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Nữ chính "Nhật ký Vàng Anh" thân thiết bên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và loạt sao Việt

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Khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi của nữ chính "Nhật ký Vàng Anh" cùng Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và loạt sao Việt thu hút sự chú ý.

Gần đây, diễn viên Minh Hương - nữ chính "Nhật ký Vàng Anh" - thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh hội ngộ cùng nhiều nghệ sĩ phía Bắc. Đáng chú ý là khoảnh khắc cô chụp ảnh thân thiết bên NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nữ chính "Nhật ký Vàng Anh" thân thiết bên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và loạt sao Việt - Ảnh 1.

Minh Hương và NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nữ chính "Nhật ký Vàng Anh" thân thiết bên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và loạt sao Việt - Ảnh 2.

Các nghệ sĩ miền Bắc tụ họp vui vẻ.

Trong ảnh, cả hai cùng nở nụ cười và tạo hình trái tim. Khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi của hai nghệ sĩ nhận được sự quan tâm từ nhiều khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự yêu mến với các nghệ sĩ và thích thú trước những hình ảnh đời thường, giản dị của họ.

Được biết, diễn viên Minh Hương và NSND Trung Hiếu từng có dịp hợp tác trong bộ phim truyền hình "Vệt nắng cuối trời" ra mắt năm 2008. Trong phim, NSND Trung Hiếu vào vai người anh cả, còn Minh Hương đảm nhận vai em út.

Minh Hương sinh năm 1985 tại Hà Nội. Cô được biết đến rộng rãi sau khi đảm nhận vai Vàng Anh trong phần 1 bộ phim truyền hình "Nhật ký Vàng Anh", lên sóng năm 2006. Sau thành công của bộ phim, Minh Hương tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm truyền hình như "Zippo, Mù tạt và em", "11 tháng 5 ngày"...

Nữ chính "Nhật ký Vàng Anh" thân thiết bên Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội và loạt sao Việt - Ảnh 3.

Bên cạnh công việc nghệ thuật, Minh Hương có bước chuyển hướng đáng chú ý khi gia nhập ngành Công an. Hiện cô công tác tại Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV), đảm nhận công việc biên tập viên, MC và mang hàm Đại úy.

Ở tuổi ngoài 40, Minh Hương vẫn duy trì công việc truyền hình bên cạnh những hoạt động nghệ thuật phù hợp với công việc hiện tại.

Theo Gia Linh

Thanh Niên Việt

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