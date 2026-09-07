Đoạn clip một lần nói hết của Thư Đan Nguyễn

Sau thời gian liên tục được nhắc đến bởi những ồn ào đời tư, Thư Đan Nguyễn mới đây bất ngờ có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Nữ diễn viên đăng tải một đoạn clip với tiêu đề "Một lần nói hết", trực tiếp chia sẻ về hành trình thay đổi diện mạo và những lần can thiệp thẩm mỹ của bản thân.

Trong đoạn clip, Thư Đan Nguyễn lần lượt đưa ra những hình ảnh của chính cô ở thời điểm trước khi can thiệp "dao kéo". Sự khác biệt giữa hình ảnh trong quá khứ và hiện tại nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Thư Đan Nguyễn thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi biết hôm nay chia sẻ vấn đề này phần nào sẽ ảnh hưởng đến công việc, nhưng hôm nay tôi muốn nói hết ra chuyện thẩm mỹ trên gương mặt mình, và cũng là bài học xương máu tôi rút ra được". Thư Đan Nguyễn cho biết đã can thiệp thẩm mỹ cho mũi, tiêm filler môi và cằm. Chính cô cũng thừa nhận "mỗi năm lại có gương mặt khác nhau. "Hiện tại, tôi cảm thấy gương mặt gần với diện mạo lúc tôi học lớp 11 nhất".

Diễn viên phim Báu Vật Trời Cho chia sẻ kể từ khi công khai những đoạn clip cận mũi, đã có nhiều ý kiến bàn luận, có lời khen lẫn những lời tiêu cực. Cho đến tháng 5 vừa qua, Thư Đan Nguyễn đã nhờ bác sĩ đưa về dáng mũi tự nhiên:

"Tự nhiên làm cho đã rồi bây giờ đòi lại dáng mũi tự nhiên, bác sĩ cũng ạ tôi luôn. Nhưng đây không phải lần đầu tôi mong muốn như vậy. Cách đây 2-3 năm, tôi cũng nhận thấy mũi mình quá cao, và đã hạ mũi một lần rồi. Tôi khuyên mọi người đừng thấy ai sửa mũi đẹp thì mình làm theo cũng đẹp như vậy. Mọi người phải suy nghĩ kỹ nó có phù hợp với mình không, ngoài ra có thêm yếu tố may mắn nữa. Nói thật, mũi tôi đã làm không dưới 3 lần, và mỗi lần làm vừa đau đớn vừa tốn tiền, có lần mũi tôi bị méo một bên nhưng không dám kể".

Thư Đan Nguyễn không ngại chia sẻ hình ảnh trong quá khứ, thừa nhận đã sửa mũi, tiêm filler cằm và môi để nâng cấp diện mạo

Thời điểm hiện tại, Thư Đan Nguyễn cho biết khá tiếc nuối khi quyết định "dao kéo". Nữ diễn viên trải lòng rằng bản thân chỉ muốn trở về nét đẹp tự nhiên của mình:

"Tôi nghĩ chúng ta nên trân trọng vẻ đẹp sẵn có của bản thân, nếu cái nào quá tệ hay không đẹp thì hẳn làm, còn nếu đã trên trung bình thì giữ nó đi. Mỗi người sinh ra đã có cấu trúc gương mặt riêng, và khi thay đổi quá nhiều sẽ không còn phù hợp với cấu trúc gương mặt của mình nữa.

Nếu mọi người có ý định thẩm mỹ thì hãy làm với tư duy mình cần cải thiện thôi, như mũi đã 4 điểm cần lên 6 điểm, chứ đừng muốn một lần lên 8 điểm thì sẽ mất cân đối. Lý do tôi làm đoạn clip này vì tôi muốn nói cho mọi người biết quá trình đầy xương máu của tôi, để mọi người trước khi làm hãy suy nghĩ kỹ".

Thư Đan Nguyễn đã hạ sóng mũi, khuyên mọi người trước khi can thiệp thẩm mỹ phải suy nghĩ kỹ càng

Diện mạo của nữ diễn viên trước và sau khi can thiệp "dao kéo"

Thư Đan Nguyễn sinh năm 1999, được biết đến là TikToker, người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung trước khi lấn sân sang diễn xuất. Cô nàng nổi tiếng với nhan sắc, và các nội dung về makeup, thời trang trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, cô nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho . Sau đó, cô còn tiếp tục được tin tưởng giao vai diễn trong Cục Vàng Của Ngoại.

Hồi tháng 7 vừa qua, đời tư của Thư Đan Nguyễn trở thành tâm điểm bàn tán khắp mạng xã hội. Theo đó, cô và chồng cũ đã đấu tố nhau trên mạng xã hội sau khi xác nhận "đường ai nấy đi". Phía chồng cũ Thư Đan Nguyễn tố cô che giấu chuyện có gia đình để nổi tiếng, kèm theo đó là chi tiết chứng minh nữ diễn viên có mối quan hệ ngoài luồng trong lúc chưa chính thức ly hôn.

Đáp trả lại, Thư Đan Nguyễn kể lại thời gian sống chung nhiều áp lực với chồng cũ, có cả chi tiết bị tương tác vật lý. Nữ diễn viên cũng tố ngược chồng cũ nóng tính sau biến cố nợ nần, và anh cũng có nhắn tin qua lại với phụ nữ khác. Khi câu chuyện của cả hai bắt đầu leo thang thì đầu tháng 8, những bài đăng tố nhau của cả hai bất ngờ biến mất. Chồng cũ Thư Đan Nguyễn chia sẻ thêm bài viết muốn khép lại ồn ào.

Mất một khoảng thời gian ngắn thì nữ diễn viên sinh năm 1999 mới trở lại mạng xã hội. Tuy nhiên, cô hiếm hoi xuất hiện ở các sự kiện giải trí như trước.

Cuộc sống và công việc của Thư Đan Nguyễn có nhiều thay đổi sau ồn ào đời tư

Ảnh: FBNV