10 năm "lột xác" đầy huyền thoại của Georgina: Từ cô gái bán hàng Gucci thành vợ tỷ phú Ronaldo, khiến Venice ‘náo loạn’ với bộ kim cương 55 triệu USD

Sau 10 năm, Georguna không chỉ trở thành bạn đời của một trong những cầu thủ giàu nhất thế giới mà còn tự xây dựng hình ảnh người mẫu, influencer và biểu tượng thời trang. Mới nhất, Georgina vừa tái xuất thảm đỏ Liên hoan phim Venice sau đám cưới với Ronaldo, gây chú ý với bộ trang sức Chopard được ước tính có giá trị lên tới 55 triệu USD.

2016: Cô gái bán hàng Gucci gặp Ronaldo và cuộc đời rẽ sang hướng khác

Năm 2016, Georgina Rodríguez vẫn là một nhân viên làm việc tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Chính tại nơi đây, cô tình cờ gặp Cristiano Ronaldo. Cuộc gặp tưởng như tình cờ ấy nhanh chóng trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Georgina. Chỉ vài tháng sau, cô bắt đầu xuất hiện bên siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ngày 23/11/2016, Ronaldo và Georgina cùng tới xem buổi hòa nhạc của Justin Bieber tại Madrid. Những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi bên nhau lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông. Khi ấy, Georgina vẫn là cái tên hoàn toàn xa lạ với phần lớn công chúng. Nhưng chỉ vài năm sau, cô đã trở thành một trong những nàng WAG nổi tiếng nhất thế giới.

Ảnh: Europa Press

2017: Từ bạn gái Ronaldo thành một phần của gia đình siêu sao

Tháng 10/2017, Georgina xuất hiện cùng Cristiano Ronaldo và Cristiano Ronaldo Jr. tại London Palladium trước lễ trao giải The Best của FIFA. Bức ảnh cả ba cùng tạo dáng trong photobooth cho thấy Georgina đã dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Ronaldo.

Đây cũng là giai đoạn cô bắt đầu được truyền thông quan tâm nhiều hơn. Không còn chỉ xuất hiện thoáng qua bên cạnh Ronaldo, Georgina dần xây dựng hình ảnh riêng và bước vào thế giới của thời trang, sự kiện và mạng xã hội. Từ một cô gái đứng sau quầy hàng Gucci, cô bắt đầu làm quen với cuộc sống của một ngôi sao quốc tế.

Ảnh: Getty

2018: Xuất hiện trên khán đài World Cup, đồng hành cùng Ronaldo

Năm 2018, Georgina có mặt tại sân Luzhniki ở Moscow để theo dõi trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Morocco tại World Cup. Nếu những năm đầu, Georgina chủ yếu được biết đến với danh xưng “bạn gái Cristiano Ronaldo”, thì sự xuất hiện ngày càng thường xuyên của cô tại các sự kiện lớn đã giúp tên tuổi riêng của Georgina tăng lên nhanh chóng.

Cô bắt đầu trở thành gương mặt được truyền thông săn đón mỗi khi xuất hiện.

Ảnh: Getty

2019: Sánh đôi Ronaldo trên thảm đỏ, bước vào thế giới hào nhoáng

Tháng 11/2019, Georgina và Ronaldo cùng tham dự MTV EMAs tại Seville, Tây Ban Nha. Đây là thời điểm hình ảnh Georgina đã thay đổi rõ rệt. Cô ngày càng xuất hiện với những bộ trang phục thời thượng, trang sức đắt giá và phong thái tự tin trước ống kính.

Từ một nhân viên bán hàng tại Gucci, Georgina bắt đầu trở thành một nhân vật có sức hút riêng trong làng thời trang và giải trí.

Ảnh: Getty

2020: Bắt đầu trở thành “nữ hoàng” thảm đỏ Venice

Năm 2020 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình thời trang của Georgina khi cô xuất hiện tại Liên hoan phim Venice lần thứ 77. Ngày 3/9, cô được ghi lại khi tới khách sạn Excelsior trong thời gian diễn ra sự kiện điện ảnh danh giá tại Italy.

Venice từ đó trở thành một trong những sân khấu quen thuộc của Georgina. Và mỗi lần xuất hiện, cô lại khiến công chúng chú ý bởi những lựa chọn thời trang ngày càng táo bạo và xa xỉ.

Ảnh: Getty

2021: Từ bạn gái cầu thủ thành gương mặt thời trang quốc tế

Năm 2021, Georgina tiếp tục trở lại Venice và xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu Madres Paralelas tại Liên hoan phim Venice lần thứ 78. Ở thời điểm này, Georgina đã có một lượng người theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội và không còn đơn thuần được truyền thông nhắc tới vì mối quan hệ với Ronaldo.

Cô bắt đầu tạo dựng thương hiệu cá nhân với vai trò người mẫu và influencer, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch thời trang và sự kiện quốc tế.

