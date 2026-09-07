MC Quyền Linh kêu oan

Mới đây, MC Quyền Linh có động thái lên tiếng trước loạt hình ảnh sử dụng hình ảnh của nam nghệ sĩ để quảng cáo, kinh doanh đèn năng lượng mặt trời trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ lại một bài viết cảnh báo về tình trạng giả mạo hình ảnh nghệ sĩ để bán hàng. Nam MC viết: "Mấy tháng nay mình bị oan mấy cái vụ đèn năng lượng này quá trời, mong cơ quan chức năng sớm xử lý. Mọi người cẩn thận nhé".

Kèm theo bài đăng, MC Quyền Linh chia sẻ những hình ảnh được cho là đang sử dụng trái phép hình ảnh của anh để quảng cáo các sản phẩm đèn năng lượng mặt trời. Trong những hình ảnh này, hình ảnh nam MC xuất hiện dày đặc bên cạnh các nội dung giới thiệu sản phẩm, thông tin về giá bán, bảo hành và những lời quảng cáo liên quan đến đèn năng lượng.

MC Quyền Linh cảnh báo khán giả về những thông tin quảng cáo không đúng sự thật

Nghệ sĩ Quyền Linh chia sẻ những hình ảnh sai sự thật đang lan truyền

Nam MC khẳng định mình đã bị oan trong suốt thời gian qua và cảnh báo mọi người cần cẩn trọng trước những thông tin sử dụng hình ảnh nghệ sĩ trên mạng xã hội. NS Quyền Linh đồng thời mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý tình trạng này.

Trước nghệ sĩ Quyền Linh, nhiều nghệ sĩ như Mỹ Tâm, Đức Phúc, Hoa hậu Đỗ Thị Hà,... cũng từng lên tiếng bức xúc khi phát hiện tên tuổi, hình ảnh của mình bị lợi dụng để quảng cáo sản phẩm hoặc phục vụ các hoạt động lừa đảo trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Quyền Linh mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý những tình trạng dùng hình ảnh nghệ sĩ để quảng cáo, kinh doanh sai sự thật

Nghệ sĩ Quyền Linh nổi tiếng từ thập niên 90 khi anh góp mặt trong nhiều bộ phim như Khát Vọng Sống, Hoa Trinh Nữ, Vườn Đào Năm Ấy, Đứa Con Rơi... Đặc biệt, giai đoạn 1999 - 2001 đánh dấu thời kỳ nam diễn viên hoạt động sôi nổi khi liên tục tham gia các dự án phim truyền hình dài tập. Tên tuổi nghệ sĩ Quyền Linh cũng được biết đến rộng rãi hơn qua bộ phim Đồng Tiền Xương Máu.

Tuy nhiên, chính vai trò người dẫn chương trình mới đưa Quyền Linh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Với Vượt Lên Chính Mình, nam MC tạo dựng hình ảnh một nghệ sĩ giản dị, gần gũi và giàu sự đồng cảm khi trực tiếp đồng hành cùng những người lao động nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Nghệ sĩ Quyền Linh được nhiều thế hệ khán giả biết đến qua phim ảnh và các chương trình cộng đồng

Ảnh: Tổng hợp