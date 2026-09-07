Hơn 500 người được huy động làm nhiệm vụ đặc biệt tại Khánh Hòa trong hơn 10 ngày

Tối 5/9, Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trở thành tâm điểm khi chung kết Miss World lần thứ 73 chính thức diễn ra. Đằng sau sân khấu rực rỡ, những màn trình diễn của 111 thí sinh và hàng nghìn khán giả là một quá trình chuẩn bị kéo dài nhiều ngày với hàng trăm con người làm việc liên tục.

Theo BTC, công tác thi công sân khấu bắt đầu từ ngày 20/8. Đến ngày 30/8, phần kết cấu cơ bản được hoàn thành. Từ ngày 31/8, ê-kíp bước vào giai đoạn lắp đặt, vận hành và kiểm tra toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Đáng chú ý, hơn 500 nhân sự đã làm việc liên tục, xuyên cả kỳ nghỉ lễ 2/9 để kịp hoàn thiện các hạng mục cho đêm chung kết.

Sân khấu dài hơn 110 m, hơn 500 người làm việc xuyên lễ

Quy mô sân khấu cũng là một trong những điểm đáng chú ý của sự kiện. Không gian trình diễn được dựng ngoài trời, bên bờ biển Nha Trang, với chiều dài hơn 110 m và chiều sâu khoảng 30-40 m.

Theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam, sân khấu được thiết kế mở rộng theo chiều ngang và chia thành nhiều lớp biểu diễn để đáp ứng cùng lúc những màn đồng diễn của 111 thí sinh, các phần xuất hiện cá nhân cũng như yêu cầu ghi hình quốc tế.

“Sân khấu chung kết Miss World là chương trình ngoài trời lớn nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp làm đạo diễn của tôi”, Hoàng Nhật Nam chia sẻ trước đêm thi.

Việc tổ chức một chương trình quy mô lớn ngoài trời cũng kéo theo nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Gió biển, độ ẩm và khả năng xuất hiện mưa có thể ảnh hưởng tới hệ thống điện, âm thanh, ánh sáng, màn hình cũng như mặt sàn dành cho thí sinh.

Từ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động trước đó tại Quảng Ninh và Hải Phòng, đội sản xuất phải chuẩn bị nhiều phương án kỹ thuật song song, liên tục cập nhật diễn biến thời tiết và rà soát lối di chuyển.

Sau chương trình Hello Vietnam - Hello World ngày 2/9, ê-kíp Việt Nam tiếp tục phối hợp với đội ngũ Miss World để điều chỉnh cách vận hành cho đêm chung kết. 111 thí sinh được chia thành từng nhóm để tập luyện, từ vị trí ra vào sân khấu, thời điểm đổi đội hình cho tới khoảng thời gian chuyển cảnh đều được tính toán trước khi ráp nối toàn bộ chương trình.

Hoàng Nhật Nam cho biết khối lượng công việc lớn khiến ông nhiều đêm mất ngủ. Tuy nhiên, việc nhìn thấy hàng trăm con người cùng nỗ lực ở từng khâu lại trở thành động lực để ê-kíp hoàn thành chương trình.

Không chỉ dựng sân khấu, nhiệm vụ còn là “kể chuyện Việt Nam”

Đằng sau quy mô kỹ thuật, mục tiêu lớn hơn của ê-kíp Việt Nam là đưa hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam vào đêm chung kết của cuộc thi sắc đẹp lâu đời.

Ngay ở phần mở màn, dấu ấn địa phương đã xuất hiện qua tiết mục múa Chăm với hình tượng nữ thần Po Nagar, kết hợp trang phục Chăm, hình ảnh kiến trúc tháp cùng hệ thống ánh sáng tông vàng, đỏ.

Xuyên suốt chương trình, hệ thống màn hình LED nhiều lớp tiếp tục tái hiện các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh và họa tiết truyền thống Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là màn trình diễn áo dài của toàn bộ 111 thí sinh trong phần công bố Top 40. Các thiết kế của Lê Doãn Hùng, Trần Thiện Khánh và Ngô Nhật Huy được kết hợp cùng nhiều sản phẩm thủ công, biểu tượng văn hóa như nón lá, quạt gỗ, gốm Bàu Trúc, hoa giấy Thanh Tiên và nụ sen.

Cách dàn dựng này giúp hình ảnh Việt Nam không chỉ xuất hiện trong một tiết mục riêng mà được cài xuyên suốt những thời điểm quan trọng của đêm thi.

Ở phần Dances of the World, 111 thí sinh cùng mang quốc kỳ của quốc gia và vùng lãnh thổ mình đại diện. Bảo Ngọc giương cao cờ Việt Nam trên sân khấu, trong khi phía dưới khoảng 10.000 khán giả hòa nhịp cổ vũ, nhiều người cùng vẫy cờ đỏ sao vàng.

Đại diện Việt Nam sau đó lọt Top 6. Đây là thành tích cao nhất của Việt Nam tại Miss World từ trước đến nay.

Hiệu ứng lan sang du lịch Khánh Hòa

Không chỉ diễn ra trong một đêm, hành trình Miss World tại Việt Nam trước đó đã đưa 111 thí sinh qua Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa.

Quảng Ninh mở đầu với không gian Hạ Long và đêm khai mạc. Hải Phòng tiếp nối với các hoạt động tại thành phố cảng và khu vực Đồ Sơn. Khánh Hòa là chặng cuối, nơi diễn ra các phần thi, hoạt động nhân ái, giao lưu văn hóa và đêm chung kết.

Các video nhìn lại hành trình tại ba địa phương cũng được đưa vào chương trình, qua đó tiếp tục giới thiệu cảnh quan, không gian tổ chức sự kiện và trải nghiệm của thí sinh tại Việt Nam.

Theo bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, trong hai ngày 4-5/9, địa phương đón khoảng 95.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 38.000 lượt khách quốc tế.

Bà Hằng đánh giá sự hiện diện của các hoa hậu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ góp phần đưa hình ảnh du lịch Khánh Hòa tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng quốc tế, đồng thời tạo tiền đề duy trì và mở rộng lượng khách trong thời gian tới.