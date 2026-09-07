Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiều vợ như Ronaldo: Đổi tên chuyên cơ triệu USD vì thương hiệu của Georgina

| | Lifestyle

Nhưng thay đổi sau đám cưới của Ronaldo và Georgina.

Sau lễ cưới ấm cúng diễn ra riêng tư tại Bồ Đào Nha vào tháng 8 vừa qua, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng tỏ độ cưng chiều bạn đời bằng một hành động khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ: thay đổi nhận diện thương hiệu trên chiếc chuyên cơ xa xỉ của mình.

Dòng chữ biểu tượng "CR7" gắn liền với sự nghiệp huyền thoại của tiền đạo người Bồ Đào Nha ở phần cửa thang lên máy bay đã được thay thế bằng dòng chữ "Mimoa" màu hồng nổi bật. Đây chính là thương hiệu thời trang thể thao và nội y cao cấp mà bà xã Georgina Rodríguez vừa chính thức trình làng.

Ronaldo cực chiều vợ (Ảnh: IGNV)

Trên trang Instagram cá nhân có hàng chục triệu lượt theo dõi, Georgina đã chia sẻ khoảnh khắc cô bước lên chiếc chuyên cơ mang tên thương hiệu riêng của mình. Động thái này không chỉ đánh dấu sự ủng hộ hết lòng của Ronaldo dành cho sự nghiệp kinh doanh của vợ mà còn thể hiện tình yêu bền chặt sau gần một thập kỷ đồng hành.

Georgina thường xuyên di chuyển bằng chuyên cơ riêng (Ảnh: IGNV)

(Ảnh: IGNV)

Cột mốc mới sau đám cưới kín tiếng tại Bồ Đào Nha

Hành động thay đổi biểu tượng trên máy bay diễn ra ngay sau khi cặp đôi chính thức về chung một nhà. Vào ngày 11/8 vừa qua, Ronaldo và Georgina đã tổ chức một lễ cưới dân sự ấm cúng tại Cascais, Bồ Đào Nha với sự tham gia của gia đình và 5 người con. Sự kiện này đã khép lại chặng đường 10 năm hẹn hò và đập tan những lời đồn đoán kéo dài suốt nhiều năm của truyền thông quốc tế.

Siêu xe hay chuyên cơ từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong phong cách sống thượng lưu của Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi từng sở hữu chiếc Gulfstream G200 trị giá khoảng 25 triệu USD, sau đó nâng cấp lên các dòng máy bay tư nhân cao cấp hơn để phục vụ nhu cầu di chuyển gia đình và công việc kinh doanh giữa Bồ Đào Nha, Ả Rập Xê Út cũng như các điểm du lịch trên thế giới.

Ronaldo và vợ vừa cưới (Ảnh: IGNV)

Trước đây, chuyên cơ của chân sút Al-Nassr luôn mang bộ nhận diện cá nhân gồm logo "CR7" và hình ảnh dáng nhảy ăn mừng bàn thắng đặc trưng. Việc nhường một phần nhận diện diện mạo chuyên cơ cho thương hiệu của Georgina tiếp tục khẳng định tình cảm mà Ronaldo dành cho nguời bạn đời của mình.

Ronaldo nổi giận với đồng đội, bực tức khi bị HLV thay ra

Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
ronaldo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chỉ làm cầu, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn đang cho xây hầm dìm dưới biển dài 3km: Trong đại dự án 93.000 tỷ đồng, nối 2 điểm của thành phố giàu bậc nhất Việt Nam

Không chỉ làm cầu, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn đang cho xây hầm dìm dưới biển dài 3km: Trong đại dự án 93.000 tỷ đồng, nối 2 điểm của thành phố giàu bậc nhất Việt Nam Nổi bật

Việt Nam có một ông lớn đứng sau 8 công trình top 1 thế giới: Từ cáp treo cao bằng tòa nhà 48 tầng đến tuyến vượt biển gần 8km, đưa hàng triệu người tới những điểm đến không tưởng

Việt Nam có một ông lớn đứng sau 8 công trình top 1 thế giới: Từ cáp treo cao bằng tòa nhà 48 tầng đến tuyến vượt biển gần 8km, đưa hàng triệu người tới những điểm đến không tưởng Nổi bật

Nam thần thanh xuân nghèo đến mức đi bốc vác vừa ly dị vợ giáo viên, giờ gà trống nuôi 4 con thơ và mắc nợ hàng trăm triệu

Nam thần thanh xuân nghèo đến mức đi bốc vác vừa ly dị vợ giáo viên, giờ gà trống nuôi 4 con thơ và mắc nợ hàng trăm triệu

15:37 , 07/09/2026
17 tuổi đẹp lấn át Chi Pu ở 5S Online, cô gái này sau 12 năm đã làm mẹ hai con: Nhan sắc gây bất ngờ

17 tuổi đẹp lấn át Chi Pu ở 5S Online, cô gái này sau 12 năm đã làm mẹ hai con: Nhan sắc gây bất ngờ

14:59 , 07/09/2026
Nữ chính "Nhật ký Vàng Anh" thân thiết bên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và loạt sao Việt

Nữ chính "Nhật ký Vàng Anh" thân thiết bên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và loạt sao Việt

14:56 , 07/09/2026
Lưu Diệc Phi bại lộ nhan sắc thật ở tuổi 39

Lưu Diệc Phi bại lộ nhan sắc thật ở tuổi 39

14:25 , 07/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên