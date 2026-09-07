Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam ra quốc tế chưa một lần lép vế, đời thường là "sách giáo khoa" mặc đẹp được chị em copy

Chi Pu từ lâu đã là một trong những mỹ nhân Việt hiếm hoi có thể khiến người hâm mộ yên tâm mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện quốc tế. Từ một hot girl Hà thành đình đám, người đẹp sinh năm 1993 từng bước xây dựng vị trí trong showbiz với nhiều vai trò từ diễn viên, ca sĩ đến nghệ sĩ giải trí, để rồi vươn lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A có sức ảnh hưởng. Song song với sự nghiệp ngày càng rộng mở, nhan sắc và phong cách của Chi Pu cũng thăng hạng rõ rệt. Mỗi lần sánh vai cùng dàn sao đình đám trong khu vực, cô đều cho thấy visual Việt chẳng hề lép vế, thậm chí nhiều lần còn trở thành cái tên chiếm trọn sự chú ý.

Mới đây, Chi Pu tiếp tục trở thành tâm điểm tại sự kiện giới thiệu bộ sưu tập Gucci Primavera diễn ra tối 4/9 tại ICONSIAM, Bangkok. Cô diện mini dress ánh bạc thuộc thiết kế thứ 70 của bộ sưu tập, với phom dáng ngắn giúp khoe lợi thế hình thể cùng bề mặt bắt sáng nổi bật. Đứng cạnh Mai Davika và dàn sao quốc tế, đại diện Việt Nam vẫn giữ được sức hút riêng nhờ thần thái tự tin, sắc vóc nổi bật và tạo hình đủ ấn tượng mà không cần lên đồ quá phô trương.





Đây cũng không phải lần đầu Chi Pu chứng minh khả năng "cân visual" khi ra quốc tế. Sở hữu gương mặt hài hòa, đôi mắt lớn, làn da sáng cùng vóc dáng cân đối, cô có lợi thế để thử sức với nhiều phong cách khác nhau. Bởi vậy, dù chung khung hình với những mỹ nhân hay nam thần quốc tế, cô vẫn thường tạo được dấu ấn riêng.

Chi Pu chưa từng lép vế khi đứng cạnh dàn sao quốc tế đình đám. Nguồn: Instagram, Facebook.

Nếu trên thảm đỏ Chi Pu có thể "bung" hết độ lộng lẫy thì style đời thường lại là một câu chuyện khác. Không phải lúc nào cô cũng dát hàng hiệu hay diện những thiết kế phức tạp. Tủ đồ thường ngày của người đẹp 9x khá linh hoạt, lúc nữ tính, ngọt ngào, khi sexy, sắc sảo, có hôm lại đơn giản chỉ với áo phông và quần jeans. Chính sự đa dạng nhưng không quá xa vời này khiến Chi Pu trở thành một "sách mẫu" mặc đẹp đáng tham khảo cho hội chị em, bởi không ít công thức phối đồ của cô vừa đẹp mắt, hợp xu hướng lại đủ gần gũi để học hỏi và áp dụng vào tủ đồ hàng ngày.

Một trong những kiểu lên đồ Chi Pu đặc biệt ưa chuộng chính là những bản phối nữ tính nhưng vẫn có điểm nhấn tôn dáng. Với áo xanh baby dáng ôm tay lỡ phối cùng chân váy trắng xòe nhẹ, cô tạo nên tổng thể trẻ trung, ngọt ngào nhưng vẫn khéo khoe vòng eo. Cách cân bằng giữa phần trên gọn gàng và phần dưới có độ phồng cũng là công thức chị em có thể áp dụng khi diện chân váy dáng xòe: chọn áo ôm vừa người để vóc dáng trông cân đối, tránh tổng thể bị luộm thuộm.

Ở một mood khác, Chi Pu chơi nguyên cây hồng với áo không tay cổ yếm ôm sát và chân váy cùng tông, thậm chí chiếc túi cũng được chọn cùng bảng màu. Dù sử dụng gam hồng khá nổi, outfit vẫn hút mắt nhờ thiết kế trang phục tương đối gọn gàng, tập trung vào những đường nhún nhẹ và phom ôm tôn đường cong. Muốn thử diện một màu từ đầu đến chân như Chi Pu, chị em có thể tiết chế họa tiết và ưu tiên thiết kế đơn giản, màu sắc đã đủ nổi thì không cần thêm quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Chỉ với áo hai dây đen ôm sát và quần capri đồng màu, Chi Pu vẫn tạo được một outfit street style sắc sảo. Cây đen tạo cảm giác liền mạch cho vóc dáng, còn chiếc thắt lưng mảnh khéo nhấn vào vòng eo. Tóc búi gọn, kính mắt dáng nhỏ cùng túi họa tiết được thêm vào vừa đủ để set đồ basic không trở nên nhàm chán. Đây là công thức rất dễ áp dụng cho các nàng mê đồ đen, đó là chú ý tạo điểm nhấn ở eo và thêm 1-2 món phụ kiện có cá tính là outfit đã trông "có gu" hơn hẳn.

Set satin xanh bạc hà lại đưa Chi Pu sang hình ảnh mềm mại, nữ tính hơn. Áo cổ cao không tay kết hợp chân váy viền ren vừa có nét thanh lịch, vừa đủ trẻ trung để hợp với một outfit đi chơi, du lịch. Bản thân chất liệu satin có độ bóng cùng màu pastel đã tạo hiệu ứng bắt mắt, vì vậy cô chỉ cần thêm chiếc băng đô đồng điệu là đủ hoàn thiện diện mạo. Chị em diện satin hay lụa cũng có thể học cách "càng ít càng sang": chọn màu sắc nhẹ nhàng, thiết kế có điểm nhấn và hạn chế tham phụ kiện.