Chỉ cần mỹ nam này chịu thì Lan Ngọc sẵn lòng cưới luôn: Gương mặt đúng chuẩn tuyệt tác, tìm không ra điểm trừ

Ninh Dương Lan Ngọc từ trước đến nay luôn được yêu mến và được khán giả ưu ái gọi là "ngọc nữ" hàng đầu Vbiz nhờ tài năng lẫn nhan sắc rạng rỡ. Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và thường xuyên được các đồng nghiệp không tiếc lời khen ngợi, Lan Ngọc luôn biết cách giữ chừng mực. Cô thân thiết với bạn diễn, anh chị em trong nghề nhưng hiếm khi chủ động bày tỏ tình cảm một cách công khai hay quá đà trên truyền thông.

Thế nên, cuộc phỏng vấn trong buổi họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc vào năm 2019 của Ninh Dương Lan Ngọc đã trở thành một ngoại lệ khiến người hâm mộ nhớ mãi. Bấy giờ, khi phóng viên hỏi rằng cuối năm có rất nhiều nghệ sĩ rục rịch đám cưới và liệu cô đã có sự chuẩn bị nào cho chuyện tình cảm của mình chưa, Lan Ngọc đã không ngần ngại trả lời: "Nếu mà hôm nay Tiền chịu thì chắc là cuối năm đám cưới luôn".

Cô còn nói thêm rằng vì trong MV của mình có sự xuất hiện của Lê Xuân Tiền. Dù đây có thể là một câu nói vô tình hay hữu ý, lời bày tỏ công khai hiếm hoi này của Lan Ngọc dành cho chàng siêu mẫu kiêm diễn viên kém tuổi vẫn luôn là "chiếc hint" chất lượng khiến hội đẩy thuyền phát sốt.

Mối nhân duyên giữa Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền bắt đầu từ năm 2018, khi cả hai lần đầu hợp tác trong bộ phim điện ảnh ăn khách Gái Già Lắm Chiêu 2. Khi ấy, Lê Xuân Tiền vẫn là một gương mặt mới toanh của điện ảnh Việt nhưng nhanh chóng vụt sáng nhờ chiều cao nổi bật gần 1,85 m cùng gương mặt góc cạnh, lịch lãm. Đứng cạnh một Lan Ngọc ngọt ngào, trong trẻo, cả hai đã tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ, giúp bộ phim gặt hái thành công vang dội.

Sau đó, Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền tiếp tục đồng hành trong nhiều dự án và trở nên thân thiết ở ngoài đời. Cả hai thường xuất hiện chung tại các sự kiện lớn nhỏ hay tụ họp thân mật cùng hội bạn thân. Sự ủng hộ đối phương dù là âm thầm hay công khai trong suốt 8 năm qua khiến fan "đứng ngồi không yên". Cùng với đó là sự tương xứng tuyệt đối về mặt ngoại hình khi khán giả đều đồng loạt đồng ý rằng hiếm có cặp đôi nghệ sĩ nào đứng cạnh nhau lại tạo ra cảm giác hài hòa, mãn nhãn" đến như vậy. Đó là lý do fan luôn mong mỏi "chiếc thuyền" của cặp đôi Gái Già Lắm Chiêu 2 đến ngày "cập bến".

Lê Xuân Tiền sinh năm 1996, xuất thân là một vận động viên Taekwondo trước khi chính thức bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu và diễn viên. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m85, gương mặt góc cạnh nam tính cùng thân hình 6 múi vạm vỡ, anh nhanh chóng trở thành "chàng thơ" của nhiều nhà thiết kế tên tuổi.

Năm 2018, anh được chọn vào vai nam chính sánh đôi cùng Ninh Dương Lan Ngọc trong Gái Già Lắm Chiêu 2 và tiếp tục bùng nổ ở Gái Già Lắm Chiêu 3. Trong năm 2026,Lê Xuân Tiền viral hơn khi tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Cùng với tên tuổi, nhan sắc của nam diễn viên cũng khiến người hâm mộ "bấn loạn" vì đẹp không tì vết, từ đầu đến chân tìm mãi không ra điểm trừ.

Dù sau 8 năm được người hâm mộ nhiệt tình chèo lái, cả hai vẫn chưa một lần lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm. Song, mỗi khoảnh khắc tương tác tự nhiên, ngọt ngào của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn luôn khiến dân tình nuôi hy vọng về một cái kết viên mãn vào một ngày không xa.