Ảnh: Getty

2022: Thảm đỏ nối tiếp thảm đỏ

Năm 2022, Georgina tiếp tục góp mặt tại Venice trong buổi công chiếu Tár thuộc Liên hoan phim Venice lần thứ 79. Sau nhiều năm đứng trước ống kính, phong cách của Georgina ngày càng định hình rõ nét: quyến rũ, nổi bật và đặc biệt chuộng những món đồ xa xỉ.

Cuộc sống gắn với Ronaldo cũng giúp cô tiếp cận một thế giới mà ít người có thể bước vào, nhưng Georgina đồng thời tận dụng sức ảnh hưởng để phát triển hình ảnh và sự nghiệp riêng.

Ảnh: Gettt

2023: Georgina trở thành gương mặt quen thuộc của Venice

Năm 2023, cô tiếp tục xuất hiện tại thảm đỏ buổi công chiếu Enea ở Venice. Việc liên tục góp mặt tại những sự kiện quốc tế danh giá cho thấy Georgina đã trở thành một nhân vật thời trang độc lập. Cô không còn cần phải đứng cạnh Ronaldo mới thu hút sự chú ý. Chỉ riêng sự xuất hiện của Georgina cũng đủ khiến truyền thông tập trung vào váy áo, phụ kiện và phong cách của cô.

Ảnh: Getty

2024: Không còn là “bạn gái Ronaldo” trong mắt công chúng

Năm 2024, Georgina tiếp tục xuất hiện tại Liên hoan phim Venice, lần này trên thảm đỏ giải thưởng Diva E Donna. Sau gần một thập kỷ bên Ronaldo, Georgina đã xây dựng được một hình ảnh rất khác so với cô gái của năm 2016.

Từ một nhân viên Gucci, cô trở thành người mẫu, influencer, ngôi sao truyền hình và gương mặt thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện lớn của làng thời trang.

Ảnh: WireImage

2025: Xây dựng đế chế hình ảnh của riêng mình

Năm 2025, Georgina xuất hiện tại sự kiện kỷ niệm 10 năm Netflix Tây Ban Nha ở Madrid. Lúc này, cô đã có một vị trí vững chắc trong thế giới giải trí và thời trang. Georgina không chỉ được biết đến với tư cách bạn đời của Cristiano Ronaldo mà còn sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ và thương hiệu cá nhân riêng.

Hành trình “đổi đời” vì thế không chỉ nằm ở việc cô bước vào gia đình Ronaldo, mà còn ở cách Georgina biến sức hút cá nhân thành một sự nghiệp độc lập.

Ảnh: Getty

2026: Thành “bà xã Ronaldo”, tái xuất Venice với bộ kim cương 55 triệu USD

Năm 2026 có lẽ là chương đặc biệt nhất trong hành trình 10 năm của Georgina. Sau gần một thập kỷ bên nhau, Georgina và Cristiano Ronaldo chính thức kết hôn tại Bồ Đào Nha vào tháng 8. Đám cưới được tổ chức riêng tư với sự góp mặt của các con trong gia đình.

Chỉ ít lâu sau, Georgina đã tái xuất trước công chúng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83. Ngày 4/9, “bà xã” Ronaldo xuất hiện tại buổi công chiếu Mr. Nelson, Did You Kill People? trong một thiết kế Gucci màu xanh navy. Bộ trang phục gồm blazer ôm dáng và chân váy dài xẻ phía sau, tạo cảm giác vừa quyền lực vừa quyến rũ.

Nhưng thứ thực sự khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào Georgina lại nằm trên cổ, tai và bàn tay cô. Người đẹp đeo bộ trang sức Chopard với tổng khối lượng kim cương lên tới hơn 250 carat. Nổi bật nhất là chiếc vòng cổ hai tầng với viên kim cương cắt brilliant 50 carat ở vị trí trung tâm. Các món còn lại gồm hoa tai và nhiều nhẫn thuộc những bộ sưu tập cao cấp của Chopard.

Theo ước tính được People đưa ra, tổng giá trị bộ trang sức Georgina mang tới Venice có thể lên tới 55 triệu USD. Điều thú vị là lần này Georgina không đeo chiếc nhẫn đính hôn kim cương từng gây sốt trước đó. Thay vào đó, cô để bộ trang sức Chopard trở thành tâm điểm trên thảm đỏ.

Đây cũng là lần đầu Georgina xuất hiện tại một sự kiện thảm đỏ lớn kể từ sau đám cưới với Ronaldo. Và có lẽ không cần thêm lời giới thiệu nào về sự thay đổi ấy.

Ảnh: IGNV

10 năm trước, Georgina chỉ là một cô gái làm việc tại Gucci ở Madrid và tình cờ gặp Cristiano Ronaldo. 10 năm sau, cô bước xuống thảm đỏ Venice với tư cách bà xã của CR7, diện Gucci và khoác lên mình cả núi kim cương trị giá hàng chục triệu USD. Từ cô gái đứng sau quầy hàng hiệu đến người phụ nữ khiến cả Venice phải ngoái nhìn, hành trình của Georgina Rodríguez quả thực là một màn “lột xác” ngoạn mục.