combo vừa sốt virut vừa Cúm A ạ".

Theo chia sẻ của Thùy Dương, Minh Tiệp có thời điểm sốt tới 40 độ. Sau khi được thăm khám và điều trị tại Đà Nẵng, nam diễn viên được chuyển về Hà Nội. Bà xã anh gửi lời cảm ơn tới Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Thu Cúc Hà Nội vì đã kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ nam diễn viên.

Minh Tiệp phải nhập viện vì sốt virus và cúm A

Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, gia đình Minh Tiệp còn nhận được sự hỗ trợ của các tiếp viên Vietnam Airlines. Thùy Dương viết lời cảm ơn: "Cảm ơn các bạn tiếp viên Vietnam Airline đã hỗ trợ nhiệt tình để heo còi chuyển viện suôn sẻ".

Vốn thường xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, vui vẻ, Minh Tiệp được bà xã gọi bằng biệt danh thân mật "heo còi". Thùy Dương cũng hài hước viết: "Heo còi đã không ốm thì thôi mà ốm thì ra ốm. Thương ghê. Sớm về nhé heo còi". Qua những dòng chia sẻ, có thể thấy gia đình đang rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của nam diễn viên.

Thùy Dương đồng thời nhắc những người từng tiếp xúc gần với chồng trong thời gian qua nên chủ động kiểm tra sức khỏe: "Có ai mà lỡ ngồi gần chồng mình ăn uống hay đánh bóng cùng thì đi test nha ạ!".

Minh Tiệp bên vợ và con gái

Minh Tiệp được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình, đặc biệt là Lập trình cho trái tim. Những năm gần đây, anh ít xuất hiện trên màn ảnh hơn trước để tập trung cho công việc quản lý, đào tạo và các hoạt động khác.

Minh Tiệp hiện đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung Tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du Lịch Việt Nam, đồng thời tham gia kinh doanh và các hoạt động xã hội.

Ở tuổi U50, nam diễn viên cũng có cuộc sống gia đình viên mãn, đáng ngưỡng mộ. Anh kết hôn với Phạm Thùy Dương vào năm 2011. Bà xã Minh Tiệp từng lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010 và kém chồng 13 tuổi. Sau khi kết hôn, Thùy Dương gần như rút khỏi showbiz, dành nhiều thời gian chăm sóc con gái, vun vén tổ ấm gia đình.